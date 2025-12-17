CES 2026 : LG dévoile la TV Micro RGB Evo avec des couleurs parfaites

LG profite du CES 2026 pour dévoiler le Micro RGB evo, son tout premier téléviseur Micro RGB. La nouvelle approche du rétroéclairage offre une palette de couleurs exceptionnelle et un contrôle de la lumière beaucoup plus fin.

Au CES 2026, LG rejoint enfin la course aux téléviseurs RGB. Le constructeur sud-coréen y présente son tout premier modèle Micro RGB, baptisé LG Micro RGB evo. Il s’agit d’une TV LCD nouvelle génération qui promet une palette de couleurs impressionnante et un contrôle de la lumière digne des meilleures références du marché. L’objectif est de repousser les limites du LCD tout en se rapprochant encore un peu plus de l’expérience OLED. Prévu en 75, 86 et 100 pouces, le LG Micro RGB evo (MRGB95) arrivera plus tard en 2026.

Le LCD change de dimension avec le Micro RGB Evo

Ainsi, LG abandonne le rétroéclairage LED classique au profit de LED rouges, vertes et bleues ultra-miniatures. Ils sont utilisés directement pour éclairer la dalle. Ce choix permet donc un contrôle beaucoup plus précis de la lumière et des couleurs, là où les téléviseurs LCD traditionnels restent limités.

LG unveils the Micro RGB evo at CES 2026, its most advanced LCD TV powered by Micro RGB Technology 💡

It delivers exceptional color accuracy and clarity, driven by OLED-level AI precision 📺#LG #LifesGood #LGMicroRGBevo #CES2026 https://t.co/Jx1qEH03Ci pic.twitter.com/ERBfFmQy76 — LG Global (@LGE_Global) December 16, 2025

Pour piloter cet ensemble, LG introduit son nouveau processeur α11 AI Gen 3, lancé en 2026. Celui-ci ajuste finement la luminosité et les couleurs en temps réel. En plus, elle améliore la netteté des images grâce à un traitement IA capable de gérer deux flux d’upscaling simultanément. Les images seront alors plus détaillées, sans effet artificiel.

Le Micro RGB evo s’appuie aussi sur la technologie Micro Dimming Ultra, avec plus de 1 000 zones de gradation locale. Les noirs gagnent en profondeur et les contrastes deviennent plus précis. Ce n’est pas encore de l’OLED, où chaque pixel peut s’éteindre totalement, mais l’écart se réduit sérieusement.

Une promesse de couleurs extrêmes à confirmer

Sur le terrain de la couleur, le Micro RGB evo a été certifié par Intertek pour une couverture à 100 % des espaces BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB. Cette TV est donc capable d’afficher une gamme de couleurs extrêmement large. C’est un véritable atout pour les contenus HDR. Attention toutefois, car cette certification concerne l’étendue des couleurs, pas forcément leur précision en sortie d’usine.

Côté logiciel, LG reste sur webOS. Celui-ci donne accès aux principaux services de streaming et à plusieurs fonctions IA, comme l’identification vocale ou un chatbot intégré. L’ensemble vise une expérience fluide et personnalisée

Par ailleurs, LG n’est pas le premier à miser sur le RGB. Samsung et Hisense ont déjà dégainé leurs modèles. Mais le Micro RGB evo illustre l’accélération du secteur. S’il tient ses promesses en matière de luminosité, de couleurs et de calibration, il pourrait devenir une alternative sérieuse à l’OLED pour les très grands écrans.

