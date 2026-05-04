Nvidia mise sur l’IA physique : pourquoi les marchés d’Asie s’emballent déjà ?

Près de 90 % des coûts de production de Nvidia reposent désormais sur l’Asie. En s’ouvrant à l’IA physique, le géant américain déclenche une nouvelle dynamique industrielle et boursière dans toute la région.

L’Asie capte désormais près de 90 % des coûts de production de Nvidia, contre 65 % un an plus tôt. Et ce changement rapide qui ne se limite plus aux semi-conducteurs . Il s’étend désormais à l’IA dite « physique ». Nvidia s’est longtemps centrée sur la performance des puces et des data centers. Sa stratégie s’étend désormais à des applications concrètes, de la robotique aux systèmes autonomes. Ainsi, les marchés asiatiques réagissent immédiatement, portés par une nouvelle vague d’annonces et d’anticipations.

Nvidia renforce sa chaîne d’approvisionnement asiatique : quels partenaires en profitent ?

Nvidia renforce donc ses liens avec des grands noms comme SK Hynix et Samsung Electronics, piliers de la mémoire et des composants avancés. Et la dynamique s’élargit à toute une constellation d’entreprises asiatiques. Parfois moins visibles, mais bien positionnées.

Ces derniers jours, LG Electronics, Nanya Technology à Taïwan ou encore des acteurs chinois comme Huizhou Desay et Pateo Connect ont été propulsés sur le devant de la scène. Et cela, après des annonces de collaborations avec Nvidia. Le géant des puces orchestre à présent un écosystème industriel global, dont l’Asie est devenue le centre névralgique.

Selon les données compilées par Bloomberg, cette dépendance accrue de Nvidia à l’Asie s’explique par la montée en puissance des besoins en IA. Fabrication, assemblage, composants, la région concentre les compétences clés. Pour Ling Vey-Sern (Union Bancaire Privée), cette évolution est inévitable. Les géants technologiques n’ont d’autre choix que de s’appuyer sur ces chaînes d’approvisionnement très spécialisées.

Nvidia's Asian supply chain share just crossed 90% of production costs, up from 65% a year ago. That isn't a dependency metric. It's an absorption metric.

The AI capital cycle doesn't expand evenly. It moves to the next bottleneck and fills it. First compute, then memory, then… pic.twitter.com/qA5j8EUgjg — Aureus Macro (@AureusMacro) May 4, 2026

Ce qui change donc aujourd’hui, c’est la nature de la demande. Jusqu’ici centrée sur la puissance de calcul, elle s’étend désormais à des usages concrets. L’IA quitte les data centers pour entrer dans les objets, les usines et les véhicules. Et cette transition renforce le rôle des industriels asiatiques.

Les investisseurs ne s’y trompent pas. L’effet Nvidia se lit directement en Bourse. Les actions de LG Electronics ont bondi jusqu’à 15 %. Et cela après des discussions autour d’un robot domestique connecté à la plateforme Nvidia. Nanya Technology a suivi avec une hausse de 10 %. Tandis que Huizhou Desay et Pateo Connect enregistrent également des progressions marquées.

Ces réactions rapides prouvent que chaque partenariat avec Nvidia est perçu comme un signal de croissance future. Même des entreprises peu connues à l’international deviennent soudainement stratégiques dès lors qu’elles s’intègrent dans cette chaîne de valeur.

Au cœur de cette effervescence, il y a l’IA physique. Portée par le PDG Jensen Huang, elle englobe la robotique, les systèmes autonomes et la production industrielle augmentée. Tout ce qui permet à l’IA d’agir dans le monde réel.

L’IA générative reposait surtout sur des infrastructures cloud dominées par Microsoft, Amazon ou Alphabet L’IA physique, elle, nécessite une base industrielle solide. Et c’est précisément là que l’Asie excelle.

Les investissements massifs des géants américains (jusqu’à 200 milliards de dollars pour certains) irriguent donc cette chaîne. Nvidia capte une part significative de ces budgets, et entraîne dans son sillage des fournisseurs comme Hon Hai ou SK Hynix. Les résultats suivent, car Samsung a récemment multiplié ses bénéfices par 48 dans les semi-conducteurs. De sont côté, SK Hynix affiche une croissance spectaculaire.

La région dispose déjà des infrastructures, du savoir-faire et des chaînes logistiques nécessaires pour concrétiser cette nouvelle phase de l’IA. Et plus Nvidia étend son influence au-delà des puces, plus elle transforme l’Asie en socle opérationnel de l’IA physique. Et cette fois, il s’agit d’une transformation concrète des industries.

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