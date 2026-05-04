IA et relation client : Netomi lève 110M$ et attire les géants Accenture et Adobe

110 millions de dollars levés, un partenariat avec Accenture et Adobe, et une ambition de transformer la relation client en profondeur. Avec cette opération, Netomi ne suit pas seulement la vague de l’IA. Elle cherche à en remanier les usages dans les grandes entreprises.

L’IA appliquée à la relation client continue de capter des investissements massifs, mais tous ne se valent pas. La startup américaine Netomi vient de sécuriser 110 millions de dollars pour accélérer le déploiement de sa plateforme d’IA dédiée au service client. Cette levée de fonds par Netomi illustre le passage d’une IA conversationnelle de surface à une intelligence intégrée au cœur des parcours clients. Au-delà du montant, c’est la nature des partenaires engagés (Accenture et Adobe en tête) qui donne le ton.

110 millions de dollars pour industrialiser l’IA de service client Netomi

Avec 110 millions de dollars levés, Netomi ne signe pas le plus gros financement du secteur. Le marché est déjà saturé de capitaux. Et des acteurs comme Sierra ou Decagon qui enchaînent les levées spectaculaires.

Pourtant, ce qui distingue Netomi, c’est sa capacité à démontrer une IA opérationnelle dans des environnements complexes. Alors que beaucoup d’acteurs restent au stade de la démonstration.

Netomi has raised $110M in Series C funding led by Accenture Ventures, with Adobe Ventures, WndrCo, SLW, NAVER Ventures, Metis Strategy, and Fin Capital participating.



The sharper read is distribution, not just capital. Accenture is turning the deal into a global alliance for… pic.twitter.com/lcUDvwQtym — Grishin Robotics (@GrishinRobotics) May 1, 2026

L’entreprise, fondée par Puneet Mehta, ne communique ni sur sa valorisation ni sur ses revenus. Elle préfère mettre en avant l’impact économique de ses déploiements. Elle évoque ainsi des gains potentiels de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars pour certains clients. Cela prouve que les décideurs ne cherchent plus des promesses, mais des résultats mesurables.

Selon Reuters, cette levée confirme l’accélération des investissements dans l’IA appliquée au service client. Et c’est un segment clé de la transformation numérique des entreprises.

De l’investissement au go-to-market : Accenture et Adobe comme relais de croissance

L’alliance avec Accenture ouvre à Netomi un accès direct aux grands comptes mondiaux. Le cabinet de conseil prévoit de former des centaines de consultants à sa plateforme. L’investissement se transforme donc en véritable canal de distribution global.

De son côté, Adobe prépare l’intégration de Netomi dans son écosystème d’expérience digitale. Notamment autour de ses agents Brand Concierge. Cela permet à Netomi de s’insérer directement dans les outils déjà utilisés par les grandes marques. Afin de gérer leurs sites web et leurs parcours clients.

Autour de ce duo, d’autres investisseurs comme WndrCo, NAVER Ventures ou Silver Lake Waterman complètent un réseau qui dépasse le simple apport de capital. Il s’agit d’une stratégie coordonnée qui vise à faire de l’IA une couche centrale de l’expérience client. Et non un simple module additionnel.

Ce modèle hybride, qui mêle conseil, technologie et distribution, esquisse la manière dont les entreprises achèteront l’IA dès 2026. Non pas sous forme de produit isolé, mais comme un écosystème intégré.

Netomi s’inspire de Wall Street pour anticiper les besoins clients

Pour comprendre la singularité de Netomi, il faut remonter aux origines de son fondateur. Avant de lancer la startup, Puneet Mehta développait des systèmes de trading à faible latence sur Wall Street. Cette expérience influence directement l’architecture de la plateforme.

Les chatbots classiques réagissent à une demande. Mais Netomi adopte une logique multi-signaux. Elle agrège des données contextuelles (historique client, comportement, environnement) pour anticiper les besoins. Cela rappelle les systèmes financiers qui prennent des décisions en temps réel à partir de flux complexes.

Netomi just raised $110M from Accenture and Adobe to kill the chatbot.



The next generation of AI customer service agents doesn't wait for a ticket. It uses situational awareness to rearrange the website and resolve the issue before the customer even asks.



The era of the… pic.twitter.com/3nXuumQJXn — David Eberle (@davidaeberle) May 1, 2026

Cette philosophie se traduit par une matrice d’autorité IA qui encadre les actions de l’algorithme. Comme dans la conduite autonome, le système sait quand agir seul et quand solliciter un humain. Le tout dans un cadre traçable et conforme, avec des données conservées sur plusieurs années.

Cela répond à la gestion du risque, une préoccupation croissante des entreprises. Dans des environnements réglementés, l’IA doit être fiable, auditée et doit fonctionner à grande échelle. Elle ne peut plus être un simple outil d’assistance.

L’IA comme moteur d’expérience en ligne et en point de vente

Ainsi, le véritable changement proposée par Netomi se situe dans l’expérience client elle-même. Plutôt que d’ajouter un chatbot à un site web, la plateforme agit sur l’interface. Elle peut réorganiser une page en temps réel en fonction du profil et du comportement de l’utilisateur.

Deux visiteurs qui consultent le même produit peuvent ainsi voir des contenus différents, générés dynamiquement. L’IA anticipe les obstacles, propose des solutions avant qu’un problème ne survienne, et réduit ainsi la nécessité même du service client.

Et cette logique s’étend déjà au retail physique. La marque Coach a expérimenté la technologie en magasin, pour guider les clients dans leur parcours d’achat. Une preuve que l’IA de Netomi ne se limite pas aux interfaces digitales.

Ainsi, la plateforme revendique des performances élevées, avec des capacités de traitement de dizaines de milliers de requêtes simultanées et des temps de réponse très faibles. Mais au-delà des chiffres, l’ambition est de supprimer le ticket de support, plutôt que l’optimiser.

C’est là que se joue la différence avec une grande partie du marché. Tandis que certains acteurs cherchent à automatiser les conversations, Netomi vise à les rendre inutiles. La vision repose sur l’idée que le meilleur service client est celui dont on n’a pas besoin.

Selon les analystes, près de 40 % des applications d’entreprise intégreront des agents IA d’ici fin 2026. Alors, les entreprises se demandent à quelles plateformes faire confiance lorsque les systèmes deviennent critiques ? Netomi parie que la réponse ne viendra pas uniquement des modèles, mais de la manière dont ils sont orchestrés.

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