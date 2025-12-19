Lovable lève 330 millions et atteint 6,6 milliards de valorisation

Lovable vient d’annoncer une levée de fonds de 330 millions de dollars. Il s’agit d’un tour de table de série B menée par CapitalG et Menlo Ventures. Khosla Ventures, Salesforce Ventures et Databricks Ventures figurent aussi au capital.

L’opération valorise la société à 6,6 milliards de dollars. Or, cinq mois plus tôt, l’entreprise était évaluée à 1,8 milliard. Ce, grâce à une levée de 200 millions de dollars en série A en juillet. La jeune pousse a donc plus que triplé sa valorisation sur une période très courte.

Lovable mise sur le « vibe-coding ». Le principe repose sur une programmation guidée par des invites textuelles. L’utilisateur décrit son idée, l’outil génère une application complète.

Le développement devient donc plus direct et accessible. Ce qui séduit les grands clients. Klarna, Uber et Zendesk utilisent par exemple déjà la plateforme. Chaque jour, plus de 100 000 nouveaux projets y sont créés. En un an, 25 millions de projets ont vu le jour.

Et puis, Lovable a été créée en 2024. C’est-à-dire, à une période idéale pour l’IA générative. Très vite, la traction commerciale a surpris le secteur. En huit mois, le chiffre d’affaires annuel récurrent atteint 100 millions de dollars. Quatre mois plus tard, ce total dépassait les 200 millions.

Peu de jeunes sociétés affichent une telle cadence. Cela attire logiquement les fonds d’investissement.

Pourquoi Stockholm plutôt que la Silicon Valley ?

Lors de la conférence Slush à Helsinki, Anton Osika, cofondateur et PDG, affirme avoir reçu des pressions. Plusieurs investisseurs suggéraient un déménagement vers la Californie, la Silicon Valley.

Cependant, le dirigeant assume pleinement ses choix. Il préfère rester fidèle à Stockholm. Ce choix repose sur une vision claire du travail et du talent. Osika évoque une mission forte et une urgence partagée.

Selon lui, ces éléments attirent des profils très qualifiés. La localisation n’a donc jamais freiné l’ambition internationale. D’ailleurs, la plateforme séduit bien au-delà de l’Europe. Les équipes travaillent déjà avec des entreprises mondiales. La croissance ne s’est pas ralentie par la géographie.

Et désormais, Lovable souhaite désormais renforcer sa plateforme. Le nouveau financement servira à enrichir les intégrations avec des applications tierces. Les fonctionnalités destinées aux entreprises seront aussi étendues. L’infrastructure interne gagnera en profondeur.

Bases de données, paiements et hébergement figurent parmi les priorités. L’idée consiste à permettre la création de services complets. Les utilisateurs n’auront plus besoin de multiplier les outils externes. La plateforme vise une expérience plus cohérente pour les équipes.

Pour autant, tout n’a pas été parfaitement fluide pour Lovable ces derniers mois. En novembre, l’entreprise a été pointée pour un non-paiement de TVA. Anton Osika a confirmé l’information sur LinkedIn. Il a précisé que la situation serait corrigée rapidement.

