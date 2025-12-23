Champignons dotés de mémoire : adieu silicium, vive les ordinateurs bio !

Les champignons auraient une mémoire ? Cette trouvaille est une véritable révolution pour la technologie, car on pourrait les utiliser dans les ordinateurs.

Et si l’avenir de l’informatique ne se trouvait pas dans une salle blanche, mais sous nos pieds ? Des experts viennent de démontrer que certains champignons possèdent une forme de mémoire qu’on peut exploire technologiquement. Cette découverte pourrait transformer en profondeur notre manière de concevoir les ordinateurs.

Des champignons qui peuvent stocker de la mémoire

Les scientifiques de l’Université d’État de l’Ohio se sont penchés sur le mycélium. Pour info, c’est le réseau de filaments qui constitue la structure interne des champignons. Ce réseau agit comme un système de communication naturel, capable de transmettre des signaux électriques. Les chercheurs ont alors observé que les champignons pouvaient modifier leur réponse selon les signaux reçus auparavant.

Cette capacité les place alors au cœur d’un nouveau type de composant appelé memristor. Contrairement aux circuits classiques, ces éléments gardent la trace de leur état électrique passé. Cette mémoire interne rapproche ainsi les champignons du fonctionnement des synapses du cerveau humain.

Pourquoi le mycélium intrigue-t-il autant les chercheurs ?

Le mycélium présente une organisation étonnamment proche d’un réseau neuronal. Il relie différents points, s’adapte à son environnement et optimise naturellement les flux. Ces qualités en font donc un support idéal pour une informatique bio-inspirée.

Les expériences menées sur des champignons comestibles comme le shiitake ont confirmé ce potentiel. Les chercheurs ont réussi à stimuler électriquement le mycélium et à mesurer des réponses cohérentes. Les champignons et la mémoire deviennent alors indissociables dans cette nouvelle approche du calcul.

Les champignons peuvent-ils rivaliser avec le silicium ?

Les résultats obtenus surprennent en outre par leur efficacité. Les memristors biologiques issus du mycélium peuvent commuter entre différents états électriques plusieurs milliers de fois par seconde. Selon les données de Science Alert, leur précision atteint environ 90 %, un score remarquable pour un matériau vivant.

Cette performance reste inférieure aux puces les plus rapides du marché. L’écart se réduit cependant lorsqu’on relie plusieurs champignons entre eux pour exploiter leur mémoire. Le système gagne alors en stabilité, à la manière d’un cerveau qui renforce ses connexions.

Les atouts des champignons avec mémoire dans les ordinateurs

Le principal avantage réside avant tout dans leur sobriété énergétique. Les champignons consomment effectivement très peu d’énergie, même en phase de repos. Cette caractéristique réduit drastiquement les besoins électriques. C’est un enjeu énorme face à l’explosion des centres de données.

Les champignons dotés d’une mémoire proposent par ailleurs un avantage écologique évident. Ces composants sont biodégradables et ne nécessitent ni métaux rares ni procédés industriels lourds. Leur fabrication repose notamment sur des techniques simples, accessibles et peu polluantes.

Quelles applications concrètes peut-on envisager ?

À court terme, ces technologies pourraient servir à créer des capteurs environnementaux intelligents. Ces appareils, entièrement biodégradables, surveilleraient des milieux naturels sans laisser de traces polluantes. L’informatique pourrait alors devenir plus discrète et respectueuse avec les champignons et leur mémoire.

À plus long terme, les chercheurs évoquent des systèmes embarqués autonomes. Les champignons pourraient ainsi équiper des objets connectés, des vêtements intelligents ou même des sondes spatiales. Leur résistance naturelle aux conditions extrêmes renforce davantage cet intérêt.

Des défis se dressent devant ces champignons dotés de mémoire

Malgré l’enthousiasme, cette informatique fongique reste expérimentale. De fait, les appareils actuels demeurent trop grands et difficiles à miniaturiser. D’autant plus que l’on doit encore améliorer la fiabilité sur le long terme.

La standardisation représente également un défi. Chaque champignon possède des propriétés légèrement différentes. Les scientifiques devront donc affiner les méthodes de culture pour obtenir des composants plus homogènes et prévisibles.

