Arrêtez vite l’IPTV : vous risquez désormais une amende de 5000€

La Grèce durcit le ton contre l’IPTV, les commerces utilisant des flux illicites s’exposent désormais à une amende maximale de 5 000 €.

Alors que l’Europe a eu du mal à lutter contre le piratage télévisuel, les autorités ont changé de tactique. Les autorités nationales ciblent dorénavant les consommateurs finaux, qu’ils soient particuliers ou professionnels. Il y a seulement quelques mois, la Grèce a introduit un nouveau dispositif juridique contre les infractions en ligne.

Nouveau cap dans la répression

La nouvelle législation vise à démanteler un important réseau de distribution d’IPTV. Ce réseau, localisé principalement sur l’île de Santorin, fournissait un accès illicite à des chaînes de télévision payantes.

Le raid a conduit à l’arrestation d’un homme de 48 ans. On le soupçonne d’être un revendeur central du réseau.

Les enquêteurs ont saisi du matériel informatique et de l’argent liquide. Plus important encore, les autorités ont récupéré des données numériques contenant des informations détaillées sur la clientèle du réseau.

Cette saisie numérique a permis l’identification de soixante-huit (68) clients. Ces individus sont les premières cibles explicites de cette nouvelle approche répressive.

Auparavant, la police se concentrait presque exclusivement sur les vendeurs. Mais comme la demande crée l’offre, l’autorité a pris en compte la clientèle.

L’IPTV mène à une amende sévère

Cette stratégie de lutte réside dans le niveau des amendes encourues. Le cadre légal grec établit désormais une distinction claire entre les utilisateurs basée sur la nature de l’utilisation.

Pour les particuliers consommant des IPTV dans un cadre privé, le plafond de l’amende a été fixé à 750 euros. Ce montant constitue déjà un avertissement significatif.

Toutefois, la situation est bien plus critique pour les utilisateurs professionnels. Ces derniers recourent aux flux piratés illégaux pour diffuser du contenu dans leurs établissements tels que des bars, cafés, hôtels et restaurants.

Dans ce cas précis, les professionnels concernés s’exposent dorénavant à des amendespouvant grimper jusqu’à 5000 euros. Ce chiffre est le véritable marqueur du durcissement législatif.

