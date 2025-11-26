Photocall : cette IPTV illégale utilisée par 26 millions d’internautes a fermé

C’est la fin d’une époque dans le piratage. Photocall, le gros service IPTV avec ses 26 millions d’utilisateurs, c’est fini, terminé. Je vous explique comment les pros ont fait tomber ce géant du streaming en deux temps, trois mouvements.

C’est la surprise totale ! Photocall, cette fameuse plateforme IPTV, a disparu du jour au lendemain. Il faut dire qu’ils proposaient plus de 1 100 chaînes payantes gratuitement. Avec 26 millions de vues par an, c’était un carton, surtout en Espagne et au Mexique. Et cette fermeture, ça envoie un gros message à tous les pirates.

Le roi de l’IPTV illégal s’est fait cueillir

Photocall, c’était la star de l’IPTV pirate. Leur catalogue proposait donc des chaînes payantes offertes. Forcément, quand vous êtes autant célèbre, les pros viennent vous chercher. C’est l’Alliance for Creativity and Entertainment (l’ACE), un méga-groupe de plus de 50 boîtes de divertissement, qui a mené la danse. Avec l’aide de DAZN (le Netflix du sport), ils ont vite fait de boucler l’enquête.

Ainsi, l’ACE et DAZN ont attrapé le pirate derrière Photocall, en Espagne. Et au lieu d’une bataille juridique de 10 ans, ils ont joué finement et ont tout de suite proposé un accord. L’homme a dû dire oui sans discuter. Il a tout coupé vite et a donné tous les noms de domaine à l’ACE.

Si vous cherchez donc Photocall, vous tombez sur un site qui vous dit « Hé, regarde ça légalement !« . De plus, cela prouve que même ceux qui pensent être introuvables (même avec les cryptos pour l’anonymat) finissent par se faire démasquer. Je trouve que c’est un gros avertissement pour tous ceux qui piratent.

C’est une chute spectaculaire pour Photocall, mais avouons-le, le piratage, ça ne s’arrête jamais, on le sait bien. Sauf que là, l’ACE et DAZN ont montré qu’ils ne rigolent plus du tout avec ce sujet. Que ce soit des chaînes de sport, des séries ou des films, voler du contenu, ça fait mal à toute l’industrie qui produit ce qu’on aime regarder.

Les autorités ont toujours les moyens de remonter jusqu’à la source, même quand les pirates essaient de se cacher avec des cryptomonnaies. Et la seule façon vraiment sûre et éthique d’apprécier vos émissions, c’est de passer par les voies légales.

