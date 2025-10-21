Amazon Robotics : 600 000 emplois menacés par l’automatisation IA ?

Le déploiement massif de la robotique chez Amazon, piloté par l’analyse prédictive et le big data, pourrait automatiser 600 000 postes humains dans les années à venir.

Lundi 20 octobre 2025, un rapport de The Verge secoue le secteur de la logistique. Amazon s’apprêterait à remplacer 600 000 emplois humains par une nouvelle génération de robots. Cette transition n’est pas seulement mécanique, elle est orchestrée par le big data et l’IA, qui redéfinissent l’efficacité des entrepôts et pilotent la nouvelle vague d’automatisation.

Sequoia et Digit : L’IA orchestre la nouvelle armée

Amazon ne se contente plus des anciens robots Kiva. Le nouveau système, Sequoia, repense l’inventaire. L’IA analyse les flux de commandes en temps réel pour optimiser le stockage.

Les robots mobiles acheminent les produits non pas aux humains, mais à d’autres bras robotisés (comme Sparrow) pour le tri. Le big data détermine quel produit va où, avant même que le client n’ait finalisé sa commande.

Parallèlement, le robot bipède Digit commence à gérer les tâches de manutention les plus pénibles. Ces systèmes ne sont pas de simples automates, ils sont les terminaux d’un cerveau centralisé qui analyse des pétaoctets de données logistiques.

L’optimisation des données : 600 000 postes en ligne de mire

Le chiffre de 600 000 postes ne sort pas de nulle part. Il correspond aux rôles les plus répétitifs : picking, emballage, et manutention de base. Selon le rapport, c’est l’efficacité de l’IA d’Amazon dans l’analyse prédictive et l’optimisation des itinéraires robotiques qui permet désormais d’atteindre des cadences que l’humain ne peut soutenir.

Amazon justifie cette transition par une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la sécurité. Chaque tâche automatisée réduit le risque d’erreur et de blessure. Cette décision permet d’augmenter la vitesse de traitement des commandes de 25% grâce à Sequoia.

Un entrepôt « Data-Driven » entièrement autonome ?

Cette automatisation massive soulève la question de la place de l’homme dans la boucle. Si Amazon assure créer de nouveaux emplois (supervision, maintenance IA, gestion des algorithmes), la tendance est claire.

L’entrepôt du futur, tel que le conçoit Amazon, est un écosystème data-driven où les décisions sont prises par l’IA. Les robots sont les bras et les jambes, mais le big data est le cerveau. La logistique entre dans une nouvelle ère où l’humain supervise les algorithmes qui exécutent les tâches.

