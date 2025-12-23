Découvrez les nouveautés Android 16 QPR3 avant tout le monde

La mise à jour Android 16 QPR3 arrive avec plusieurs nouveautés qui vont certainement plaire aux utilisateurs.

La première bêta d’Android 16 QPR3 est la prochaine grosse mise à jour trimestrielle de Google. Elle est désormais disponible pour les appareils Pixel. Prévue pour un déploiement stable en mars 2026, cette version apporte plusieurs évolutions pratiques. Elle vient également avec quelques améliorations techniques qui devraient séduire.

Une lampe torche enfin modulable

L’un des changements les plus visibles concerne la lampe torche. Jusqu’ici, elle se limitait à un simple bouton marche/arrêt dans les réglages rapides. Grâce à Android 16 QPR3, elle devient désormais totalement personnalisable.

Un appui long fait apparaître un curseur vertical qui sert à ajuster l’intensité lumineuse. L’interface affiche une animation en forme de faisceau et un repère indique le niveau maximal de luminosité. Cette fonction combine esthétique et utilité, ce qui rend le contrôle de la lumière beaucoup plus intuitif et précis.

Une interface plus raffinée grâce à Android 16 QPR3

Au-delà des fonctionnalités, QPR3 propose quelques améliorations visuelles. Les icônes d’applications adoptent par exemple un style plus minimaliste. De plus, la création de dossiers s’accompagne d’une nouvelle animation. Puis, l’alignement des blocs dans les réglages rapides est simplifié.

Google a également introduit une autre nouveauté avec Android 16 QPR3. C’est la possibilité de supprimer complètement le widget « Coup d’œil » de l’écran d’accueil et de verrouillage. L’entreprise répond ainsi à une demande de longue date des utilisateurs.

Découvrez quelles applications accèdent à votre localisation

Un nouveau point d’accès rapide dans la barre d’état renforce la protection de la vie privée. Un indicateur bleu signale les applications qui consultent votre position. En appuyant dessus, vous saurez immédiatement quelles applications utilisent le microphone, la caméra ou la localisation.

Cette fonctionnalité qu’apporte Android 16 QPR3 démontre la transparence du fabricant. Elle donne aussi aux utilisateurs un contrôle plus direct sur leurs données personnelles. Cela contribue ainsi à rassurer les usagers et à consolider leur confiance.

Quid du débogage sans fil après Android 16 QPR3 ?

Les développeurs profitent également d’améliorations. De fait, la MAJ réactive automatiquement le débogage ADB sans fil lorsqu’un Pixel se connecte à un réseau Wi-Fi de confiance. Cette nouveauté évite de passer par les options pour développeurs ou les réglages rapides. Elle simplifie donc le processus de développement et de test de manière considérable.

Partagez votre écran sur des écrans externes

Autre nouveauté notable avec Android 16 QPR3, la diffusion de l’écran sur des écrans externes. Certes, On pouvait déjà enregistrer l’affichage d’un écran secondaire avec Android 16. QPR3 va toutefois plus loin en autorisant le partage direct du contenu. Cela ouvre la voie à des usages plus fluides. Cela vaut à la fois pour le travail collaboratif, les présentations ou le divertissement.

La navigation à trois boutons avec Android 16 QPR3

Les nouveautés de cette mise à jour ne s’arrêtent pas là. Elle donne enfin la possibilité d’inverser les boutons « Retour » et « Applications récentes » dans la navigation à trois boutons. Cette option est accessible depuis Paramètres > Système > Mode de navigation. Elle améliore l’ergonomie, notamment pour les utilisateurs gauchers. Mais aussi, pour ceux qui préfèrent la disposition proposée par d’autres constructeurs.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.