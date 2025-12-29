LG va dévoiler un humanoïde grand public au CES : pourquoi ça peut tout changer ?

LG s’apprête à dévoiler au CES 2026 un robot humanoïde. Qu’est-ce qui fait sa différence ? Il est plus utile aux particuliers qu’aux entreprises. Une technologie dont chacun d’entre nous a sûrement besoin.

Chez LG, on a l’habitude de voir défiler de nouveaux téléviseurs, écrans ou appareils électroménagers toujours plus intelligents. Pourtant, le constructeur change de dimension avec son futur robot humanoïde. Alors, à quoi ressemblera-t-il ? Pourra-t-il tenir ses promesses ? Mais à en voir le niveau de détails que LG met habituellement dans la conception de ses appareils, cette technologie a de quoi séduire.

L’humanoïde LG qui fait le travail à votre place

C’est là que LG change de registre. Avec son futur humanoïde qui portera le nom CLOiD, l’objectif n’est pas d’impressionner avec une démo futuriste. Mais de s’attaquer aux tâches ménagères. Celles qui prennent du temps, fatiguent, et reviennent sans cesse. Avouez, c’est plutôt une bonne nouvelle, non ?

Pour ce faire, l’humanoïde LG embarque deux bras articulés à sept degrés de liberté. Ceux-ci assurent des mouvements fluides et précis. Presque humains. À cela s’ajoutent deux mains à cinq doigts motorisés, capables de manipuler des objets délicats.

CLOiD n’est pas juste là pour déplacer des choses. Il peut réellement agir. LG parle d’une maison « zéro travail, temps de qualité ». En plus, dans sa tête, l’humanoïde embarque une puce dédiée. Mais aussi un écran, un haut-parleur, une caméra et une batterie de capteurs.

Cette conception promet une navigation intelligente dans la maison et une interaction vocale naturelle. Vous n’avez donc pas besoin de crier ni de tout programmer à l’avance. Le robot comprend et s’adapte en toute facilité.

LG Electronics will introduce its new home robot, LG CLOiD, at CES 2026 in Las Vegas, presenting its “Zero Labor Home” vision aimed at reducing daily household workloads through robotics and AI-driven interaction.



Positioned as an in-home assistant, LG CLOiD is designed to… pic.twitter.com/FGOWRF2Gh8 — Dijital Biz Dergisi (@DijitalBiz) December 28, 2025

Une IA qui veut comprendre les émotions

Là où LG se démarque avec son humanoïde, c’est avec son concept d’« Intelligence Affective ». C’est-à-dire, l’IA ne se contente pas d’exécuter des ordres. Elle analyse le contexte et les habitudes. Et même l’humeur.

Grâce aux données issues de l’écosystème LG, CLOiD peut anticiper les besoins. Il saura ajuster l’éclairage ou modifier la température. Il sera capable de proposer un contenu ou envoyer un rappel au bon moment. Cela sans sollicitation directe.

Cette intelligence repose sur quatre piliers : perception, personnalisation, assistance proactive et conception centrée sur l’humain. L’objectif est évidemment assumé. Celui de faire disparaître la sensation de machine froide au profit d’un assistant attentionné. Presque empathique.

Et surtout, CLOiD apprend. Plus il est utilisé, plus il affine son comportement. Bref, ce n’est plus un robot figé, mais un compagnon domestique évolutif.

Derrière cette annonce, LG montre que la robotique est un moteur de croissance prioritaire. Le groupe a d’ailleurs créé un laboratoire dédié. Il ne cesse aussi de multiplier les partenariats et d’accélérer la recherche. Alors, pour voir à quoi ressemble l’humanoïde de LG, rendez-vous au CES 2026, du 6 au 9 janvier à Las Vegas.

