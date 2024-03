L’heure est grave : Les USA et UK révèlent que la Chine nous espionne

Ils subissent depuis plusieurs années des cyberattaques financées par la Chine. Les États-Unis et le Royaume-Uni dénoncent et contre-attaquent.

Les gouvernements américain et britannique ont annoncé, lundi, des sanctions contre des hackers et des entreprises. Ces derniers seraient derrière une vaste campagne de cyberattaques financée par la Chine, en cours depuis plus de dix ans. Ce programme ciblait principalement les adversaires de la République populaire.

Le ministère chinois de la Sécurité de l'État opère à travers des sociétés-écrans. Les hackers chinois travaillaient ensuite pour ces entreprises.

En plus des infrastructures publiques ou gouvernementales, le programme visait également des politiciens, des journalistes, ainsi que des entreprises.

D'autre part, les Américains et les Britanniques ne sont pas les seuls à s'inquiéter de l'espionnage par la Chine. La Nouvelle-Zélande nourrit également des craintes.

En effet, le gouvernement néo-zélandais a partagé, mardi, ses préoccupations quant à l'implication des Chinois dans une cyberattaque en 2021. Rappelons qu'en 2021, des parlementaires du pays avaient été pris pour cible.

Six hackers et une société-écran sanctionnés

L'implication du groupe de cyberespionnage APT31 ne fait aucun doute pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Celui-ci serait rattaché au ministère chinois de la Sécurité de l'État.

Les autorités américano-britanniques ont d'ailleurs annoncé des sanctions contre deux ressortissants chinois. Les deux hommes travailleraient en réalité pour APT31.

Du côté américain, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers – organisme rattaché au département du Trésor – accable l'entreprise chinoise Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology Company.

Les États-Unis qualifient cette compagnie de façade pour le renseignement chinois. Celle-ci aurait servi « de couverture à de multiples cyberopérations malveillantes ».

Cyberattaques de la Chine : 14 ans que ça dure !

Le département américain de la justice a inculpé sept hackers pour conspiration. Cela en vue de commettre des piratages et des fraudes.

Les individus auraient été impliqués dans une vaste cyberopération menée depuis 14 ans. Toujours selon la justice américaine, ces attaques visaient « des opposants politiques, des entreprises et des responsables politiques américains et étrangers ».

D'autre part, plus de 10 000 courriels malveillants ont été expédiés dans le cadre de cette campagne de piratage. À noter que chaque mail cachait des liens de traçage.

Grâce à cette méthode, le renseignement chinois a pu obtenir des informations cruciales sur leurs cibles. Ces données étaient notamment leurs localisations et leurs adresses IP.

Ne pas politiser la cybersécurité, prévient la Chine

Les Chinois ne ciblent pas que les infrastructures, souligne le renseignement britannique. Les individus sanctionnés auraient également piraté des données électorales.

En effet, la Commission électorale britannique déclare avoir identifié un piratage de ses serveurs, d'abord en 2021, puis en octobre 2022. Soulignons que les cyberattaques de la Chine n'ont eu aucune influence sur les processus électoraux.

Cette affaire de cyberespionnage ravive les tensions entre les différents pays concernés. Au Royaume-Uni, certains parlementaires perdent patience.

Certains vont même jusqu'à exiger à ce que le gouvernement de Rishi Sunak convoque l'ambassadeur chinois pour demander des comptes.

La République populaire chinoise nie évidemment tout en bloc, à l'image de ministre des Affaires étrangères.

« Les questions de cybersécurité ne doivent pas être politisées », a prévenu Lin Jian. Il espère que les États-Unis et le Royaume-Uni « cesseront de diffuser de fausses informations ».

Par ailleurs, le ministre chinois encourage toutes les parties à adopter « une attitude responsable ». Le haut fonctionnaire recommande de « travailler ensemble pour maintenir la paix et la sécurité dans le cyberespace ».

