Peter Thiel liquide ses actions Nvidia en urgence : devez-vous faire pareil ?

Peter Thiel, cofondateur de PayPal et de Palantir, vient de liquider l’intégralité de ses actions Nvidia. Une décision lourde de symboles, alors que le géant des puces est devenu l’emblème absolu de la vague IA. Devrait-on y voir un simple arbitrage financier… ou un signal d’alerte plus large pour les investisseurs ?

Peter Thiel sort totalement de Nvidia en vendant ses actions

Les documents réglementaires l’ont bel et bien confirmé. Le fonds Thiel Macro a vendu environ 537 742 actions Nvidia au cours du troisième trimestre. À l’époque, cela représentait près de 100 millions de dollars. Par conséquent, au 30 septembre, Peter Thiel ne détenait plus aucune action Nvidia.

Ce mouvement ne concerne pas uniquement le champion des GPU. Thiel a aussi fortement réduit sa participation dans Tesla. Par la même occasion, il a renforcé ses positions dans Apple et Microsoft. Autrement dit, Peter Thiel ne fuit pas la tech lorsqu’il a vendu ses actions Nvidia. On constate plutôt qu’il rééquilibre clairement son exposition.

Nvidia, le symbole d’une euphorie autour de l’IA

La décision intrigue parce qu’on considère aujourd’hui Nvidia comme la pierre angulaire de l’intelligence artificielle. Elle fournit l’essentiel des puces que les entreprises utilisent pour l’entraînement et l’inférence des modèles d’IA. Sa valorisation a d’ailleurs explosé en quelques années. Le tout porté par des résultats financiers spectaculaires ainsi que des carnets de commandes pleins.

Mais cette réussite nourrit également les craintes d’une bulle, d’où le fait que Peter Thiel a vendu ses actions Nvidia. De plus en plus d’experts estiment que la peur de rater le train nourrit l’enthousiasme des marchés. On ne parle donc pas réellement d’une analyse froide des fondamentaux à long terme. Thiel lui-même avait déjà comparé cette flambée des valorisations technologiques à la bulle internet de la fin des années 1990.

Peter Thiel n’est pas le seul à céder ses actions Nvidia

Le signal est d’autant plus fort que d’autres gros investisseurs ont fait le même choix. SoftBank a par exemple vendu l’intégralité de ses actions Nvidia. La société japonaise a alors empoché plusieurs milliards de dollars. Michael Burry a aussi pris d’importantes positions à la baisse sur Nvidia. Pour rappel, il est célèbre pour avoir anticipé la crise de 2008.

Que signifient ces décisions pour la multinationale américaine ?

Certes, Peter Thiel et d’autres grands noms ont fait des choix surprenants sur leurs actions Nvidia. Cela dit, ces mouvements ne veulent pas forcément dire que l’entreprise va s’effondrer. Ils montrent surtout que certains investisseurs préfèrent sécuriser leurs gains après une hausse spectaculaire. Pour eux, c’est plus sûr que de rester exposés à une correction brutale.

Une bulle IA… ou un simple excès d’optimisme ?

Le débat divise. D’un côté, Nvidia continue d’annoncer une croissance impressionnante. Cela s’accompagne par une demande soutenue des hyperscalers et des grandes entreprises. D’autant plus que les usages de l’intelligence artificielle sortent progressivement des laboratoires pour entrer en production. Cela renforce ainsi la crédibilité du modèle économique, même si Peter Thiel a cédé ses actions Nvidia.

De l’autre, une partie de la demande repose sur des acteurs encore peu rentables. Ils sont également financés par des levées de fonds massives. Si la subvention devait se tarir ou si les projets IA tardaient à être rentables, les investissements pourraient ralentir. Dans ce scénario, les valorisations actuelles apparaîtraient alors excessives.

Devez-vous vendre vos actions Nvidia comme Peter Thiel ?

Je pense qu’on ne devrait pas prendre cette vente d’actions comme un conseil universel. De fait, un milliardaire gère ses risques à une échelle très différente d’un investisseur particulier. Prendre des profits après une hausse exceptionnelle peut simplement relever d’une gestion prudente.

Pour les particuliers, la vraie question n’est pas de vendre dans l’urgence, mais de vérifier l’équilibre de leur portefeuille. Une exposition trop concentrée sur Nvidia ou sur l’IA en général augmente la volatilité. À l’inverse, une approche diversifiée aide à rester exposé à la croissance de l’IA tout en limitant les chocs.

