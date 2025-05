Télévisions Samsung perd sa couronne après 19 ans de règne face à un rival chinois

Samsung a dominé le marché des téléviseurs pendant près de deux décennies. Pourtant, en 2025, le géant coréen voit sa position vaciller face à une concurrence chinoise agressive. TCL et Hisense progressent rapidement et menacent aussi le leadership de Samsung. Cette nouvelle donne oblige le leader historique à repenser ses stratégies pour rester compétitif dans un secteur en pleine mutation.

La chute de Samsung sur ce marché traduit aussi des difficultés liées à la hausse des coûts de production. Le prix des dalles LCD augmente, ce qui impacte lourdement les marges du groupe. Face à ces défis, Samsung a déclenché un plan d’urgence inédit pour redresser sa division téléviseurs. Voici un tour d’horizon des enjeux actuels et des perspectives à venir.

Une concurrence chinoise qui gagne du terrain

Depuis 2006, Samsung règne sans partage sur le marché des téléviseurs. Mais cette domination commence à s’effriter. Entre 2022 et 2024, la part de marché de Samsung est passée de 19,6 % à 17,6 %. Pendant ce temps, les fabricants chinois TCL et Hisense ont gagné du terrain. TCL a atteint 13,9 % et Hisense 12,3 % de parts de marché. Ces marques misent sur des produits abordables et innovants pour séduire les consommateurs.

Les deux rivaux chinois ont investi dans des technologies avancées, comme les écrans Mini-LED et QLED. Cette offre plus technologique et compétitive fait souffrir Samsung, qui doit réagir rapidement. Le combat pour la première place devient de plus en plus serré. Cette montée en puissance chinoise est un signal fort pour l’ensemble du secteur.

La pression financière due à la hausse des coûts

La baisse de la part de marché de Samsung s’accompagne d’un grand problème : l’augmentation du coût des composants. Le prix moyen des panneaux LCD de 65 pouces est passé de 173 dollars en décembre 2024 à 178 dollars en mai 2025. Cette hausse, bien que modérée, alourdit la facture pour Samsung, qui a dépensé plus de 5 milliards de dollars pour s’approvisionner en panneaux l’an dernier. Cette tension sur les coûts a conduit à une chute des bénéfices de la division Visual Display, de 43 % au premier trimestre 2025. Samsung doit donc trouver des solutions pour réduire ses dépenses et améliorer sa rentabilité. Ces pressions économiques exacerbent la concurrence déjà rude sur ce marché stratégique.

Un plan d’urgence inédit pour sauver le leadership

Face à ces difficultés, Samsung a annoncé un plan d’urgence destiné à réduire ses coûts de 20 %. Cette stratégie inclut des coupes dans les dépenses liées aux réunions, événements, marketing et voyages d’affaires. C’est la première fois que la division téléviseurs met en place un tel plan drastique. Samsung souhaite ainsi préserver ses marges et rester compétitif face à ses concurrents.

Par ailleurs, le groupe compte se concentrer sur ses téléviseurs haut de gamme, notamment les modèles OLED. Ces écrans offrent une qualité d’image supérieure et permettent à Samsung de se différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel. Cette spécialisation pourrait constituer un levier pour redresser la barre.

Vers un marché des téléviseurs transformé et incertain

Le marché mondial des téléviseurs est aujourd’hui en pleine mutation. La concurrence chinoise, en forte croissance, bouleverse l’ordre établi. Samsung, malgré son expérience et ses innovations, doit s’adapter rapidement. Les téléviseurs OLED, Mini-LED ou encore MicroLED sont les technologies à suivre pour conserver une avance technologique. La bataille pour la domination mondiale risque de s’intensifier dans les prochaines années. Samsung devra conjuguer maîtrise des coûts, innovations technologiques et adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs pour retrouver sa place de leader. Ce défi marque une étape clé dans l’évolution du secteur.

