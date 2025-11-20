Saviez-vous qu’AWS gère une armée d’agents IA avec Amazon Bedrock AgentCore ?

90 % des agents IA échouent avant la mise en production. Avec Amazon Bedrock AgentCore, AWS change la donne. Cette nouvelle infrastructure promet sécurité, scalabilité et industrialisation réelle.

Qu’est-ce qu’Amazon Bedrock AgentCore ?

La plateforme Amazon Bedrock AgentCore constitue d’abord une base opérationnelle. Elle transforme les capacités des grands modèles de langage en actions concrètes et fiables. Son approche repose sur deux axes structurants. D’un côté, elle propose une infrastructure gérée de bout en bout. D’autre part, elle accélère la transition des agents, du stade pilote vers une production industrielle.

Pensée pour la mise en production à grande échelle, Amazon Bedrock AgentCore élimine la contrainte liée à la gestion directe de l’infrastructure. L’équipe AWS insiste sur la robustesse des environnements ainsi que sur l’adaptabilité des ressources. Ce modèle réduit les besoins en équipes DevOps spécialisées. En parallèle, il diminue également les coûts liés à l’assemblage manuel de systèmes fragmentés. L’unification des composants techniques devient un levier essentiel. Elle rend alors l’IA agentique exploitable et conforme aux exigences réglementaires dans la durée.

Une plateforme d’IA pour accélérer le passage à l’échelle industrielle

La plateforme répond donc à un enjeu central : l’adoption massive. Elle facilite notamment le passage rapide des agents, du test à la production. La disponibilité générale de Amazon Bedrock AgentCore confirme le besoin d’environnements prêts à l’usage dans l’industrie.

Selon Swami Sivasubramanian, Vice-Président de l’IA agentique chez Amazon Web Service, le secteur atteint un tournant. Seule une base opérationnelle solide soutient des agents capables d’exécuter des tâches critiques. Des entreprises comme Cox Automotive et National Australia Bank figurent parmi les premiers à adopter ce modèle de déploiement à grande échelle.

Plateforme structurée pour orchestrer l’action des agents IA

Ainsi, l’architecture de Amazon Bedrock AgentCore repose sur une structure modulaire. Elle s’appuie sur des services distincts, chacun dédié à une fonction précise. Alors, le Runtime agit comme moteur d’exécution sans serveur. Il assure également une séparation stricte entre les sessions. Cela limite alors les risques de fuite de données. En parallèle, le Gateway centralise les échanges via un point d’accès unique.

Pour sa part, Memory conserve le contexte des interactions. Le Code Interpreter propose donc un environnement isolé pour exécuter du code généré par l’IA. Puis, le Browser-tool facilite l’exploration web dans un cadre sans serveur. Cette répartition fonctionnelle améliore la sécurité de chaque composant. Elle convient surtout aux architectures microservices et aux systèmes distribués.

La plateforme adopte une approche agnostique. Elle prend surtout en charge tous les grands modèles de langage. Par ailleurs, elle s’adapte à n’importe quel framework d’agent. De plus, les développeurs gardent la liberté d’utiliser des bibliothèques comme LangGraph ou LlamaIndex. En complément, le Gateway se connecte aux outils déjà en place dans l’entreprise. Cela inclut les interfaces de programmation (API) et les fonctions Lambda, que l’on peut traduire par fonctions serveur dans les environnements cloud.

Par conséquent, cette configuration concilie innovation rapide et exigences de contrôle technique. Les équipes informatiques et de gouvernance, et s’appuyent sur cette flexibilité, peuvent positionner AgentCore comme couche unique d’exécution.

Disponible dans 9 régions du monde

Le lancement d’Amazon Bedrock AgentCore a eu lieu en octobre 2025. Dès son introduction, il couvre neuf régions ou AWS opère. Ces zones incluent l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique. Par ailleurs, l’intégration des hubs européens, comme Dublin et Francfort, joue un rôle central pour le marché continental.

Ainsi, cette présence rapide aide les entreprises à répondre aux exigences strictes de résidence des données imposées par le RGPD. De plus, la répartition régionale assure une faible latence. Or, une telle réactivité reste essentielle pour les applications d’agents en production. La stratégie d’expansion vise ainsi à accompagner les clients qui déploient des architectures d’agents distribuées à l’échelle mondiale. Elle s’accorde directement avec l’empreinte cloud mondiale d’AWS.

Sécurité et intégration dans l’écosystème AWS

L’avantage concurrentiel d’AgentCore repose sur l’intégration native et profonde avec les contrôles de sécurité et de gouvernance existants d’AWS. Par conséquent, AgentCore est une extension de l’infrastructure cloud existante. Il garantit une cohérence opérationnelle immédiate.

Intégration avec VPC, AWS PrivateLink, CloudFormation

AgentCore supporte nativement Virtual Private Cloud (VPC) et AWS PrivateLink. PrivateLink assure la connectivité privée. Il renforce notamment la sécurité périmétrique du déploiement. La plateforme est aussi intégrée à AWS CloudFormation. Cela aide pour le provisionnement automatisé des ressources via l’infrastructure as code.

L’intégration de CloudFormation est vitale pour les équipes DevOps d’entreprise. Elle permet aux déploiements d’agents IA d’être soumis aux mêmes cycles de test et de versionnement que les autres applications critiques.

Cohérence avec les environnements cloud existants

Le support du tagging des ressources est inclus dans AgentCore. Ce système permet d’appliquer une organisation logique et un contrôle d’accès fin. Il assure surtout l’allocation des coûts à tous les déploiements.

Il garantit ainsi une cohérence totale avec les pratiques de gestion AWS établies. Le tagging est la méthode standard de gouvernance financière dans le cloud. Son inclusion assure que les dépenses d’IA agentique sont facilement traçables et attribuables.

La gouvernance et conformité en production

AgentCore est intrinsèquement conçu pour l’auditability. Il fournit des traces complètes d’exécution pour chaque action de l’agent. Ces traces sont nécessaires pour auditer les décisions complexes de l’agent et assurer la conformité réglementaire. Le service Identity permet d’appliquer des politiques de sécurité strictes pour toutes les actions.

Pour Cohere Health, dans le secteur de la santé, le besoin de pistes d’audit complètes sur des workflows de plusieurs heures est un prérequis non négociable. AgentCore transforme les risques de conformité en fonctionnalités gérables et démontrables.

Les équipes IT bénéficient d’un contrôle centralisé total sur les accès et la durabilité des agents. La National Australia Bank (NAB) utilise AgentCore pour établir une plateforme IA de groupe sécurisée et gouvernée.

L’intégration native avec IAM et Observability offre la responsabilisation (accountability) au niveau de l’infrastructure. Cette supervision centralisée retire le déploiement d’agents du domaine des shadow IT. Elle l’intègre directement aux processus IT officiels et contrôlés de l’entreprise.

Comparatif avec les solutions concurrentes

La course à l’infrastructure agentique oppose les plateformes cloud mondiales. Dans ce marché en pleine effervescence, l’avantage décisif se mesure à la profondeur de l’intégration d’entreprise. Il se mesure également à la gestion de la sécurité opérationnelle.

Face à OpenAI et Microsoft

Ces acteurs se concentrent principalement sur la synergie entre les modèles puissants et les outils de développement. Par contraste, AWS met l’accent sur l’opérabilité de niveau entreprise. Les solutions comme l’Assistants API d’OpenAI ou le Microsoft Agent Framework sont axées sur l’orchestration des modèles.

Le Microsoft Agent Framework demande aux développeurs de gérer l’hébergement et la surveillance en production. Amazon Bedrock AgentCore est une plateforme de niveau PaaS (Platform as a Service). Elle gère l’intégralité de l’infrastructure sous-jacente pour le client. Le positionnement d’AWS est clair. Il priorise l’infrastructure, la sécurité réseau (VPC/PrivateLink) et le contrôle d’accès sur le modèle lui-même. C’est un choix fondamental pour les entreprises qui recherchent la résilience et la conformité.

AWS se démarque par sa profondeur d’intégration avec ses services existants. Ceci inclut IAM, S3 et Lambda. AgentCore capitalise sur l’investissement massif des entreprises dans l’écosystème AWS. Le coût de la migration vers une infrastructure d’agent externe est très élevé pour les clients AWS de longue date. L’intégration native d’AgentCore simplifie grandement l’adoption et la gouvernance. Elle utilise les outils et les compétences des équipes déjà en place.

Face à Google et Anthropic

Google Vertex AI Agent Builder se concentre sur l’approche low-code. Son but est de démocratiser la création d’agents. AWS Bedrock AgentCore, à l’inverse, cible les équipes techniques. Ces équipes nécessitent un contrôle granulaire et une forte personnalisation.

Claude Agents d’Anthropic se concentre sur les capacités de raisonnement du modèle Claude. AWS offre une personnalisation et une flexibilité essentielles pour les cas d’usage avancés. L’entreprise conçoit notamment des workflows complexes et module l’utilisation de la mémoire.

AgentCore est entièrement agnostique en matière de modèle. Les utilisateurs peuvent choisir le meilleur LLM pour la tâche. Sa capacité à fournir une infrastructure de sécurité de niveau entreprise fait partie des avantages d’AWS. Cela est prouvé par l’adoption dans des secteurs hautement réglementés.

Enfin, AgentCore fournit l’auditabilité nécessaire pour l’ensemble du déploiement. L’infrastructure de sécurité est unifiée, même si la logique des agents est diverse.

Un mot sur les prix d’Amazon Bedrock AgentCore

La tarification d’Amazon Bedrock AgentCore repose sur une logique de consommation. Les entreprises paient uniquement l’usage réel, sans frais fixes ni abonnement obligatoire. Ce modèle s’inscrit dans la stratégie d’AWS, qui privilégie la flexibilité et l’adaptation aux besoins.

Chaque composant, qu’il s’agisse de Runtime, Gateway, Identity, Memory ou Observability, fait l’objet d’une facturation distincte. Ainsi, une organisation peut démarrer avec un service limité, puis élargir progressivement son périmètre. En conséquence, la montée en charge se fait sans contrainte budgétaire initiale.

Jusqu’au 16 septembre 2025, un accès gratuit fut proposé afin de tester les fonctionnalités. Ensuite, la facturation standard s’applique, y compris les frais de transfert réseau alignés sur les tarifs EC2. Par ailleurs, les nouveaux clients AWS bénéficient de crédits Free Tier qui peut atteindre 200 dollars, ce qui favorise l’expérimentation.

En définitive, ce modèle de prix combine souplesse et progressivité. Il répond aux attentes des entreprises qui cherchent à déployer des agents IA à grande échelle, tout en gardant un contrôle précis sur leurs coûts.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.