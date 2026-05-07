Anthropic signe un partenariat avec SpaceX pour renforcer Claude Code

Anthropic veut lever les limites qui freinaient Claude Code, avec plus de 300 mégawatts de puissance de calcul supplémentaires et un accès au supercalculateur Colossus 1 de SpaceX.

Anthropic muscle son infrastructure pour soutenir la montée en puissance de Claude Code. Lors de sa conférence développeurs Code with Claude, l’entreprise a officialisé un partenariat avec SpaceX. Afin d’exploiter l’intégralité de la capacité de calcul de son centre de données de Memphis. Anthropic veut offrir davantage de ressources aux utilisateurs Pro et Max, réduire les limitations qui irritaient les développeurs et préparer les futurs usages IA multi-agents en entreprise.

Selon Anthropic, cet accord donne accès à plus de 300 mégawatts de nouvelle puissance de calcul. Cela doit permettre à la société de renforcer son modèle Claude, mais surtout d’améliorer l’expérience utilisateur de Claude Code. Puisque l’outil est devenu l’un des produits IA les plus utilisés dans les équipes de développement logiciel.

Anthropic et SpaceX renforcent Claude Code avec plus de 220 000 GPU NVIDIA

Le partenariat repose sur Colossus 1, le supercalculateur de SpaceX présenté comme le cœur technologique de l’accord. Dans son annonce officielle, xAI et SpaceX expliquent que l’infrastructure intègre plus de 220 000 GPU NVIDIA. Dont des accélérateurs H100, H200 et GB200 de dernière génération. Ces puces sont aujourd’hui parmi les plus recherchées du marché pour entraîner et exécuter des modèles d’IA avancés.

SpaceXAI will provide @AnthropicAI with access to Colossus 1, one of the world’s largest and fastest-deployed AI supercomputers, to provide additional capacity for Claude → https://t.co/nfDR9S822L pic.twitter.com/EQAz0S84m2 — xAI (@xai) May 6, 2026

Du côté d’Anthropic, le PDG Dario Amodei a confirmé que cette capacité supplémentaire permettra d’augmenter les limites d’utilisation pour les abonnés Pro et Max. L’entreprise a déjà doublé la fenêtre d’utilisation de cinq heures sur Claude Code. Elle a également supprimé les restrictions liées aux heures de pointe et augmenté les limites API pour son modèle Opus.

Depuis plusieurs mois, les développeurs dénoncent régulièrement sur Hacker News, Reddit ou X les limitations imposées à Claude Code. La demande dépasse les capacités de calcul disponibles. Notamment depuis l’adoption accélérée des workflows multi-agents dans les entreprises.

We’ve agreed to a partnership with @SpaceX that will substantially increase our compute capacity.



This, along with our other recent compute deals, means that we’ve been able to increase our usage limits for Claude Code and the Claude API. — Claude (@claudeai) May 6, 2026

Anthropic profite également du fait qu’une partie des utilisateurs professionnels s’est éloignée d’OpenAI après les controverses liées à certains contrats militaires américains. Dans le même temps, Claude Code est devenu une alternative crédible dans les équipes d’ingénierie grâce à ses capacités de génération et d’orchestration de code.

Elon Musk change de ton envers Anthropic après des mois de critiques

Jusqu’ici, le patron de SpaceX multipliait les critiques publiques contre Anthropic. En février encore, Elon Musk accusait la société d’IA sur X de “détester la civilisation occidentale”. Il a même relayé des critiques autour de la gouvernance et des principes de sécurité de Claude. Maisles discussions autour du partenariat semblent avoir changé sa perception.

Cette semaine, Musk a expliqué avoir passé beaucoup de temps avec les équipes dirigeantes d’Anthropic afin de comprendre leur approche en matière de sécurité IA. Il affirme désormais avoir été “impressionné” par leur travail et précise qu’aucun échange n’a “éveillé ses soupçons”. Je constate ici que les besoins en calcul deviennent tellement importants que même des acteurs opposés doivent maintenant coopérer.

Same here.



By way of background for those who care, I spent a lot of time last week with senior members of the Anthropic team to understand what they do to ensure Claude is good for humanity and was impressed.



Everyone I met was highly competent and cared a great deal about… — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2026

Les centres de données orbitaux : la prochaine étape pour dépasser les limites de Claude ?

A part le partenariat actuel, Anthropic et SpaceX évoquent déjà une collaboration autour des centres de données orbitaux. Le créateur de Claude aurait exprimé son intérêt pour développer “plusieurs gigawatts” de capacité de calcul dans l’espace.

Les futurs modèles d’IA nécessiteront des niveaux d’énergie, de refroidissement et d’espace que les infrastructures terrestres auront du mal à fournir rapidement. Les centres orbitaux pourraient ainsi soutenir la prochaine génération d’IA générative.

Cette annonce montre surtout qu’Anthropic tente de sécuriser son avenir industriel. Ces dernières semaines, l’entreprise aurait déjà signé plusieurs accords d’infrastructure avec Google, Amazon, Microsoft et NVIDIA afin d’élargir ses capacités de calcul.

Avec SpaceX, Anthropic ajoute un partenaire qui fournit une puissance immédiate et massive. Pour les entreprises qui utilisent Claude Code, ce partenariat pourrait surtout signifier moins de limitations et davantage de stabilité. Et également une meilleure prise en charge des usages IA complexes qui deviennent petit à petit la norme dans le développement logiciel professionnel.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.