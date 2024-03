L’impact de l’IA générative en affaires, un changement pour le cloud d’entreprise

Dans une avancée technologique majeure, SAP et NVIDIA annoncent un partenariat innovant. Ils veulent accélérer l'intégration de l'IA générative dans le monde des affaires. Ce partenariat promet de transformer la manière dont les entreprises opèrent dans le cloud.

SAP et NVIDIA, vers un nouvel horizon

SAP et NVIDIA élargissent leur collaboration. Leur but est d'accélérer l'adoption de l'IA générative dans les applications d'entreprise. Cette initiative vise à transformer les données commerciales grâce aux solutions cloud de SAP. Les LLM (grands modèles de langage) personnalisés joueront un rôle clé, grâce aux services de NVIDIA AI Foundry.

Une innovation au service des entreprises

Le partenariat introduit des capacités d'IA générative évolutives et spécifiques au sein des solutions SAP. L'objectif est d'aider les clients à adopter l'IA générative à grande échelle. Cela se fera grâce au copilote Joule de SAP et aux nouveaux micro services NVIDIA NIM.

Des technologies avancées pour un avenir meilleur

Christian Klein de SAP et Jensen Huang de NVIDIA partagent leur vision. Ils envisagent un avenir où l'IA générative transforme le paysage des affaires. La combinaison des données de SAP et de l'expertise en IA de NVIDIA est au cœur de cette révolution.

Innovation et IA générative

Accélérer la connaissance client grâce à l'IA

Le partenariat entre ces 2 entreprises vise à intégrer l'IA générative dans des solutions telles que SAP Datasphere et SAP BTP. Cela permettra de développer des capacités d'IA supplémentaires. Les clients pourront ainsi mieux comprendre et servir leurs propres clients.

Innover dans la transformation numérique

SAP et NVIDIA explorent plus de 20 cas d'utilisation innovants. Ils veulent simplifier et améliorer la transformation numérique des entreprises. Cela inclut des améliorations dans la gestion des ressources, les ressources humaines et les processus de support client.

Unifier les sources de données pour des décisions éclairées

Avec SAP Datasphere, les entreprises peuvent intégrer et unifier leurs données. Cela permet une meilleure prise de décision et une adaptation rapide aux changements du marché. La collaboration vise également à améliorer les performances des charges de travail ML.

Impact de l'IA sur les solutions d'entreprise

Le partenariat prévoit d'utiliser des LLM pour améliorer le langage de programmation ABAP. Cela aidera les développeurs SAP à créer un code plus spécifique et efficace. L'IA générative personnalisée devient ainsi plus accessible pour les développeurs.

L'union de SAP et NVIDIA promet de révolutionner le paysage des solutions d'entreprise dans le cloud. Avec l'IA générative, les entreprises peuvent s'attendre à une transformation majeure de leurs opérations et stratégies. Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles d'ici fin 2024.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

