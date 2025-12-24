Ce robot chinois change de membres comme de chemise

La robotique industrielle accueille Tron 2, un robot chinois ambitieux avec des membres interchangeables.

Tron 2 est un produit de la start-up LimX Dynamics. Ce robot chinois mise sur des membres interchangeables pour s’adapter rapidement à des usages très différents. Une approche pragmatique qui pourrait tout changer pour les plateformes robotiques dédiées à la recherche et à l’industrie.

Un robot chinois avec des membres interchangeables

Dans les laboratoires comme sur les sites industriels, la polyvalence devient un critère essentiel. Tron 2 répond précisément à ce besoin en proposant une architecture modulaire centrée sur un buste unique. Selon la configuration choisie, le robot peut recevoir deux bras, deux jambes avec pieds, ou un système de jambes à roues.

Cette capacité du robot chinois à changer de membres se révèle pratique. On peut ainsi effectuer une tâche de manipulation fine à un déplacement sur terrain accidenté, sans changer de machine. LimX Dynamics vise ainsi les équipes qui essaient plusieurs cas d’usage, mais disposent de budgets et de temps limités. Le changement de membres devient un levier d’efficacité plutôt qu’un simple gadget technologique.

Quelles sont les capacités du mode à deux bras ?

La configuration à deux bras cible principalement les travaux de manipulation. Chacun des membres du robot chinois dispose de sept degrés de liberté. Les bras ont aussi une portée de 70 cm et un poignet sphérique. L’ensemble peut alors supporter jusqu’à 10 kg de charge utile, ce qui couvre de nombreux scénarios industriels ou expérimentaux.

Pour améliorer la précision, une caméra frontale peut équiper chaque bras. Placée près de la main, elle propose une vision directe de l’espace de travail. Cette approche facilite alors les tâches complexes et la collecte de données pour l’apprentissage des modèles d’IA embarqués.

En version à roues, Tron 2 privilégie la mobilité et le transport de charges. Cette déclinaison accepte jusqu’à 30 kg, si on se réfère aux données de The Robot Report. Elle s’adapte aussi aux terrains irréguliers grâce à un contrôle dynamique. Elle intègre aussi une fonction de recharge automatique, pensée pour un usage prolongé.

La version bipède, équipée de pieds, se concentre sur la navigation précise. Tron 2 utilise une planification de mouvement basée sur la vision pour monter et descendre des escaliers. Cette capacité du robot chinois à membres interchangeables reste essentielle pour évoluer dans des environnements conçus pour les humains.

Un robot pour la recherche et le développement logiciel

Au-delà du matériel, Tron 2 se distingue par son environnement logiciel. LimX Dynamics fournit une plateforme complète pour gérer les données, de la collecte à l’inférence. Le SDK prend en outre en charge Python, ROS1 et ROS2, ce qui facilite l’intégration dans des projets existants.

Le robot chinois avec membres interchangeables est également compatible avec plusieurs outils de simulation. Citons notamment Isaac Sim de l’entreprise Nvidia, MuJoCo ou Gazebo. Une version éducative inclut par ailleurs des tutoriels pour des modèles vision-langage-action. Cela donne accès à une prise en main rapide. Le constructeur affirme qu’une maîtrise basique de la plateforme peut s’acquérir en deux heures.

Le positionnement de Tron 2 sur le marché

Tron 2 affiche un prix compris entre 17 000 et 21 200 euros selon les configurations. Ce positionnement rend le robot chinois à membres interchangeables accessible à de nombreux laboratoires et centres de recherche. En combinant modularité, membres interchangeables et écosystème logiciel ouvert, LimX Dynamics propose un modèle taillé pour l’expérimentation rapide.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.