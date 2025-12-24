Qualcomm rachète Alphawave Semi et vise les centres de données IA

Qualcomm vient de boucler l’acquisition d’Alphawave Semi plus vite que prévu. Ils ont finalisé l’opération environ un trimestre avant le calendrier initial.

Cela indique une priorité interne chez Qualcomm. Même si aucun calendrier précis de déploiement ni de plan détaillé d’intégration produit n’a été communiqué.

Alphawave Semi rejoint donc désormais officiellement l’organigramme du groupe. Cette intégration s’inscrit dans une stratégie orientée vers les infrastructures liées à l’intelligence artificielle.

Dans le cadre de l’opération, Tony Pialis, directeur général et cofondateur d’Alphawave Semi, prend la tête des activités centres de données de Qualcomm.

Ce qu’il faut lire entre les lignes

Alphawave Semi se positionne sur la connectivité filaire à très haut débit. L’entreprise développe des puces sur mesure pensées pour des échanges massifs de données.

Elle conçoit aussi des produits de connectivité et des architectures de chiplets. Ces technologies visent surtout les environnements où les flux doivent circuler rapidement.

Avec l’acquisition, Qualcomm place ces technologies aux côtés de ses propres processeurs. Ses CPU Oryon et ses NPU Hexagon sont déjà pensés pour l’IA. La connectivité d’Alphawave vient compléter cet ensemble.

Comme l’explique Cristiano Amon, président-directeur général de Qualcomm, cette dernière renforce les plateformes du groupe. Elle améliore les performances attendues dans les centres de données IA de nouvelle génération. Ce, tout en maintenant une approche orientée vers l’efficacité énergétique.

Cet accord rassemble donc au sein d’un même portefeuille les briques de calcul et les technologies de connectivité. Qualcomm cherche ainsi à étendre sa présence au-delà de ses marchés habituels, en direction des environnements d’entreprise et hyperscale.

Les interconnexions filaires à haut débit développées par Alphawave Semi répondent aux charges de travail. Les genres qui exigent des échanges rapides entre processeurs, mémoire et stockage. Le groupe précise que ces technologies viendront compléter la conception de ses processeurs. Elles ne seront plus des produits indépendants.

Quoi qu’il en soit, cette acquisition ne permet pas encore de mesurer la vitesse à laquelle ces technologies se transformeront en offres compétitives à grande échelle. Son impact dépendra de la mise en œuvre concrète, de l’adoption par l’écosystème et de la capacité de Qualcomm à investir durablement sur un marché des infrastructures IA très disputé.

