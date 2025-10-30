Nvidia et Oracle créent le plus grand superordinateur : à quoi sert une telle puissance ?

Un superordinateur débarque aux États-Unis. Baptisé Solstice, il embarque 100 000 GPU Blackwell signés Nvidia et promet d’accélérer la science, l’énergie et la sécurité nationale.

Cette machine est annoncée comme la plus grande infrastructure d’IA jamais conçue dans le pays. Oracle, Nvidia et le Département de l’Énergie américain s’allient pour la construire.

La construire elle et une machine associée baptisée Equinox forte de ses 10 000 GPU. Les deux systèmes, reliés par le réseau ultra-rapide de Nvidia, cumulent une puissance de calcul estimée à 2 200 exaflops dédiés à l’IA. Inédit.

Nvidia et Oracle : pour une nouvelle race d’IA

Ce projet ne se limite pas à des prouesses techniques. L’idée est vraiment de transformer la recherche publique et la R&D en une machine à découvertes accélérées.

Grâce à la bibliothèque Megatron-Core et au logiciel d’inférence TensorRT, les chercheurs pourront créer des modèles d’IA de nouvelle génération. Le genre capable de raisonner, d’apprendre et d’explorer des hypothèses scientifiques plus rapidement que n’importe quel humain.

Jensen Huang, le patron de Nvidia, a résumé le projet avec son style habituel : « L’IA est la technologie la plus puissante de notre époque, et la science en est la plus grande frontière. »

Chris Wright, secrétaire américain à l’Énergie, va aussi dans cette direction. Selon lui, cette collaboration incarne une nouvelle forme d’union entre science et industrie. « Pour gagner la course à l’IA, il faut rassembler les esprits les plus brillants et les infrastructures les plus puissantes », a-t-il déclaré.

Une puissance à la hauteur de l’ambition américaine

Pour tout vous dire, Solstice et Equinox ne sera pas simplement une machine inédite et puissante. Ils formeront la colonne vertébrale de la recherche américaine basée sur l’IA. Leur puissance cumulée sera mise à disposition des chercheurs, des universités et des entreprises pour accélérer tout ce qui touche à la science, à l’énergie et à la défense.

Le PDG d’Oracle, Clay Magouyrk, parle d’une ressource « essentielle pour relever les défis les plus complexes du pays ». Et il n’exagère en rien. Cette alliance pourrait accélérer la recherche médicale, les simulations climatiques ou la découverte de nouveaux matériaux. Le tout en rapprochant les chercheurs et les industriels autour d’un même outil, d’une même puissance de calcul.

Le partenariat public-privé, soutenu par l’administration Trump, quant à lui, illustre la volonté américaine de renforcer sa position dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.

Une nouvelle espèce de supercalculateurs hybrides en vue

La création de Solstice et Equinox ne serait qu’un premier pas. Nvidia pousse déjà plus loin avec une nouvelle architecture baptisée NVQLink™. Cette technologie permet de relier les GPU classiques à des processeurs quantiques.

Cette nouvelle espèce de machine est développé en collaboration avec plusieurs laboratoires américains, dont Brookhaven, Los Alamos et Berkeley. Elle promet des échanges de données quasi instantanés entre GPU et unités quantiques. Un système à même de combiner la précision du monde quantique avec la rapidité des processeurs traditionnels.

Le projet séduit déjà de nombreux acteurs. Dix-sept constructeurs de matériel quantique et neuf laboratoires nationaux américains ont déjà adopté cette approche hybride. Dans les prochaines années, chaque supercalculateur scientifique équipé d’un GPU Nvidia pourrait être couplé à un processeur quantique.

