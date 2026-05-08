Optimisez vos scans avec PaperStream Capture 6.0

PFU lance la version 6.0 de PaperStream Capture pour transformer la capture documentaire en un processus fluide. Cette mise à jour logicielle mise sur l’automatisation intelligente et une intégration simplifiée pour booster la productivité des entreprises.

Le spécialiste de la numérisation PFU Limited vient de donner un coup de frais à sa suite logicielle phare. Avec le lancement de la version 6.0 de PaperStream Capture, l’entreprise japonaise s’attaque aux frictions qui ralentissent encore trop souvent la transformation numérique des entreprises. L’idée : automatiser davantage pour que l’humain délaisse enfin les tâches de saisie ingrates et répétitives.

Une passerelle simplifiée vers les outils métiers

L’intégration d’un nouveau logiciel au sein d’une infrastructure existante ressemble parfois à un parcours du combattant technique. PFU semble avoir entendu les doléances des directions informatiques avec des « connecteurs personnalisés« . Plutôt que de mobiliser des développeurs pour coder des ponts spécifiques entre la capture et les applications de gestion, il suffit maintenant de configurer de simples fichiers.

Cette mise à jour apporte également une API de validation inédite. Concrètement, le logiciel peut interroger des bases de données externes pour vérifier, en temps réel, si les informations extraites des documents sont exactes. Une facture pourra ainsi être confrontée instantanément au fichier fournisseur pour éviter toute erreur de saisie.

La fin du contrôle systématique

Le traitement de l’image ne suffit plus ; c’est la fiabilité de la donnée qui prime. « Nous voulons que les opérateurs se focalisent uniquement sur ce qui pose problème« , explique-t-on en substance chez l’éditeur. Pour y parvenir, la version 6.0 permet de régler des seuils de confiance très précis sur la reconnaissance optique de caractères (OCR).

Si le logiciel est certain de sa lecture à 99 %, il valide la donnée sans intervention. En revanche, si un doute subsiste sur un chiffre manuscrit, il alerte l’utilisateur. Cette gestion granulaire évite de relire des milliers de champs corrects, un gain de temps précieux pour les services comptables ou les ressources humaines. La fenêtre de contrôle a d’ailleurs été repensée pour offrir une lecture plus intuitive des anomalies détectées.

Un quotidien plus agile

L’ergonomie générale gagne aussi en souplesse. Pour ceux qui reçoivent de nombreux documents par courriel, un lien direct avec Microsoft Outlook permet désormais d’envoyer une pièce jointe vers le flux de numérisation d’un simple clic.

Plus original encore, la gestion des enveloppes a été revue. Dans les centres de courrier, il arrive que l’enveloppe soit scannée avant ou après son contenu. Le logiciel gère désormais ces variations sans forcer l’agent à réorganiser physiquement ses piles de papier. Le traitement en arrière-plan permet de commencer la vérification des premières pages d’un dossier alors même que la machine continue de déchiffrer la suite. Une démarche multitâche qui accélère nettement le rythme de production global.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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