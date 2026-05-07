Les robots sont trop nuls dans la vraie vie : ces chercheurs ont enfin trouvé la solution

Ces chercheurs sont en voie de révolutionner le domaine de la robotique. Comment ? Grâce à leur nouveau système basé sur l’IA destiné à rendre les robots plus autonomes en situation réelle.

Voyez-vous, la plupart du temps, les entreprises ont beau entraîné leur robot à effectuer de simples tâches, leurs efforts demeurent vains. Ces machines déraillent complètement une fois confrontées au monde réel. Et pour cause, elles forment leur robot dans un monde virtuel.

Le fossé entre la simulation et la réalité

Il faut le dire, former un robot via une simulation virtuelle, c’est pratique. On évite les accidents coûteux au cas où la machine devient un peu trop trop enthousiaste.

Le problème, c’est qu’une fois plongés dans le monde réel, beaucoup de robots perdent leurs repères. Les spécialistes de la robotique appellent cela le “fossé entre simulation et réalité”.

En théorie, un robot est entraîné virtuellement pour reproduire les mêmes gestes dans des situations réelles. Sauf qu’en pratique, imprévisible comme elle est, la réalité adore compliquer les choses.

Tout change constamment. Les capteurs produisent du bruit. Les objets bougent légèrement. Les matériaux réagissent différemment. Et des forces inattendues apparaissent au mauvais moment…

Une tâche réussie mille fois en simulation peut ainsi devenir un cauchemar pour les machines. Voilà pourquoi les chercheurs de l’Université d’Aston et de l’ Université de Birmingham ont décidé de changer de méthode.

Utiliser l’IA pour rendre les robots plus performants

Pour contourner ce problème, les chercheurs britanniques ont décidé d’utiliser l’IA d’une manière assez maligne. Pendant l’entraînement virtuel, leur système génère automatiquement des variations dans l’environnement.

Le robot doit donc apprendre à gérer des conditions instables et imprévisibles dès l’entraînement virtuel plutôt qu’un décor parfaitement contrôlé. Grâce à cette méthode, les machines développent une capacité d’adaptation bien plus proche de ce qu’elles rencontreront dans le monde réel.

Les chercheurs expliquent que cette approche permet d’obtenir des résultats beaucoup plus fiables. Et pourtant, elle évite d’avoir à effectuer des montagnes de tests physiques coûteux, longs et parfois risqués.

Bien entendu, avant de l’affirmer, l’équipe de recherche a testé cette méthode sur plusieurs tâches. Ces dernières impliquent de véritables interactions physiques avec des matériaux. Notamment des opérations de manipulation et de découpe.

Et les résultats montrent que les robots deviennent plus stables et plus adaptatifs, même avec très peu de données réelles supplémentaires.

Des robots industriels prêts à l’emploi en vue ?

Selon les scientifiques, leur IA pourrait être particulièrement utile dans des environnements où les tests directs représentent un danger. Ils citent par exemple le recyclage des batteries lithium-ion. Un domaine où les robots peuvent être amenés à manipuler des cellules abîmées ou instables.

À long terme, les chercheurs espèrent créer des robots industriels presque “prêts à l’emploi”. L’idée serait de pouvoir entraîner rapidement une machine en simulation avant de l’envoyer travailler dans un nouvel environnement avec très peu de reconfiguration.

Si cette approche continue de progresser, elle pourrait accélérer le développement des robots dans l’industrie, réduire les coûts de déploiement et raccourcir les délais de mise en service.

Bref, ces travaux ont été soutenus par le projet REBELION, financé dans le cadre d’un programme de UK Research and Innovation consacré aux systèmes automatisés de recyclage sécurisé des batteries au lithium.

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