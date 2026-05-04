56 milliards $ sur la table : le pari risqué de GameStop pour concurrencer Amazon

56 milliards de dollars. C’est le montant que GameStop est prêt à mettre sur la table pour racheter eBay. Une opération hors norme pour un groupe valorisé autour de 12 milliards de dollars, qui ambitionne de se repositionner comme un acteur majeur du e-commerce face à Amazon.

Avec une offre à 125 dollars par action, qui mêle numéraire et actions, GameStop ne se contente plus de sa transformation en cours. Déjà actionnaire à hauteur de 5 % d’eBay, le groupe dirigé par Ryan Cohen cherche à prendre le contrôle d’un acteur clé du commerce en ligne. L’objectif est de créer un ensemble qui rivalisera avec Amazon.

Une offre à 55,5 Md$ avec prime élevée pour convaincre les actionnaires d’eBay

Dans un communiqué officiel, GameStop confirme avoir soumis une proposition non contraignante à 125 dollars par action. Ce qui valorise eBay à environ 55,5 milliards de dollars. L’offre combine numéraire et actions à parts égales et inclut une prime significative. Dont environ 20 % au-dessus du dernier cours, et jusqu’à 46 % par rapport au niveau de février. C’est un moment où GameStop a commencé à accumuler des titres. Le groupe détient déjà près de 5 % du capital d’eBay.

Déjà connu pour avoir redressé Chewy, son PDG, Ryan Cohen veut faire d’eBay une entreprise valant « des centaines de milliards de dollars ». À ses yeux, la combinaison GameStop-eBay pourrait constituer un concurrent crédible face à Amazon. Ils vont s’appuyer sur une grande base clients, une marketplace établie et un repositionnement stratégique autour du commerce digital.

GameStop peut-il réellement boucler une opération à 56 Md$ ?

GameStop dispose d’environ 9 milliards de dollars de liquidités et affirme avoir sécurisé un financement de 20 milliards auprès de TD Bank. Toutefois, cela reste insuffisant pour couvrir l’intégralité de l’opération. Ce qui laisse présager un recours à des financements externes. Notamment des fonds souverains du Moyen-Orient.

En plus, l’écart de valorisation entre les deux entreprises illustre l’ampleur du pari. eBay pèse près de 46 milliards de dollars en Bourse, soit presque quatre fois GameStop. Ainsi, la réussite de l’opération dépendra autant de la capacité à lever des fonds que de la crédibilité du projet industriel.

GameStop met en avant des synergies importantes, estimées à 2 milliards de dollars d’économies annuelles dès la première année. Elles reposent surtout sur la réduction des coûts marketing (1,2 milliard), l’optimisation des dépenses produit (300 millions) et la rationalisation des fonctions support (500 millions). Ces hypothèses ambitieuses devront être validées par l’exécution.

Le pari de Ryan Cohen est-il viable à grande échelle ?

Ryan Cohen a annoncé dès janvier qu’il voulait transformer GameStop en une entreprise valorisée 100 milliards de dollars. Selon les informations révélées par le The Wall Street Journal, cette opération eBay serait donc le levier principal pour atteindre cet objectif.

GameStop CEO Ryan Cohen said in an interview that he is making an unsolicited $56 billion offer for eBay https://t.co/eM2y3Xb8yQ — The Wall Street Journal (@WSJ) May 3, 2026

Mais, le dirigeant lui-même reconnaît l’incertitude du projet. Il évoque un possible « coup de génie » ou une « folie totale ». Cette dualité résume bien la perception du marché. Les investisseurs ont réagi positivement à court terme. Et même avec une hausse des actions des deux groupes après les premières révélations, de nombreuses zones d’ombre subsistent.

D’abord, eBay n’a pas exprimé d’intention de vendre, ce qui rend l’issue des négociations incertaine. Ensuite, l’intégration opérationnelle poserait des défis importants. Comme l’alignement des cultures et le repositionnement de l’offre. Sans oublier la transformation d’un modèle historiquement centré sur la distribution physique vers une plateforme digitale intégrée.

Par ailleurs, depuis son arrivée, Ryan Cohen a engagé une profonde restructuration. Cela est marqué par des fermetures de magasins, des licenciements et l’arrêt de certaines activités emblématiques. Cette stratégie a permis de rationaliser les coûts, mais souligne aussi l’ampleur des transformations encore à mener.

Les incitations financières du dirigeant ajoutent également une dimension supplémentaire. Son plan de rémunération pourrait lui rapporter jusqu’à 35 milliards de dollars si les objectifs de valorisation sont atteints. Ce qui renforce l’alignement avec les actionnaires mais aussi la pression sur les résultats.

Cette tentative de rachat montre donc la recherche de croissance externe pour accélérer les mutations stratégiques. Reste à savoir si GameStop dispose des moyens (financiers, opérationnels et stratégiques) pour transformer cette ambition en réalité. Et bien sûr pour s’imposer face à un géant comme Amazon.

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