Data Centers : top des meilleurs fournisseurs et entreprises de centres de données

L’industrie du Data Center est en plein essor, et l’offre ne cesse de s’enrichir. Découvrez quelles sont les plus grandes entreprises de Data Centers, et comment choisir le meilleur fournisseur en fonction de vos besoins.

Un Data Center est un bâtiment dans lequel sont regroupés de nombreux serveurs, et des équipements de réseau. Ces fermes de serveurs stockent et traitent de vastes volumes de données.

Par le passé, les entreprises possédaient leurs propres Data Centers sur site et les géraient elles-mêmes pour entreposer et traiter leurs données. Avec l’essor du Big Data, toutefois, les Data Centers gérés par des tiers et accessibles via le Cloud sont devenus très populaires.

Ces centres sont gérés par des entreprises tierces : des fournisseurs de Data Centers. Un tel fournisseur héberge les données de nombreux clients sur ses serveurs. Il propose aussi généralement différents services Cloud (SaaS, PaaS, IaaS…).

Un Data Center Cloud permet à une entreprise de déléguer et d’externaliser la gestion, la maintenance et la mise à jour des serveurs au fournisseur. Ceci permet de gagner du temps et de réaliser d’importantes économies.

Un Data Center de type Hyperscale est géré par une grande entreprise comme Amazon, Google ou Microsoft. Il délivre un vaste catalogue de services et d’applications pour les entreprises ou les particuliers.

Un centre de données est détenu et géré par un fournisseur, et les clients font appel à lui pour stocker leurs données. À travers ce dossier, découvrez la liste des meilleurs fournisseurs de Data Center.

Pour choisir le meilleur Data Center, vous devez prendre en compte plusieurs critères. Il est préférable que le centre de données soit situé à proximité, pour éviter toute latence et maximiser le temps de transfert des données.

Le Data Center doit aussi être stable, offrir une haute disponibilité garantie, et des systèmes de redondance en cas de panne ou de problème technique. Les performances et capacités doivent être suffisantes pour répondre à vos besoins, et une élasticité offre la flexibilité requise pour accompagner l’évolution de votre activité.

Un bon système de refroidissement et d’aération est important, car il permet d’éviter les incidents et de préserver l’environnement. Bien évidemment, le système de sécurité est crucial. Une cyberattaque pourrait avoir des conséquences désastreuses telles qu’une fuite de données.

Equinix

Fondée en 1998, Equinix compte parmi les leaders mondiaux de l’industrie du Data Center. Cette entreprise basée à Redwood City, en Californie, a plus de 7000 employés et opère dans 24 pays dont la France. Son réseau compte plus de 200 Data Centers dans le monde.

Equinix propose des services gérés pour l’intégration des données et des applications. Sa Marketplace permet de trouver des solutions de colocations pour relever les défis de l’informatique et rassemble un écosystème de 9800 membres.

La firme délivre aussi un service de réseau virtuel Network Edge permettant le déploiement instantané de programmes et de mises à jour. Elle opère par ailleurs en tant que consultante pour ses clients et propose des solutions numériques pour l’élasticité et l’interconnexion. Enfin, son service de cryptographie SmartKey aide à protéger les données sur le Cloud.

Digital Realty

Fondé en 2004, Digital Realty est basée à San Francisco en Californie. Elle compte plus de 1500 employés et gère un parc de plus de 200 Data Centers répartis sur 14 pays.

Ce fournisseur propose un service de support client très réactif, remplaçant une équipe d’experts internes. Ces techniciens aident les clients à optimiser les performances au sein des Data Centers, et interviennent aussi en cas de menaces de sécurité. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 tous les jours de l’année, et leurs services s’adaptent aux besoins spécifiques du client.

Par ailleurs, Digital Realty propose des services planifiés comme l’inventaire d’équipement, le déploiement d’équipement et de câblage ou la maintenance sur site. Enfin, la firme délivre des services à la demande comme la réparation, la mise à jour ou l’assistance équipement.

China Telecom

Leader chinois du marché, China Telecom est l’un des plus grands fournisseurs de services de Data Center à l’échelle mondiale. Fondée en 2002, l’entreprise est basée à Pékin.

Elle n’opère que dans 10 pays, mais gère un parc de plus de 450 centres de données dont une majeure partie en Chine. Près de 300 000 employés travaillent pour cette société.

China Telecom propose du consulting pour les entreprises et les gouvernements, des services de communications unifiées (conférences Cloud, appels vocaux…), de bande passante (VPN, lignes spécialisées…), ou encore des services internet avec protection DDoS.

Elle délivre également des services Cloud comme le stockage, le serveur virtuel privé, ou les services de colocation et de migration de données. Enfin, sa suite de services 4G LTE CTExcel Mobile Business est proposée à la clientèle internationale.

NTT Communications

Fondé en 1999 à Tokyo, NTT Communications est le géant japonais du Data Center. Son parc comprend un total de 48 centres de données, et son activité s’étend dans 17 pays. La firme emploie plus de 300 000 personnes dans le monde.

NTT Communications propose une large variété de services dans le domaine du réseau, des communications vocales et vidéo, de la sécurité, du Cloud, des applications, de l’IoT et de l’intelligence artificielle.

Telehouse / KDDI

Telehouse / KDDI est le fruit d’une fusion entre deux entreprises. KDDI fut fondée en 1953 à Tokyo, et Telehouse en 1988 à Londres. Ensemble, les deux firmes cumulent 40 Data Centers et sont présentes dans 12 pays avec un total de 35 000 employés.

Le groupe propose des services gérés pour le monitoring, la mise à jour matérielle ou encore le câblage sur site. Il offre aussi des services Cloud pour le stockage, le traitement de données ou la sécurité.

Par ailleurs, Telehouse / KDDI propose aussi des services de connectivité et de colocation. Il s’agit par exemple de construction et d’exploitation de Data Centers sur site, ou de restauration en cas de désastre.

Coresite

Coresite est une entreprise fondée en 2001 à Denver, dans le Colorado. Elle gère un parc de 22 Data Centers répartis sur huit pays, et emploie plus de 400 personnes.

La firme propose plusieurs services tels qu’un service de colocation permettant d’exploiter des complexes sur site avec l’aide de ses techniciens. Ce service comprend la mise à jour, la maintenance et les protocoles d’urgence.

En outre, Coresite propose des solutions hardware et software de connectivité internet. Elle propose par exemple l’installation de câbles pour de hautes performances et des connexions résilientes.

La firme délivre aussi des services Cloud, notamment pour le stockage, le traitement de données, le Cloud hybride ou les implémentations multi-cloud. Enfin, des solutions industrielles spécifiques sont proposées aux entreprises en fonction de leur secteur d’activité.

Verizon

Verizon est l’un des principaux opérateurs télécom des États-Unis, et opère aussi dans l’industrie des Data Centers. La firme fut fondée en 1983, et son QG se trouve à Basking Ridge dans le New Jersey.

La firme rassemble 139 400 employés, et propose ses services dans près de 150 pays. Au total, son parc regroupe près de 40 Data Centers.

Elle propose un service Secure Cloud Interconnect visant à aider les entreprises à protéger leurs données et leurs applications. Un service Business Process Application Marketing permet par ailleurs de surveiller les transactions et les applications des entreprises.

Cyxtera Technologies

Fondée en 2017, Cyxtera est une entreprise récente dans le domaine des Data Centers. Elle est basée à Coral Gables, en Floride. Au total, la firme regroupe 1150 employés et opère dans 9 pays avec plus de 60 centres de données.

Ses services de colocation permettent aux clients d’exploiter des infrastructures sur site. La suite de services de colocations à la demande, quant à elle, rassemble des extensions et des modifications pour les Data Centers sur site.

L’entreprise propose aussi de nombreux services de connectivité, et une marketplace permettant à des fournisseurs de vendre leurs services Cloud.

China Unicom

Fondée en 1994, China Unicom est un autre géant chinois du Data Center au même titre que China Telecom. Cette entreprise est basée à Pékin, et regroupe plus de 240 000 employés pour un parc de plus de 550 Data Centers.

La firme est principalement implantée en Chine continentale et à Hong Kong. Elle propose de services d’interconnexion Cloud, de Content Delivery Network pour le streaming vidéo, ou encore des services Cloud Bond permettant la connexion aux meilleurs services Cloud du monde pour des solutions multi-cloud à bas prix. En outre, la plateforme Alibaba Cloud du géant Alibaba repose sur ses Data Centers.

Fondée en 2006 à Seattle, Amazon Web Services est une branche d’Amazon. Si AWS règne en maître sur le marché des services Cloud, elle est aussi très présente dans l’industrie des Data Centers.

Au total, la firme gère une flotte de 116 Data Centers dans le monde avec plus de 25 000 employés. Bien évidemment, son catalogue de services Cloud est sans conteste le plus vaste du marché avec de nombreuses offres pour l’analyse de données, l’intégration d’applications, le développement logiciel, ou encore la Blockchain et la VR.

365 Data Centers

Fondée en 2002, 365 Data Centers est basée dans le Connecticut aux États-Unis. Elle gère 11 Data Centers aux États-Unis et emploie plus de 80 personnes.

La firme propose des services Cloud comme le stockage ou l’embarquement par le biais de connexions avec des géants comme IBM, AWS et Oracle. Ses services de colocation permettent de bâtir des centres de données sur site.

Elle propose aussi des services gérés, comme le backup et la restauration ou les solutions de sécurité. Enfin, ses services réseaux et IP offrent des connexions internet à grande vitesse et des VPN.

