Focus sur les dix plus grands data centers au monde

À mesure que les progrès technologiques continuent de modifier la façon dont les entreprises fonctionnent, le besoin d’exploiter des données et de la puissance numérique augmente. Souvent, cette augmentation significative des ressources est trop importante à gérer en interne ou avec l’infrastructure d’entreprise existante. De nombreuses heures et du personnel sont nécessaires pour maintenir la forte demande.

L’utilisation d’un data center permet à une entreprise d’externaliser ses besoins. Pour simplifier, un centre de données est une installation physique utilisée par les organisations pour héberger leurs applications et leurs données critiques. Sa conception repose sur un réseau de ressources informatiques et de stockage. Ce réseau permet la fourniture d’applications et de données partagées. Les principaux composants d’un centre de données comprennent les routeurs, les commutateurs, les pare-feu, les systèmes de stockage, les serveurs et les contrôleurs de mise à disposition d’applications. Traduit avec DeepL.com (version gratuite). Faisons un zoom sur les dix plus grands data centers du monde.

https://www.youtube.com/watch?v=8qrcyL32B0A

China Mobile – Hong Kong

Superficie : 715 000 m²

Tout d’abord, China Mobile International Limited (CMI) est une filiale de China Mobile Limited. Créée en décembre 2010, cette branche s’occupe des opérations internationales et vise à répondre à la demande croissante dans le secteur des télécommunications mondiales. En outre, CMI fournit des services et des solutions de télécommunications complètes aux entreprises internationales, aux opérateurs et aux utilisateurs mobiles. Par exemple, le bâtiment dispose de 1 600 racks et bénéficie d’un espace en colocation avec 20 MW de puissance.

China Telecom

Superficie : 994 000 m²

De plus, China Telecom se classe parmi les plus grands data centers fournissant des services de télécommunications, qu’ils soient filaires ou mobiles. Fondée en 2002, l’entreprise propose une large gamme de services : Internet, location d’équipements de réseau, et services d’application. Avec des bureaux dans 31 pays, China Telecom Americas, basée en Virginie, est la plus grande filiale internationale, offrant un accès privilégié aux actifs de télécommunications chinois. Également, China Telecom est le plus grand opérateur haut débit et le plus grand opérateur CDMA au monde, offrant des solutions de colocation sécurisées et hautement disponibles.

CWL1 (Cardiff, Royaume-Uni)

Superficie : 1,4 million de m²

Ensuite, CWL1, opéré par Vantage Data Centers, est le centre de données numéro un à Cardiff. Situé près de Cardiff, ce campus à grande échelle propose des solutions de colocation d’entreprise avec des avantages uniques. Précédemment appelé Next Generation Data, CWL1 est désormais une référence en matière de sécurité et d’accès facile, offrant des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

DuPont Fabros Technology (Virginie, États-Unis)

Superficie : 147 000 m²

Par ailleurs, DuPontFabrosTechnology (DFT), pionnier dans la location de data centers, compte parmi ses clients des géants comme Yahoo, Facebook, et Microsoft. Racheté par Digital Realty en 2017, DFT assure une présence stratégique dans les principaux marchés nord-américains. L’entreprise possède et exploite des centres de données de gros volume, assurant la maintenance de serveurs pour des entreprises technologiques mondiales.

QTS Atlanta Metro (Atlanta, États-Unis)

Superficie : 920 000 m²

QTS Atlanta Metro, couvrant plus de 920 000 m², est l’un des principaux data centers en Amérique du Nord. Il offre des solutions d’infrastructure sécurisées et une connectivité robuste. Grâce à sa plateforme technologique avancée, QTS dessert plus de 1 100 entreprises, sociétés technologiques et entités gouvernementales. Ses installations critiques disposent de réseaux électriques et mécaniques de haute capacité, avec une équipe d’experts assurant un service continu 24 h/24 et 7 j/7. La société se distingue par sa conception visant à minimiser les interruptions de service et à offrir un support client de premier ordre.

Range International Information Group

Superficie : 585 000 m²

Situé à Langfang en Chine, Range International Information Group est l’un des plus grands data centers au monde et occupe plus de 585 000 m² d’espace. La Chine devenant de plus en plus la première puissance technologique et économique, il existe une forte demande en data centers. La superficie de cette infrastructure numérique équivaut à celle qu’occupe le Pentagone ou encore à une combinaison de 110 terrains de football. La construction du Range International Information Group a été achevée en 2016.

Depuis lors, le projet a stimulé le développement de l’infrastructure d’e-gouvernement, de transport, d’alimentation et d’administration dans la région environnante.

En collaboration avec IBM, Range gère les data centers pour fournir des services aux entreprises privées et aux agences gouvernementales chinoises. Pour sa part, IBM fournit des services de conception, de technologie, de formation, de solutions et d’applications commerciales. L’installation favorisera la croissance économique et servira de plaque tournante informatique pour la région afin de répondre à la demande croissante d’informatique en nuage et d’appareils mobiles.

Switch SuperNAP (Las Vegas, États-Unis)

Superficie : 325 000 m²

Switch SuperNAP figure parmi les data centers certifiés Tier 4, fonctionnant sur une source d’alimentation très efficace ne coûtant que 4,9 cents par kWh. Son fondateur et PDG, Rob Roy, a développé plus de 750 demandes de brevet émises et en instance. Ces derniers couvrent les conceptions de data centers qui se sont manifestées dans leurs établissements de renommée mondiale et leurs écosystèmes de solutions technologiques.

Les unités de refroidissement sont également à la pointe de la technologie. Elles peuvent basculer entre plusieurs modes de refroidissement. Elles ont également des volants d’inertie intégrés pour offrir plus d’autonomie en cas de panne de courant. La société fournit des services tels que MPLS, IP, Transport, SIP et SD-WAN à plus de 40 sociétés de cloud computing et opérateurs de réseau.

Il est prévu que le centre subisse un plan d’expansion majeur sur 4 km² de terrain dans le centre industriel de Tahoe Reno pour un coût de 1 milliard de dollars, faisant du Nevada l’État le plus connecté numériquement aux États-Unis. Switch estime que les travaux seront achevés avant 2025.

Switch Citadel Campus (Tahoe Reno, Nevada)

Superficie : 669 000 m²

Le Citadel Campus, une propriété de Switch, figure aussi dans la liste. Il est situé à Tahoe Reno, au Nevada et couvre une superficie de près de 670 000 m². Celui-ci possède également le plus grand bâtiment de centre de données Tahoe Reno 1 avec 121 000 m² d’espace, dépassant le record précédemment détenu par Lakeside Technology à 103 000 m².

L’installation fonctionne à 100 % avec de l’énergie renouvelable à seulement 4,9 centimes le kWh. Il dispose, par ailleurs, de liaisons fibre dédiées de 7 ms vers le campus CORE de Las Vegas, Nevada via la Switch SUPERLOOP. Les clients de l’entreprise sont issus de tous les domaines d’activité, qu’il s’agisse de la technologie ou de la santé. Certains de ses principaux clients sont eBay, AWS, Intel et Boeing.

Dans l’ensemble, Citadel Campus ajoutera 548 000 m² supplémentaires et 520 mégawatts de capacité électrique, grâce à sept futures installations construites à partir de cette année. Au total, le centre comprendra 678 000 m² et 650 mégawatts de capacité électrique, une fois entièrement construit, ce qui en fera le plus grand data center au monde.

NSA Utah Data Center (Utah, États-Unis)

Superficie : 140 000 m²

Le data center de l’Utah, également connu sous le nom d’Intelligence Community Comprehensive National Cybersecurity Initiative Data Center, est situé à Bluffdale. Appartenant à la NSA, l’agenca de sécurité nationale américaine, il couvre une superficie de 140 000 m². Celui-ci est conçu en gardant à l’esprit la portée future de la numérisation et peut stocker des données de l’ordre de l’exaoctet ou plus.

L’installation a été achevée en 2019 et un montant estimé à 1,5 milliard de dollars a été dépensé pour la construction de celle-ci. En raison de surtensions massives vers la fin de son achèvement, le bâtiment n’a ouvert qu’un an plus tard. Soulignons que cette installation utilise environ 65 mégawatts d’électricité, ce qui coûte environ 40 millions de dollars par an.

Yotta NM1 (Panvel, Inde)

Superficie : 76 000 m²

Le Yotta a la particularité d’offrir un système entièrement évolutif et peut être utilisé pour le stockage en cloud.

Yotta NM1 est le premier parmi les cinq centres de traitement de données en cours d’installation dans le parc de data centers intégré Yotta. L’ensemble du complexe, une fois entièrement construit, aurait une capacité de 30 000 racks avec une puissance de 250 MW.

Le data center Yotta NM1 est situé dans la propriété de 2,4 km² de Hiranandani Fortune City à Panvel. Le site dispose également de sa propre infrastructure électrique et sera bientôt alimenté par sa propre centrale solaire installée sur place, ainsi qu’une centrale de cogénération au gaz captive pour offrir des sources d’énergie vertes et rentables.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.