James Cameron prêt à miser sur l’IA pour Avatar

Après des années de production et des budgets vertigineux, James Cameron commence à regarder l’horloge. À 71 ans, le créateur d’Avatar n’exclut plus une aide de l’IA. Mais pas n’importe laquelle. Et surtout, pas à n’importe quel prix.

Le troisième volet, Avatar : Feu et Cendres, vient tout juste de débarquer en salle. Tourné en grande partie en même temps que La Voie de l’Eau, le film repousse encore les limites des effets visuels. Cela avec un budget estimé à plus de 400 millions de dollars.

C’est une réussite visuelle, certes. Mais aussi un avertissement. Parce que James Cameron ne veut plus revivre huit années de production pour chaque nouveau chapitre. Ni pour lui. Ni pour les équipes. Et encore moins pour les finances. Dans ce contexte, pour le futur de la saga Avatar, James Cameron envisage d’intégrer l’IA afin d’accélérer les processus de post-production sans sacrifier la qualité visuelle.

IA générative pour Avatar, oui, mais sous conditions

Lors de son passage dans l’émission Q with Tom Power, James Cameron a brisé le tabou de l’IA générative qui secoue Hollywood. Oui, cette innovation pourrait entrer dans l’équation Avatar. Mais à des conditions extrêmement strictes.

James Cameron says he may explore new “ethical” generative-AI tech to make ‘AVATAR’ films faster.



“I don’t wanna spend another [8] years on 2 more Avatar films in my life at the age of 71, so I wanna figure out how to do them faster, which will make it cheaper.”



“Now, does… pic.twitter.com/3VVzD1hyZF — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) December 23, 2025

Si l’IA s’invite demain dans l’univers d’Avatar, ce sera uniquement pour répondre à des exigences de production rigoureuses. Cette technologie ne doit jamais remplacer ni les acteurs, ni les scénaristes, ni le réalisateur lui-même.

L’idée n’est pas de transformer Avatar en produit algorithmique sans âme. Le but serait plutôt d’utiliser l’IA comme un accélérateur de processus. Un outil capable d’optimiser certaines étapes techniques pour faire gagner du temps et réduire les coûts.

Oui, la perspective est séduisante. Pourtant, dans la réalité, elle est loin d’être prête. Cameron le sait d’ailleurs. Car selon lui, les systèmes d’IA générative actuels ne sont tout simplement pas adaptés aux pipelines d’effets visuels haut de gamme. Ils sont trop généralistes et trop éloignés des exigences du cinéma de blockbuster.

« C’est un défi de taille »

« C’est un défi de taille » avoue Cameron. Car, pour fonctionner, l’IA à utiliser pour Avatar devrait être conçue sur mesure. Elle devrait aussi s’intégrer parfaitement aux flux de travail existants.

James Cameron on using AI in the latest Avatar films.



“I don't want to spend another four years times two on more Avatar films in my life at the age of 71. So, I wanna figure out how do them faster which will make it cheaper now does generative AI play a role and that may well… pic.twitter.com/pH3659nLKs — The XO Show ™ (@latenightxoshow) December 22, 2025

En plus, Cameron n’épargne pas les grandes entreprises technologiques qui mènent aujourd’hui la course à l’IA. Selon lui, leurs priorités sont ailleurs, comme le diagnostic médical, les solutions B2B ou encore les gadgets grand public. Le divertissement haut de gamme, lui, reste en bas de la liste.

Pour Cameron, les outils d’IA actuels ne sont tout simplement pas pensés pour produire des films du niveau d’Avatar. Ils ne sont ni assez précis ni assez artistiques. Si l’IA doit réellement jouer un rôle dans l’avenir de la saga, il faudra inventer autre chose. Une nouvelle génération d’outils taillée pour le cinéma. Et surtout une technologie respectueuse de ceux qui le font.

Certes, le réalisateur ne court pas après l’IA par effet de mode. Il la regarde comme il a toujours regardé la technologie, avec curiosité, exigence et méfiance. Avatar a toujours été un laboratoire d’innovation. Tout l’enjeu sera de savoir si l’IA peut servir Pandora sans la trahir.

