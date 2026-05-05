Panthalassa : une start-up de data centers sous-marins financée par Peter Thiel

140 millions de dollars injectés pour des data centers sous-marins. Avec Panthalassa, Peter Thiel mise sur une infrastructure océanique qui allie puissance de calcul et énergie renouvelable.

Panthalassa fait partie d’une nouvelle génération de projets qui va répondre à la pression énergétique croissante des data centers. La start-up propose donc d’exploiter l’énergie des vagues et des marées pour alimenter des centres de données déployés en milieu marin. Soutenue par Peter Thiel, cette initiative combine innovation technologique et impératifs de durabilité.

Panthalassa, des data centers sous-marins alimentés par l’énergie des océans

La start-up Panthalassa veut déployer des centres de données sous-marins. Et elles seront alimentées par l’énergie des vagues et des marées. L’idée est d’exploiter une ressource naturelle continue pour alimenter des infrastructures gourmandes en énergie.

La croissance rapide de l’IA, du cloud et du stockage massif entraîne une hausse de la consommation énergétique des data centers. Les solutions traditionnelles atteignent donc leurs limites. Tant en termes de coûts que d’empreinte carbone.

Ainsi, Panthalassa propose une alternative et s’appuie sur l’énergie océanique, encore sous-exploitée mais abondante et stable. En plus, l’environnement marin lui-même pourrait faciliter le refroidissement naturel des infrastructures. Ce qui réduit un énorme poste de dépense.

Today we're announcing @_panthalassa’s $140M Series B, led by Peter Thiel, with participation from John Doerr and many other incredible investors. The mission: unlock the ocean as another planetary-scale energy resource for humanity. First stop: compute. pic.twitter.com/uNO2hehyEf — Garth Sheldon-Coulson (@garthsc) May 4, 2026

Pourquoi les data centers océaniques attirent les investisseurs ?

Peter Thiel soutient les technologies de changement qui peuvent transformer des secteurs entiers. Le positionnement de Panthalassa est donc pertinent vu que les entreprises cherchent à aligner performance technologique et objectifs ESG. Ainsi, l’exploitation des énergies marines pourrait permettre de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Cela offre aussi une capacité énergétique illimitée à long terme.

Sur le plan économique, les data centers sous-marins diminuent les coûts liés à l’énergie et au refroidissement. Ils pourraient donc devenir plus compétitifs que leurs équivalents terrestres. Cette perspective attire déjà l’attention des acteurs du cloud et des hyperscalers. Car ces derniers sont confrontés à une pression sur leurs marges et leur impact environnemental.

Pour le timing du projet, la montée en puissance de l’IA, notamment des modèles génératifs, accentue la pression sur les infrastructures existantes. Chaque avancée technologique s’accompagne alors d’un besoin accru en puissance de calcul, et donc en énergie.

Selon une analyse relayée par le Financial Times, les investisseurs technologiques misent sur des solutions énergétiques innovantes pour soutenir la croissance du numérique. Il s’agit alors de sécuriser l’infrastructure énergétique de l’économie digitale de demain.

Les initiatives comme celle de Panthalassa sont donc comme des réponses structurelles plutôt que des optimisations marginales. Puisqu’elles intègrent dès leur conception des sources d’énergie renouvelables.

Énergie des vagues et des marées : une alternative crédible aux modèles actuels

Malgré son potentiel, j’avoue que le modèle de Panthalassa reste confronté à plusieurs défis. L’environnement marin impose des contraintes techniques fortes, surtout en matière de maintenance, de durabilité des équipements et de connectivité.

La mise en place de projets pilotes sera donc déterminante pour valider la viabilité du concept à grande échelle. Les experts du secteur anticipent toutefois que l’afflux de capitaux, combiné à l’expertise technologique mobilisée, pourrait accélérer ces phases de test.

Si ces expérimentations s’avèrent concluantes, Panthalassa pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de data centers. Ceux plus durables et mieux adaptés aux exigences du numérique moderne. Je pense que ce modèle pourrait même inspirer d’autres industries intensives en énergie.

L’équation est encore en cours de résolution. Mais en s’appuyant sur les ressources naturelles des océans, Panthalassa tente de changer les fondations énergétiques de l’économie des données.

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