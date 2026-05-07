Sage et AWS veulent démocratiser l’IA agentique dans les PME

Selon l’International Data Corporation (IDC), les dépenses mondiales en IA devraient bondir de 31,9 % par an entre 2025 et 2029. Pour accélérer l’adoption de cette technologie dans les PME, Sage et AWS renforcent leur partenariat autour de l’IA agentique, du cloud et de l’automatisation financière.

Lors du salon Sage Future à San Francisco, Sage etAWS ont annoncé un renforcement de leur partenariat. Leur but est d’accélérer l’adoption de l’IA agentique dans les PME. Le marché entre dans une phase de déploiement opérationnel, loin des simples expérimentations. Mais pour les PME, le passage à l’échelle reste compliqué. Les coûts de modernisation, les infrastructures vieillissantes et la complexité des migrations cloud freinent encore l’adoption. Ainsi, les deux entreprises veulent simplifier l’accès à des outils qui automatisent la comptabilité, la gestion de trésorerie ou encore la paie. Et cela grâce à Amazon Bedrock AgentCore et à AWS Marketplace.

Sage et AWS simplifient l’adoption de l’IA agentique dans les PME

Le partenariat combine l’expertise de Sage dans les logiciels financiers pour PME avec l’infrastructure cloud et les services d’IA d’AWS. L’accord couvre quatre axes importants dont le développement de logiciels financiers cloud enrichis par l’IA; l’intégration des solutions Sage Developer sur Amazon Bedrock AgentCore; la distribution via AWS Marketplace et l’accélération des migrations des logiciels de bureau vers le cloud.

Beaucoup de PME utilisent encore des outils financiers historiques installés localement. Ils sont parfois difficiles à maintenir et peu adaptés aux usages modernes de l’IA. C’est pourquoi Sage et AWS veulent faciliter la migration vers le cloud. Les deux entreprises cherchent à réduire les barrières techniques qui empêchent les entreprises de moderniser leurs processus financiers.

Dans un communiqué publié par Sage, Steve Hare, PDG du groupe, résume la philosophie du projet. “L’IA représente une opportunité majeure pour les PME, mais son adoption dépend avant tout de la confiance, des outils disponibles et de la simplicité d’intégration” , a-t-il affirmé.

Amazon Bedrock AgentCore au cœur de l’automatisation financière

Le socle technologique de cette stratégie repose sur Amazon Bedrock AgentCore. Les solutions Sage AI sont désormais construites sur cette infrastructure. Afin de permettre aux entreprises d’automatiser des tâches financières critiques.

Les usages ciblés concernent notamment la comptabilité fournisseurs, la gestion de trésorerie, la paie ou encore les rapports de conformité. L’objectif n’est pas uniquement de gagner du temps. Sage et AWS veulent surtout permettre aux dirigeants d’accéder plus rapidement à des informations financières fiables pour accélérer la prise de décision.

L’IA agentique monte en puissance. Ces systèmes sont maintenant capables d’exécuter des actions de manière semi-autonome dans des workflows métiers précis. Pour les PME, cela pourrait réduire une partie importante des tâches manuelles répétitives. Notamment ceux qui mobilisent encore les équipes financières.

Julia White, directrice marketing d’AWS, estime d’ailleurs que les entreprises en croissance ne devraient plus avoir à choisir entre simplicité et puissance technologique. Grâce à AWS Marketplace, les agents IA de Sage pourront être découverts et déployés dans les environnements que les clients utilisent déjà.

AWS Marketplace, parfait pour les éditeurs et les PME

Par ailleurs, le partenariat mise fortement sur la distribution via AWS Marketplace. Cela permet aux PME d’accéder à un catalogue d’outils d’automatisation financière intégrés à leurs systèmes existants.

Pour les partenaires de Sage et les éditeurs indépendants, le modèle est également intéressant. Ils pourront développer des applications compatibles avec AgentCore. Ils pourront ensuite les distribuer rapidement via la marketplace d’AWS. Sans devoir reconstruire toute une infrastructure commerciale ou technique.

Je pense que cette logique pourrait accélérer l’émergence d’un écosystème d’applications spécialisées autour des besoins des PME. Les développeurs pourront davantage se concentrer sur les fonctionnalités métiers. Plutôt que sur les problématiques d’intégration ou de déploiement.

Ken Kortas, associé chez Wipfli, estime que cela permet d’intégrer l’IA dans les flux financiers utilisés quotidiennement par les entreprises. Selon lui, la disponibilité des solutions sur AWS Marketplace pourrait aussi rassurer les organisations. Celles qui souhaitent surtout adopter ces technologies et dans un cadre maîtrisé.

Sage et AWS vise la modernisation rapide des logiciels financiers

La migration des logiciels de bureau vers le cloud reste, depuis plusieurs années, complexe pour de nombreuses PME. Car elles sont souvent freinées par les coûts, les interruptions potentielles ou le manque de ressources internes.

Sage et AWS veulent rendre cette modernisation plus rapide, plus abordable et moins perturbatrice. Les entreprises s’appuient sur les outils de migration AWS et sur l’expertise métier de Sage. Ainsi, elles pourraient accéder plus facilement à des données financières en temps réel et à des fonctionnalités IA avancées.

Cette annonce montre surtout que la bataille de l’IA en entreprise se joue désormais sur la simplicité d’intégration. Les PME ne cherchent pas forcément des modèles IA ultra complexes. Elles veulent des outils qui améliorent rapidement les opérations quotidiennes. Sans transformer totalement leur organisation.

Avec ce partenariat, Sage et AWS tentent donc de positionner l’IA agentique comme une technologie concrète et exploitable par les entreprises de taille moyenne. Une évolution qui pourrait accélérer la démocratisation de l’automatisation intelligente dans la finance d’entreprise.

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