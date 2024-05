La Chine accélère dans la course à l’IA grand public

Le pionnier de l'IA Kai-Fu Lee, fondateur de la startup 01.AI basée à Pékin, lance une nouvelle application d'IA grand public appelée Wanzhi pour combler le retard de la Chine face aux Américains.

Alors que ChatGPT a connu un succès foudroyant aux États-Unis en 2022, les utilisateurs chinois n'avaient jusqu'à présent pas accès à une solution d'IA conversationnelle aussi performante. C'est pour combler ce vide que Kai-Fu Lee, pionnier de l'IA et fondateur de la startup 01.AI, lance Wanzhi, la première application d'IA grand public en Chine.

Une aide précieuse au quotidien

L'ambition de Wanzhi est d'apporter une réelle plus-value dans la vie des utilisateurs chinois. Cette application polyvalente peut en effet les assister dans de nombreuses tâches : création de documents bureautiques, analyse de données financières complexes ou encore résumés de longs textes. Une véritable assistante numérique pour gagner en productivité.

Parallèlement à Wanzhi, 01.AI présente Yi-Large, un puissant modèle de langage nouvelle génération conçu cette fois pour les professionnels. Objectif : permettre aux entreprises chinoises de bénéficier elles aussi des dernières avancées en matière d'IA générative.

Un environnement délicat

Si cette offensive technologique avec Wanzhi et Yi-Large permet à la Chine de combler partiellement son retard sur les États-Unis dans le domaine de l'IA conversationnelle grand public, 01.AI et les autres entreprises chinoises du secteur évoluent dans un environnement réglementaire de plus en plus tendu. Les tensions géopolitiques croissantes entre Pékin et Washington font en effet planer la menace de nouvelles restrictions américaines visant à limiter les exportations de technologies d'intelligence artificielle vers la Chine.

Malgré ces défis, le lancement de Wanzhi et Yi-Large marque une étape charnière. La Chine démontre sa capacité à développer des solutions d'IA de pointe et s'affirme comme un acteur incontournable de cette révolution technologique majeure.

