Voici le smartphone le plus facile du monde à réparer, noté 10/10

Des pièces remplaçables à volonté, une résistance optimale, et une durabilité exceptionnelle. Tels sont les exploits du Fairphone 5, le smartphone « éthique ». Et c’est aussi le modèle le plus facile à réparer selon iFixit.

Et si vous réparez vous-même votre smartphone ? Cette approche est très difficile pour les modèles les plus célèbres. Mais avec le Fairphone 5, vous pourrez changer toutes les pièces avec aisance, et même procéder aux maintenances. Le smartphone a reçu la note maximale de 10/10 de la part de iFixit. En plus de la réparabilité, le Fairphone 5 affiche aussi une performance solide sur papier.

Toutes les pièces sont démontables

Le site iFixit a testé le Fairphone 5. Leurs spécialistes se sont basés sur plusieurs critères avant de donner la note ultime de 10/10. Seuls deux éléments ont suffi pour ouvrir le smartphone. Un tournevis adapté, et un manuel de réparation.

Dès la prise en main, les experts ont été surpris par les méthodes de fabrication du smartphone. Le couvercle connecteur est intégré avec le module supérieur. Cette approche facilite considérablement le démontage. Il suffit de dévisser et de décaler le connecteur. Même les débutants peuvent y arriver en moins d’une minute.

Les capteurs photo sont aussi remplaçables à volonté. Et là, le Fairphone 5 vient de marquer le coup. On peut réparer chaque capteur individuellement. Par ailleurs, le connecteur est facile à démonter. C’est une innovation par rapport au Fairphone 4. Ce produit était encore assez difficile à réparer, surtout pour les novices dans le milieu.

L’entreprise Fairphone a alors montré son engagement pour l’environnement avec son smartphone « éthique » et « écoresponsable ». Au lieu d’acheter un nouveau modèle, l’utilisateur n’a qu’à remplacer la pièce défectueuse en quelques minutes. Et les métaux utilisés peuvent être recyclés à l’avenir. Effectivement, Fairphone s’est servi de l’indium et de l’aluminium dans son modèle. De plus, Fairphone vend des pièces détachées, à petit prix sur leur site. Comme quoi, les apprentis bricoleurs peuvent aussi s’entraîner avec leur smartphone.

Concernant le prix, le Fairphone 5 coûte actuellement 699 euros. C’est 20 % supérieur au dernier Fairphone 4. Toutefois, vous pourrez trouver des offres à 659 euros.

La performance est au rendez-vous

Rien que le processeur a surpris les utilisateurs. Le Fairphone 5 est alimenté par un Qualcomm QCM6490. Le modèle possède un SoC à 8 cœurs. Selon l’entreprise Fairphone, son produit est spécialement conçu pour supporter certaines applications IoT. Industrie, commerce, scanners, etc. Ce sont les cibles potentielles du nouveau smartphone « éthique ».

L’écran est aussi une amélioration majeure dans ce modèle. Vous aurez un OLED de 6,46 ’’ avec une définition de 2770 X 1224 pixels, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une immersion totale, telle est l’objectif de Fairphone 5. Cependant, cette innovation n’aura que 8 Go de RAM, et 256 Go de stockage. Vous pourrez toujours utiliser une carte microSD pour corriger ce léger inconvénient.

La batterie est de 4200 mAh, et les deux capteurs photo, ainsi que le capteur selfie ont tous 50Mpx. Des performances raisonnables, associées à une durabilité optimale.