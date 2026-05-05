Familiar : ce robot veut devenir le nouveau membre de votre famille

Lors de la conférence Future of Everything, Colin Angle a présenté un robot quadrupède baptisé « Familiar ». Et ce n’est pas une machine ordinaire.

Familiar ne vise ni les chaînes d’assemblage ni les entrepôts. Ce robot de compagnie a été uniquement pensé pour vivre au contact des humains. Il mise sur une intelligence artificielle pour apprendre et s’ajuster aux comportements humains.

Pour info, Colin Angle est connu pour avoir cofondé iRobot et lancé le célèbre Roomba. Désormais, il pilote Familiar Machines & Magic, l’entreprise à l’origine de Familiar restée discrète jusqu’ici.

« Aujourd’hui, nous quittons la phase de développement menée en toute discrétion pour partager vision de systèmes qui vont au-delà de la simple exécution de tâches et s’intègrent naturellement dans le quotidien. » déclare Angle.

Familiar : quel genre de robot quadrupède ?

Pensé pour communiquer autrement, ce robot n’utilise aucun écran. Il s’exprime à travers ses mouvements, ses sons et le toucher. Avec ses 23 degrés de liberté, il peut produire des gestes étonnamment expressifs.

Familiar adopte une forme quadrupède, jugée plus accessible et plus mobile. Son enveloppe tactile, ses caméras et ses microphones lui permettent de capter son environnement et d’y répondre naturellement.

Son intelligence fonctionne directement à bord, grâce à un modèle multimodal compact combinant vision, audio, langage et mémoire en temps réel. Résultat, le robot apprend progressivement, interaction après interaction.

Quoique, l’entreprise a misé sur une IA embarquée afin de limiter les délais de réponse et mieux préserver la confidentialité des utilisateurs.

Quoi qu’il en soit, Colin Angle présente Familiar comme une évolution par rapport aux appareils grand public connus jusqu’ici. Il rappelle que iRobot a déjà démontré qu’un robot pouvait offrir une réelle valeur à grande échelle.

Mais, selon lui, ces machines restaient limitées à des fonctions bien précises. Or, il a toujours souhaité, c’est de concevoir des systèmes comprenant leur environnement, gardant en mémoire les interactions et adoptant un comportement cohérent dans la durée.

Et c’est précisément la direction prise aujourd’hui par Familiar Machines & Magic.

À contre-courant des tendances actuelles

Aujourd’hui, la majorité des investissements se concentre sur des robots capables de manipuler, trier ou transporter. Et il faut le dire, ce marché connaît une croissance impressionnante.

L’équipe de Familiar Machines & Magic, en revanche, voit ailleurs une autre opportunité. Les systèmes à même de tisser un lien durable avec leurs utilisateurs et de s’intégrer naturellement dans leur quotidien.

Contrairement aux machines industrielles, les robots destinés au grand public doivent saisir le contexte, mais aussi les émotions. Ils doivent répondre de façon naturelle.

Car selon l’entreprise spécialisée dans la robotique, la présence physique change tout. Les humains réagissent davantage à un robot tangible qu’à une simple interface numérique.

Afin de concrétiser cette approche, l’équipe s’appuie sur une solide expérience acquise dans des institutions et entreprises de renom. Comme Disney Research, le MIT, Amazon ou encore Boston Dynamics.

Pour l’instant, aucun calendrier ni usage précis n’a été annoncé pour Familiar. Cette démonstration reste avant tout une vitrine technologique.

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