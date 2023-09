A seulement 16 ans, il crée un smartphone à fabriquer soi même pour 30 €

Jeune mais ingénieux, ce développeur a conçu un smartphone qui coûte moins de 30 €. Gabriel Rochet a réussi à concevoir un téléphone que l’on peut assembler soi-même.

À seulement 16 ans, en classe de terminal, ce jeune Français a créé un téléphone baptisé le Paxo phone. Dans un avenir proche, son œuvre peut devenir l’un des smartphones les moins chers au monde. Mais est-ce que l’on peut espérer la mise sur le marché du produit ? La question reste encore sans réponse. Ce qui est sûr, c’est que le Paxo Phone est loin de rivaliser avec les modèles les plus populaires.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid

« Défi personnel », c’est ce qui représente le mieux cette œuvre du jeune Français. « Je travaille sur ce projet depuis maintenant trois ans. Et l’objectif que je me suis fixé, c’est de concevoir un téléphone différent de ceux disponibles sur le marché. C’est un téléphone que l’on peut fabriquer à la maison. Donc que l’on peut monter nous-même. Et son avantage principal, c’est qu’il est très facile à utiliser et a un faible impact environnemental », a-t-il ajouté.

🚨 Gabriel Rochet, un lycéen de 16 ans, a créé de toutes pièces un téléphone portable. Il a réalisé ce défi personnel dans le but de permettre aux gens de fabriquer eux-mêmes leur téléphone pour la somme de 30 euros.



Le "Paxo phone", comme il l’a baptisé, permet d'envoyer des… pic.twitter.com/5lMBpYOH4V — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) September 7, 2023

À titre d’information, le téléphone que le jeune Rochet a inventé est une version améliorée des anciens modèles du Paxo phone.

Toujours d’après ses dires, il est aujourd’hui accompagné d’une équipe de 10 personnes dans la conception et l’amélioration de ce smartphone de moins de 30 €.

Un smartphone de 30 € que l’on peut créer chez soi

Gabriel a pensé à tout pour faciliter la fabrication et le montage du Paxo phone. Il a même publié les plans, le code source des logiciels, mais aussi les modèles d’impression 3D. Cela afin que toute personne souhaitant en créer un puisse le faire chez eux.

Pour l’assemblage, il vous suffit de vous munir de quelques outils. Dont un fer à souder, de l’étain, de la pâte à souder, un pistolet à air chaud et des pinces précises.

On constate tout de même un inconvénient qu’il faudra résoudre : la nécessité d’une imprimante 3D. C’est le seul moyen de confectionner le boîtier du téléphone. « Je vous recommande d’entrer en collaboration avec des entreprises spécialisées dans l’impression 3D en ligne pour ce qui est de la fabrication du boîtier », ajoute-t-il.

Retour à l’essentiel

Ce smartphone de moins de 30 % offre des fonctionnalités limitées. Il se limite aux appels téléphoniques et à l’envoi et à la réception des messages. Il dispose également de certaines fonctionnalités utiles. Dont la calculatrice, l’horloge et un jeu Snake.

Bien que cela puisse paraître insuffisant pour certains, notamment ceux qui sont attachés aux réseaux sociaux, un retour à l’essentiel peut être perçu comme un avantage majeur.

Notons également que ce n’est pas un smartphone Android doté d’une caméra et d’un processeur multi-cœur. On ne peut donc pas accéder aux applications de messagerie dont Telegram, Gmail ou WhatsApp, ni aux autres réseaux sociaux. Cette limitation est considérée comme l’un des avantages majeurs de ce téléphone à fabriquer soi-même.

Le strict nécessaire

Le téléphone de moins de 30 € de Gabriel ne prend pas en charge la 4G ni la 5G. Il se limite à la connectivité 2G. Ce qui est problématique pour lui et son équipe parce que les opérateurs de télécommunications, dont Orange, ont prévu de mettre fin à la 2G d’ici 2025. Quant à la 3G, elle sera progressivement arrêtée d’ici 2028, à l’exception des abonnés Bouygues, qui disposent d’une année de sursis.

De son côté, Gabriel est conscient de cette situation. Il prévoit cependant d’intégrer la 4G dans la quatrième version améliorée du Paxo Phone.

Quand est-ce que ce smartphone de 30 € sera disponible sur le marché ?

Pour le moment, le Paxo phone n’est pas encore disponible à la vente en ligne. Gabriel envisage la possibilité de le commercialiser d’ici quelques mois sous la forme d’un kit. Il ajoute également que certaines pièces seront déjà assemblées. Seules la fabrication et l’assemblage seront à réaliser à domicile.