Amazon vire 30 000 employés : le vrai début du grand remplacement par l’IA ?

30 000 licenciements en un coup sec. Amazon vient de confirmer ce que beaucoup redoutaient : l’intelligence artificielle ne va pas transformer le travail, elle va le remplacer.

Amazon, deuxième employeur américain, affiche 670 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 70 milliards de bénéfices. Et pourtant, la firme annonce la suppression de 30 000 postes. Les fonctions support sont dans le collimateur. Ressources humaines, cloud, logistique et jeux vidéo.

Mais pourquoi Amazon vire ses employés ?

Les licenciements ne viennent pas d’un faux pas financier. Amazon brasse des milliards, affiche des profits records et conserve sa cinquième place mondiale en valorisation boursière. Pourtant, les bureaux vont perdre 10 % de leurs effectifs, soit 30 000 personnes.

Les entrepôts et la livraison sont encore épargnés, mais la tendance montre clairement la direction que prend la firme. Ce n’est plus une question de correction après des embauches massives liées au Covid. Comme en 2022, quand 27 000 employés avaient déjà été remerciés.

Andy Jassy, le CEO, ne prend pas de détour. Dans une note interne envoyée en juin, il parle ouvertement de réduction des effectifs grâce à l’IA générative. Et ça tient la route. Les documents internes révélés au New York Times montrent qu’Amazon prévoit d’automatiser 75 % de ses opérations d’ici 2033. L’entreprise veut doubler ses ventes tout en évitant 600 000 embauches.

La mécanique du remplacement

Les prototypes présentés par Amazon rendent la menace tangible. Un robot trie déjà les colis dans les entrepôts. Un agent IA assiste les managers dans le suivi des équipes, et des lunettes connectées accompagnent les livreurs pour optimiser chaque seconde. Chaque poste devient un candidat potentiel à l’automatisation.

Derrière ces innovations, c’est la logique de performance et de rentabilité qui prime. Les employés, mêmes très qualifiés, peuvent se retrouver remplacés du jour au lendemain. Wall Street applaudit, l’action grimpe et les analystes encensent « l’amélioration de la marge ».

Au-delà des chiffres et des machines, la question morale reste entière. Une entreprise qui génère 70 milliards de bénéfices pourrait expérimenter une transition plus humaine. Elle choisit de prioriser l’optimisation salariale et la productivité.

Et le vrai enjeu ne concerne plus seulement Amazon, mais toutes les grandes entreprises qui observent et imitent ce modèle.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.