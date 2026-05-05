Les robots humanoïdes vont-ils (vraiment) prendre votre travail ? Notre rédacteur en chef répond sur France 24

L’intelligence artificielle n’est que la partie émergée de l’iceberg. Avec l’arrivée des robots humanoïdes dans nos usines et nos entrepôts, c’est une révolution physique qui s’apprête à transformer le marché de l’emploi. J’ai eu l’honneur d’être l’invité d’Ali Laïdi ce matin sur le plateau de France 24 pour faire le point sur ce basculement imminent.

C’est un tournant que beaucoup n’avaient pas vu venir si tôt. Alors que l’attention du monde est braquée sur ChatGPT et les IA génératives, une autre révolution, bien plus tangible, s’accélère dans les laboratoires de la Silicon Valley et de Chine : celle des robots humanoïdes.

Optimus (Tesla), Atlas (Boston Dynamics) ou encore les modèles de Figure et Unitree ne sont plus de simples prototypes de salon. Ils s’apprêtent à entrer dans le monde réel. C’est pour analyser les enjeux de cette mutation que j’ai été convié dans l’émission « Aux avant-postes » sur France 24.

Si vous avez raté l’émission, vous pouvez retrouver l’intégralité de mon intervention sur France 24 juste ici :

Un coût du travail robotique à 1 dollar de l’heure ?

Lors de mon échange avec Ali Laïdi, j’ai tenu à souligner un point de rupture économique majeur : l’effondrement à venir du coût du travail.

Le véritable changement ne sera pas seulement technologique, il sera comptable. D’ici quelques années, faire fonctionner un robot humanoïde pourrait revenir à environ 1 dollar de l’heure. Face à cela, aucun coût du travail humain, même dans les pays en développement, ne pourra rivaliser.



Cette transition devrait frapper en premier lieu les métiers de la logistique, de la manutention et de la production industrielle, avant de s’étendre progressivement à nos bureaux.

Un défi civilisationnel plus que technologique

Au-delà des performances techniques de ces machines capables de porter des charges lourdes ou de manipuler des objets avec une précision bluffante, j’ai souhaité alerter sur l’urgence de préparer notre modèle de société.

Si le travail humain « physique » devient optionnel dans certains secteurs, comment allons-nous financer nos modèles sociaux ? Comment redéfinir la place et la valeur d’un individu dans une économie massivement automatisée ?

Pour aller plus loin : mon nouveau livre

Cette intervention sur le plateau s’inscrit dans la continuité directe des recherches que j’ai menées ces derniers mois pour mon nouvel essai, qui vient tout juste de paraître : « Robots humanoïdes : vont-ils prendre votre travail ? Ce qui vous attend vraiment d’ici 2030. »

Dans cet ouvrage, j’ai voulu vous livrer une analyse claire et sans langue de bois, où je détaille avec précision :

La chronologie des déploiements : Pourquoi les 5 prochaines années seront décisives.

Pourquoi les 5 prochaines années seront décisives. La liste des secteurs menacés : Et ceux qui resteront protégés par « l’exception humaine ».

Et ceux qui resteront protégés par « l’exception humaine ». Le guide de survie professionnel : Quelles compétences développer pour rester indispensable à l’heure des machines.

Que vous soyez dirigeant d’entreprise, DRH, ou simplement soucieux de garder un coup d’avance sur votre avenir professionnel, j’ai conçu ce livre comme une boussole pour comprendre (et anticiper) la décennie à venir.

👉 Découvrir mon livre « Robots humanoïdes : vont-ils prendre votre travail ? » sur Amazon

(Il est également disponible en format eBook pour une lecture immédiate sur smartphone, tablette ou Kindle).

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