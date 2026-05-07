Procès Musk vs Altman : le témoin censé défendre Musk l’a trahi 

Le procès opposant Elon Musk à Sam Altman a pris une tournure ironique. Shivon Zilis, ancien membre du conseil d’administration d’OpenAI, devait aider à défendre la version du milliardaire. Seulement, son passage à la barre a surtout mis en lumière les méthodes de contrôle de Musk autour de l’entreprise qu’il a cofondé avec Sam Altman et les conflits d’intérêts qui entouraient leur relation.

Pour info, Shivon Zilis est à la fois proche collaboratrice de Musk et mère de quatre de ses enfants. Leur rencontre vient d’OpenAI. Puis, leur relation, d’abord professionnelle, est devenue romantique.

À la barre, Zilis explique avoir travaillé dès 2017 sur plusieurs projets d’IA de Musk, notamment chez Tesla, Neuralink et OpenAI. Apparemment, elle passait entre 80 et 100 heures par semaine à résoudre les problèmes du milliardaire et à débloquer les situations compliquées.

Entre 2017 et 2018, Greg Brockman, Sam Altman, Ilya Sutskever et Elon Musk discutaient de la transformation d’OpenAI en structure commerciale. Shivon Zilis servait d’intermédiaire entre eux et assurait la circulation des informations.

Elle était donc la seule à prendre des notes détaillées durant ces réunions sensibles. Et aujourd’hui, ces documents sont devenus des preuves centrales du procès opposant Elon Musk à Sam Altman.

Malheureusement pour le camp qu’elle défend, ces échanges donnent une image beaucoup moins idéale de Musk, lui qui s’autoproclame sauveur de l’humanité.

Que montrent les messages ?

Les échanges montrent qu’OpenAI envisageait déjà des modèles commerciaux bien avant les accusations actuelles du milliardaire. Plusieurs courriels révèlent aussi que les dirigeants de l’organisation avaient peur de voir Musk prendre le contrôle total d’elle.

Plus embarrassant encore pour Musk, les courriels montrent qu’il envisageait plusieurs stratégies pour récupérer la main sur OpenAI. Il aurait proposé d’installer ses proches au conseil d’administration afin de renforcer son influence.

Il réfléchissait aussi à intégrer la firme à Tesla sous différentes formes. À un moment, il voulait même créer un gigantesque laboratoire d’IA chez Tesla et recruter directement les meilleurs chercheurs l’entreprise mère de ChatGPT.

D’ailleurs, les messages de Zilis laissent penser qu’elle agit comme intermédiaire secrète pour Musk. Elle était au courant de décisions importantes avant même qu’OpenAI ne les découvre.

Par exemple, elle savait que Musk allait suspendre des financements à l’organisation plusieurs jours avant que les dirigeants de l’entreprise ne soient informés officiellement. Elle évoquait même l’impact psychologique que cette annonce pourrait avoir sur eux.

Un témoin complètement dévoué à Elon Musk

Lors du contre-interrogatoire, Zilis disait, à plusieurs reprises, ne pas se souvenir de certains passages de sa déposition. Comme si elle avait des trous de mémoire.

Seulement, ses souvenirs qui servaient précisément les intérêts de Musk sont intacts. Drôle de coïncidence non ? Une avocate d’OpenAI a même lancé une remarque devenue l’un des moments les plus drôles du procès :

« Vos souvenirs perdus depuis longtemps ont été retrouvés. »

Son départ du conseil d’administration a aussi renforcé les soupçons qu’elle était dévouée à Musk. Elle affirme avoir démissionné lorsqu’elle a appris que Musk préparait une entreprise concurrente.

Pourtant, des messages montrent qu’elle savait déjà que Musk préparait xAI. Dans un SMS envoyé à une amie, elle écrivait même :

« Quand le père de vos enfants se lance dans la compétition et recrute chez OpenAI, il n’y a rien à faire. »

Au final donc, le témoignage de Zilis a peut-être produit l’effet inverse de celui espéré par Musk. Au lieu de prouver qu’OpenAI avait trahi sa mission, il a surtout mis en lumière les tentatives répétées de Musk pour contrôler l’organisation,

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