DeepSeek atteint 50 milliards $ de valorisation grâce au boom de l’IA chinoise

DeepSeek pourrait atteindre une valorisation de 50 milliards de dollars lors de sa première levée de fonds. La course aux infrastructures, aux agents IA et aux modèles de nouvelle génération dominent le marché. La startup accélère alors sa montée en puissance, soutenue par le boom de l’IA chinoise et l’intérêt du fonds national dédié à l’IA.

La société chinoise pourrait bientôt rejoindre le cercle très fermé des startups d’IA les plus valorisées au monde. Selon le Wall Street Journal, DeepSeek serait en discussion pour une première levée de fonds de 4 milliards de dollars qui pourrait la valoriser jusqu’à 50 milliards de dollars.

Jusqu’ici, DeepSeek s’était démarquée par son fonctionnement indépendant. Alors que de nombreux laboratoires d’IA sont soutenus par des géants technologiques ou des fonds internationaux. C’est le hedge fund High-Flyer de son fondateur Liang Wenfeng qui finance surtout la startup. Cela avait permis à DeepSeek de développer des modèles open source très compétitifs sans dépendre d’investisseurs externes.

Une levée de fonds géante pour accélérer les capacités de calcul de DeepSeek

D’après le Financial Times, qui a été le premier a rapporté cette nouvelle, DeepSeek pourrait lever entre 3 et 4 milliards de dollars lors de ce premier tour de table. Le fonds national chinois pour l’IA, doté de 60 milliards de yuans, serait en négociation pour mener l’opération. Tencent participerait également aux discussions.

🔎 DeepSeek said to seek funding at ~$45B valuation, Chinese state-backed “Big Fund” in talks to lead



Founder Liang Wenfeng controls ~89.5% via personal and affiliated holdings: pic.twitter.com/nXtJ4VNDfi — The Macro Sift | AI Art + Macro (RC) (@themacrosift) May 6, 2026

Le développement de l’IA générative demande désormais d’énormes infrastructures. Les nouveaux modèles orientés agents IA nécessitent plus de puissance de calcul que les chatbots classiques. Les coûts liés aux GPU, aux centres de données et au recrutement de talents sont donc très élevés.

DeepSeek chercherait ainsi à renforcer ses capacités informatiques, mais aussi à améliorer les avantages sociaux proposés à ses employés. C’est pour rester compétitif face aux géants chinois du secteur.

Le boom de l’IA chinoise pousse les valorisations à des niveaux records

Le marché chinois de l’IA traverse actuellement une phase d’expansion spectaculaire. ByteDance, Alibaba, MiniMax ou encore Moonshot AI investissent beaucoup dans les modèles de nouvelle génération. Plusieurs acteurs ont déjà levé des milliards de dollars sur les marchés privés ou publics. Ainsi, la valorisation de DeepSeek à 50 milliards de dollars montre que les investisseurs considèrent l’entreprise comme un acteur de premier plan dans la course mondiale à l’IA.

L’intérêt du fonds national chinois pour cette opération confirme aussi que Pékin veut sécuriser des champions locaux. Ceux qui sont capables de rivaliser avec les entreprises américaines comme OpenAI, Anthropic ou Google DeepMind.

En plus, ce sujet dépasse la simple logique financière. L’IA est devenue un enjeu industriel et géopolitique important. La Chine accélère donc le soutien à ses laboratoires les plus prometteurs afin de réduire sa dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis.

DeepSeek doit désormais prouver qu’il peut rester à la pointe de l’innovation

Je me souviens que le succès viral des modèles V3 et R1 de DeepSeek avait marqué le secteur l’an dernier. Le positionnement open source et les performances obtenues à moindre coût avaient même provoqué une forte réaction des marchés technologiques mondiaux.

Mais l’industrie évolue vite. Aujourd’hui, les attentes se concentrent davantage sur les agents IA. Puisqu’ils exécutent des tâches complexes avec moins d’intervention humaine. DeepSeek affirme que son nouveau modèle V4, conçu pour ces usages, “redéfinit l’état de l’art” des modèles open source.

Pourtant, plusieurs évaluations indépendantes estiment que V4 reste en retrait face aux meilleurs modèles américains et chinois sur certains benchmarks clés. Apparemment, la sortie du modèle n’a pas provoqué le même choc médiatique et boursier que les précédentes générations.

DeepSeek V4 is open-weight under MIT license. 1.6T params, 49B active. 1M context.



NIST says it lags frontier by ~8 months — but is 53% cheaper than GPT-5.4 mini.



China's strategy isn't to win the benchmark race. It's to win the adoption race.#AI #DeepSeek #OpenSource pic.twitter.com/7FTTajquiF — AgenticMadara_Web3 (@Madara_Web3_AI) May 6, 2026

Cette situation montre que DeepSeek n’est plus seulement une startup innovante avec une stratégie alternative. Elle devient dorénavant un acteur sous pression, attendu sur sa capacité à maintenir son avance technologique par rapport à ses concurrents.

Une valorisation qui reflète la nouvelle puissance de l’écosystème IA chinois

Même si l’opération n’est pas encore finalisée, la valorisation évoquée marque un tournant pour l’écosystème technologique chinois. DeepSeek illustre la montée en puissance d’une nouvelle génération de laboratoires. Celles qui sont capables d’attirer des financements massifs tout en développant leurs propres modèles de référence.

Cette levée de fonds pourrait aussi accélérer la consolidation du marché chinois de l’IA autour de quelques acteurs. Ceux qui pourront supporter les coûts gigantesques liés aux infrastructures, aux données et à la recherche.

Pour les entreprises B2B, la stade de la compétition mondiale autour de l’IA générative n’est plus uniquement dans la Silicon Valley. La Chine construit désormais ses propres leaders à très grande vitesse, avec un soutien financier et industriel de plus en plus structuré.

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