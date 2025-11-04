Data center refroidissement : tout ce que vous devez savoir

Data center refroidissement : qu’est-ce que vous devez savoir à ce propos ? Quels sont les techniques de refroidissement actuels ? Quels sont les défis à relever ?

Les entreprises se doivent de comprendre le mécanisme de refroidissement et d’alimentation d’un data center. Cela facilite effectivement l’anticipation des besoins ultérieurs en infrastructure informatique mais aussi l’estimation des coûts. Pareillement, une évaluation des besoins énergétiques doit précéder le transfert des actifs dans un data center.

La technique de refroidissement classique d’un data center

Traditionnellement, le refroidissement d’un data center est assuré par un système utilisant des planchers surélevés et des unités CRAC-CRAH. CRAC, ici, fait allusion à une infrastructure de climatisation de salle informatique. Le CRAH, quant à lui, se réfère à une centrale d’eau glacée qui alimente le serpentin de refroidissement en eau froide. Ces éléments feraient pression sur l’espace sous le plancher, poussant l’air frais vers les entrées de serveurs. Après que cet air froid traverse les composantes du serveur, il est expulsé sous forme d’air chaud. Celui-ci est ensuite différé au CRAC-CRAH pour être refroidi.

Quoique cette infrastructure de refroidissement convient aux déploiements mineurs à faible consommation énergétique, elle est inefficace pour les planchers de données de plus grande densité. C’est la raison pour laquelle ces derniers ont adopté une stratégie différente qui consiste à séparer les allées froides des allées chaudes. Etant donné que les deux airs ne se mélangent pas, la température obtenue est plus stable. D’autres data centers font même appel à une gamme supérieure de technologies pour recréer l’environnement idéal.

Focus sur la température idéale pour un Data Center

Une étude de l’ASHRAE énonce qu’idéalement, la température d’entrée du serveur doit se situer entre 18 et 27 ° C. Celle-ci devra ensuite être accompagnée d’une humidité relative de 20 à 80 %. De son côté, l’Uptime Institute, lui recommande une ambiance d’au moins 25 ° C.

Soulignons toutefois que ces conditions concernent les entrées de serveur. Il est alors normal que l’air ambiant soit plus chaud. Cela explique la fraîcheur qui règne dans de nombreuses salles de serveurs qui se chiffre, en général, dans les 19 – 21 ° C. A l’inverse, dans les data centers des grandes sociétés comme Google, l’on privilégie plutôt une température élevée d’environ 27 ° C. Cette configuration permet effectivement de faire face aux pannes éventuelles ainsi qu’aux défaillances techniques.

Quelles sont les différentes technologies de refroidissement d’un data center ?

De nombreux facteurs font qu’une entreprise privilégie tel type de refroidissement à un autre. Parmi ceux-ci, les coûts ont une importance capitale. Opter pour un système de refroidissement de data center issu d’une technologie de pointe constitue, en effet, un gros investissement. Découvrons ci-après les différentes technologies de refroidissement utilisées dans le cadre de Data Center.

Le CRAH ou Traitement d’air de la salle informatique

Cette méthode est particulièrement intéressante, notamment dans les endroits où il fait naturellement froid. En adhérant à ce système, l’entreprise de data center doit néanmoins prévoir une usine d’eau glacée à l’intérieur de l’infrastructure. L’eau glacée va passer par un serpentin de refroidissement. Cet équipement exploite ensuite les ventilateurs afin d’aspirer l’air de l’extérieur.

Le CRAC ou Climatiseur de salle informatique

Le CRAC est un des systèmes les moins coûteux. C’est pourquoi on les retrouve dans de nombreux datacenters. En théorie, il possède des caractéristiques équivalentes aux climatiseurs classiques. Il est alors desservi par un compresseur qui, à son tour, ingurgite l’air au travail d’une structure refroidissante chargée de réfrigérant. Celui-ci consomme beaucoup d’énergie.

Le système d’eau glacée

Exploité chez les datacenters de taille moyenne, ce système emploie de l’eau réfrigérée. Ce liquide, alloué par une infrastructure de refroidissement de data center est ensuite utilisé afin de glacer l’air transporté par les unités CRAH ou CRAC.

Le confinement des allées chaudes et froides

Cette altercation d’allées chaudes et froides est une technologie courante dans les data centers. Alors que les premières sont constituées d’entrées d’air frais à l’avant des racks, les deuxièmes sont des zones de sorties d’air chaud se situant en arrière. Cet air chaud sera ingéré dans des prises d’air de clim pour pouvoir être refroidi et réutilisé.

Le refroidissement vectoriel calibré ou CVC

Cette solution se destine aux serveurs dits à haute densité. Elle améliore ainsi l’entrée et la sortie de l’air au niveau de l’installation. Résultat, il devient plus facile pour le système de refroidissement de gérer la chaleur. Cette technologie minimise, par ailleurs, l’utilisation de ventilateurs. Elle permet aussi d’optimiser le ratio de cartes de circuits imprimés par châssis de serveur.

Le système d’immersion

Il s’agit d’une technique ultra innovante qui consiste à immerger l’équipement dans un fluide diélectrique ignifuge et non conducteur.

La charge de refroidissement critique

Exprimée en watts, la charge de refroidissement critique met en évidence la faculté de refroidissement intégrale qui peut être exploitée sur le sol du data centers. L’objectif reste, bien sûr, le refroidissement des serveurs.

Le refroidissement gratuit de data center

Le refroidissement gratuit englobe toute méthode qui exploite l’air frais extérieur pour le refroidissement des serveurs. Il diffère ainsi des systèmes qui procèdent en utilisant le même air de façon cyclique au sein du data center. Ce procédé est également connu peu énergivore.

Le refroidissement liquide

C’est une technologie qui fait référence à toutes les méthodes d’évacuation de l’air chaud utilisant un liquide. En ce sens, plusieurs sociétés de data centers optent pour un contact direct entre le liquide et les processeurs pour un résultat plus probant.

Le plancher surélevé

Le plancher surélevé consiste à hisser le sol du data center sur une dalle de béton. L’espace libéré servira alors à placer les tuyaux de refroidissement, que ce soit pour accroître le flux de l’air ou pour un refroidissement par eau.

Le refroidissement direct sur puce

C’est une sorte de système de refroidissement liquide. Des tuyaux serviront à diriger le liquide de refroidissement sur une plaque froide qui, elle, est affiliée aux processeurs d’une carte mère. Son action consiste alors à répandre la chaleur initialement condensée. Cette dernière sera ensuite expulsée puis traitée dans une usine de refroidissement.

Le système de refroidissement par évaporation

Ce système de refroidissement n’utilise ni CRAC ni CRAH. Cependant, la chaleur obtenue résulte d’une évaporation de l’eau sous l’action de l’air chaud. L’eau est ainsi captée via un matériel de brumisation ou bien d’un équipement détrempé comme un tapis par exemple. Bien que le tout soit économe en énergie, il requiert une quantité importante d’eau.

Le refroidissement en Data Center : un marché en pleine croissance

Selon de nombreuses analyses du marché, le refroidissement des centres de traitement de données présente un réel intérêt. A ce titre, le site ReasearchandMarkets.com entrevoit un TCAC (taux de croissance annuel combiné) égal à 3 %, et ce, de 2020 à 2025.

Si l’on prenait, à part, les nouvelles technologies de refroidissement d’air, les études montrent une valeur de marché supérieure pouvant aller jusqu’à 20 milliards de dollars en 2024. Le TCAC, lui, est estimé à 12 %.

Cet aspect haussier du marché est dû, en grande partie, à la mise en place de data centers dans les pays en développement comme Singapour. Le déploiement de structures informatiques dans ces régions encourage effectivement les scientifiques à explorer de nouveaux horizons et concevoir des installations plus efficaces.

Recyclage thermique : le refroidissement des Data Centers pour chauffer nos maisons

Les data centers consomment d’énormes quantités d’énergie, notamment pour refroidir leurs serveurs. Cette chaleur, longtemps considérée comme une perte, devient aujourd’hui une ressource précieuse. De plus en plus de projets émergent en Europe pour réutiliser cette énergie thermique et chauffer des logements. En France, certains centres informatiques alimentent déjà des réseaux de chaleur urbains. Ce qui réduit ainsi la dépendance aux énergies fossiles.

Au Royaume-Uni également, l’initiative de British Gas illustre parfaitement cette tendance. L’entreprise a lancé un programme pilote qui utilise la chaleur résiduelle des serveurs pour fournir de l’eau chaude à des foyers. Ce système circulaire démontre que les infrastructures numériques peuvent devenir des acteurs clés de la transition énergétique.

Le recyclage thermique permet donc d’économiser de l’énergie, mais aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. En intégrant les data centers aux réseaux de chaleur, nous transformons un défi environnemental en opportunité. Ces projets incarnent une vision durable et innovante, où le numérique et l’écologie convergent pour repenser notre rapport à l’énergie.

De nouvelles solutions de refroidissement pour datacenters IA

Avec l’explosion des applications d’IA, de cloud et de HPC, les datacenters doivent gérer des densités thermiques inédites. Or, les systèmes traditionnels à air peinent à suivre. Parce qu’un rack IA peut atteindre 150 kW, alors que le refroidissement par air devient inefficace au-delà de 50 kW. Le refroidissement liquide, plus performant, s’impose ainsi pour dissiper la chaleur directement au niveau des processeurs. Cela avec des économies d’énergie significatives.

Les technologies se déclinent. Le Direct Liquid Cooling (DLC) transporte l’eau jusqu’aux puces pour un refroidissement ciblé. Ces techniques gagnent du terrain. Car selon TrendForce, la pénétration du refroidissement liquide dans les datacenters IA pourrait passer de 14 % en 2024 à 33 % en 2025.

Par ailleurs, Microsoft a dévoilé une méthode micro‑fluide de refroidissement des puces qui permet de réduire la température de pointe jusqu’à 65 % comparé aux plaques froides classiques.

Des acteurs comme Schneider Electric, Vertiv, Legrand et Carrier proposent aussi des solutions modulaires et évolutives. Celles-ci sont adaptées aussi bien aux nouvelles installations qu’aux sites existants. Ces systèmes hybrides liquide-air permettent une intégration rapide. Ils réduisent également le PUE et optimisent l’espace.

Enfin, certains datacenters, comme Itrium à Jouy-en-Josas, récupèrent la chaleur fatale pour chauffer les bâtiments voisins. Ce qui illustre l’efficacité énergétique et la durabilité peuvent aller de pair. Dans un monde où l’IA impose de nouvelles exigences, le refroidissement liquide n’est plus un luxe, mais une nécessité stratégique pour les datacenters.

FAQ

Pourquoi le refroidissement est-il crucial dans un data center ? Un data center génère une chaleur considérable à cause des serveurs et équipements informatiques. Sans un refroidissement efficace, les serveurs peuvent surchauffer, entraîner des pannes et réduire la durée de vie du matériel. Quelle est la température idéale pour un data center ? Selon l’ASHRAE, la température d’entrée des serveurs doit se situer entre 18 et 27 °C, avec une humidité relative de 20 à 80 %. L’Uptime Institute recommande environ 25 °C pour un équilibre optimal entre performance et sécurité. Qu’est-ce que le recyclage thermique ? Le recyclage thermique consiste à récupérer la chaleur produite par les serveurs pour chauffer des logements ou de l’eau. Cette approche réduit la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Les technologies de refroidissement sont-elles coûteuses ? Oui, certaines méthodes avancées comme le refroidissement par immersion ou direct sur puce nécessitent des investissements importants. Les entreprises choisissent donc la technologie en fonction de leur budget et de la densité de leurs serveurs.

