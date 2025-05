Skype est mort ce soir : voici les meilleures alternatives

Après plus de deux décennies de bons et loyaux services, Skype tire sa révérence. Voilà, c’est fini. Ce lundi 5 mai 2025, 23 ans après sa naissance dans les bureaux d’entrepreneurs suédois un peu fous, Microsoft l’a officiellement débranché.

Bon, je vous rassure directement. Vos souvenirs sur Skype ne vont pas disparaître à jamais dans le néant. Mais pour cela, vous avez deux choix.

Soit vous migrez vers Microsoft Teams avec vos identifiants Skype. Vos contacts et les messages y seront transférés automatiquement. Soit vous récupérez tout (fichiers, discussions, identifiants) et allez voir ailleurs où l’herbe est plus verte.

Comme je disais, si vous voulez rester dans l’écosystème Microsoft et donc opter pour Teams, pas besoin de créer un nouveau compte. Vos identifiants Skype suffisent pour vous connecter.

Teams propose toutes les fonctions classiques de Skype. Appels individuels ou de groupe, messagerie instantanée, partage de fichiers… mais avec plus de fonctionnalités.

L’outil offre des intégrations avec des outils comme OneDrive, Trello, Office 365 ou encore Salesforce. Et là où Skype convenait pour les appels entre amis ou les réunions de famille à 20 max, Teams permet jusqu’à 10 000 participants.

Teams est disponible sur Android, iOS, Mac, PC et via le Web. En revanche, s’il ne vous branche pas, voici comment sauvegarder vos données.

Commencez par vous connecter sur Skype. Cliquez sur les trois petits points en haut à gauche. Ensuite, rendez-vous dans Paramètres > Compte et profil > Votre compte.

Vous serez redirigé sur le site Web de Skype. Et là, vous pouvez choisir d’exporter vos contacts, vos numéros d’appelant ou votre historique de discussions. Il suffit de sélectionner ce que vous voulez garder et de cliquer sur « Soumettre la demande ».

Les meilleures alternatives à Skype

Des alternatives à Skype ? Il y en a beaucoup mais voici quelques-unes.

Commençons par Google Meet. Cet outil peut accueillir jusqu’à 100 personnes en même temps. Il propose le partage d’écran, enregistrement et bien d’autres fonctionnalités encore.

Meet est gratuit avec un compte Google. Seulement, en version gratuite, les appels à plus de 3 sont limités à 60 minutes. Les versions pro (à partir de 7 $/mois) débloquent, en revanche, les options premium. L’assistant IA Gemini qui peut résumer vos réunions et créer de jolis fonds virtuels inclus.

Il y a aussi Zoom qui est l’icône du télétravail. Il permet des appels vidéo jusqu’à 100 participants, avec tableau blanc, partage d’écran, transcription et enregistrement.

Attention tout de même à la limite de 40 minutes pour les utilisateurs gratuits. Pour les papotages sans coupure, il faudra passer à l’abonnement (entre 13 et 18 $/mois). Et bien entendu, l’IA pour résumer et interroger vos réunions est au rendez-vous.

Enfin, nous avons Slack. Celui-ci n’est pas pour les grandes réunions. C’est plutôt pour des appels improvisés entre collègues. Sa fonctionnalité Huddle permet de lancer un appel audio ou vidéo depuis une conversation.

La version gratuite peut accueillir deux personnes maximum. Cependant, avec les offres payantes à 7 ou 12 $/mois, Slack permet jusqu’à 50 participants.

Il y en a beaucoup d’autres mais je vous laisse la parole ! Dites-nous dans le commentaire qui va remplacer Skype dans votre vie.

