ChatGPT mode vocal : vous allez enfin l’utiliser avec cette mise à jour qui change tout

Enfin, parler à ChatGPT en mode vocal ressemble à une vraie conversation.

Le mode vocal de ChatGPT, longtemps relégué dans une bulle isolée, rejoint désormais vos conversations. OpenAI supprime l’écran noir isolé et intègre la voix directement dans le fil du chat. Vous voyez le texte défiler pendant que l’IA répond, vous montrez une photo sans quitter le micro, et l’historique reste sous vos yeux.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Une mise à jour qui libère la parole

L’ancien mode vocal de ChatGPT ressemblait à un coup de téléphone dans le noir. En effet, quand on activait cette fonctionnalité, l’application basculait vers un écran sombre.

Un cercle bleu pulsait au centre. La voix de l’IA résonnait clairement, mais rien n’apparaissait à l’écran. Impossible de relire un mot manqué, de montrer une photo ou une carte. Encore pire, l’historique disparaissait.

Cette séparation forcée brisait le flux. On parlait à l’IA comme à un correspondant au bout du fil, sans aucun repère visuel.

Beaucoup abandonnaient la fonction après quelques essais. Le potentiel existait, l’ergonomie le freinait.

Tout change grâce à une mise à jour récente, à l’exception de l’interface. Vous lancez ChatGPT mode vocal depuis la barre habituelle.

Pendant que l’IA répond, le texte s’écrit en temps réel sous vos yeux. Vous voyez chaque mot se former au fur et à mesure de la prononciation.

You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed.



You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time.



Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45w — OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025

Et si vous souhaitez faire analyser une image, vous l’envoyez sans couper le micro. La photo s’affiche dans le fil. ChatGPT la décrit à voix haute tout en écrivant sa réponse.

En outre, l’historique complet devient visible. Vous remontez dans la conversation d’un simple geste. Vous corrigez une question mal comprise sans quitter le mode vocal.

Vous pouvez également alterner parole et clavier quand bon vous semble. La frontière entre texte et voix s’efface.

La mise à jour débarque dès aujourd’hui sur le web, iOS et Android. Tous les utilisateurs y accèdent gratuitement, sans attendre une version payante. Le nouveau comportement devient le standard par défaut du mode vocal de ChatGPT.

Pour le tester, ouvrez ChatGPT sur votre téléphone ou votre ordinateur puis tapez ou dictez votre première phrase. Appuyez sur l’icône micro si elle n’apparaît pas automatiquement. Parlez.

Regardez le texte s’écrire pendant que la voix répond. Envoyez une photo pour vérifier que tout fonctionne.

OpenAI conserve néanmoins une option pour les nostalgiques. Dans les réglages, une case « Mode séparé » permet de retrouver l’ancien écran noir épuré.

Quelques puristes préfèrent écouter sans distraction visuelle. Le choix leur appartient.

Un détail reste perfectible : il faut toujours appuyer sur « Terminer » pour couper le micro et repasser au clavier. Une interruption manuelle qui rappelle que nous parlons encore à une machine. OpenAI promet déjà des améliorations futures.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.