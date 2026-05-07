iPhone Fold : enfin un smartphone pliable facile à réparer ?

Sur les smartphones pliables actuels, notamment les Galaxy Z Fold, les nappes de câbles traversent la charnière. Dit autrement, c’est un peu comme faire passer des fils électriques dans une porte qu’on ouvre et ferme cent fois par jour. À force, ça finit par casser.

Ce système représente aujourd’hui l’une des principales causes de panne sur les téléphones pliants. Pour y remédier, Apple change de méthode avec son iPhone pliable attendu pour septembre. Du moins, si l’on croit le leaker Instant Digital sur Weibo.

Un iPhone pliable facile à réparer

Le smartphone pliable d’Apple bénéficie d’une nouvelle stratégie de conception. Sa carte mère serait placée du côté droit du châssis. Quant aux câbles, ils descendraient verticalement sans traverser l’écran pliable.

En théorie, cela réduirait fortement les points de faiblesse mécaniques. Cette disposition laisserait aussi davantage de place à la batterie, dont la capacité pourrait atteindre entre 5 000 et 5 400 mAh. Pour un iPhone, en passant, ce serait carrément du jamais-vu.

Évidemment, aucun prototype n’a encore été aperçu et aucun démontage n’existe pour confirmer ces choix techniques. Pour l’instant, cette info reste donc à ranger dans la catégorie des rumeurs crédibles mais non vérifiées.

Et quand bien même les rumeurs sont confirmées, la prudence reste de mise. Les smartphones pliables restent aujourd’hui très compliqués à réparer, même chez les plus grandes marques.

Il suffit de regarder l’état actuel du marché des pliants. Le Pixel 9 Pro Fold obtient une note de réparabilité de seulement 4/10 chez iFixit. Les Galaxy Z Fold ne font guère mieux.

Quant au rapport « Failing the Fix » de l’US PIRG, il attribuait récemment un D- à Apple et un D à Samsung en s’appuyant sur les données européennes EPREL.

Dans cet univers, un seul fabricant sort réellement du lot. Fairphone, dont toute la philosophie repose sur la modularité et la réparation facile.

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