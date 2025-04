L’IA vidéo Runway peut enfin recréer les mêmes personnages : révolution pour le cinéma ?

L’intelligence artificielle continue de repousser les limites du possible. Avec Gen-4, Runway promet enfin des vidéos IA où les personnages et les objets restent cohérents d’un plan à l’autre. Voyons ça de plus près.

Créer une vidéo avec une IA, c’est fascinant… mais jusque-là, c’était aussi un vrai casse-tête. Les personnages changeaient de visage, les objets disparaissaient d’une scène à l’autre, et obtenir une séquence fluide relevait de la chance.

Avec Gen-4, Runway corrige ces défauts et ouvre de nouvelles perspectives pour les cinéastes, les publicitaires et les créateurs de contenu. Est-ce l’évolution que l’on attendait pour intégrer pleinement l’IA dans la production audiovisuelle ?

Runway Gen-4 au service du septième art

Ce 1er avril, Runway vient d’annoncer Gen-4, une IA pour la création de vidéos. Ce nouveau modèle promet une chose que tous les créateurs attendaient. Et c’est la cohérence des personnages et des objets d’une scène à l’autre.

Jusqu’à maintenant, les vidéos IA étaient surtout chaotiques. Si vous avez déjà vu des clips générés par IA, vous savez que les personnages ont tendance à muter d’une image à l’autre. Qui plus est, les objets disparaissent et tout ressemble à un rêve étrange plutôt qu’à une vraie séquence de film.

Ainsi, Gen-4 permet de garder un personnage ou un objet cohérent tout au long d’une vidéo. Simplement en lui fournissant une image de référence. Runway a publié des exemples. Notamment, une même femme apparaissant dans plusieurs scènes avec un rendu crédible. Ou encore une statue identique sous des éclairages et angles différents.

Ça sent bon pour le cinéma et la publicité

Pour les cinéastes, avec Gen-4, il devient enfin possible de filmer une scène sous plusieurs angles. Et cela, sans que tout change entre les prises. Avant, avec Gen-2 ou Gen-3, impossible d’assurer cette continuité.

Les studios commencent d’ailleurs à s’y intéresser sérieusement. Lionsgate, par exemple, a conclu un partenariat avec Runway pour entraîner légalement l’IA sur sa bibliothèque de films et intégrer ces outils dans ses productions.

Et vous, pensez-vous que Gen-4 est suffisant pour convaincre les professionnels ? L’IA pourra un jour générer un film entier ? Partagez votre opinion !

Toutefois, Runway, comme Midjourney ou OpenAI, fait face à des critiques concernant l’utilisation des données d’entraînement. Certains artistes accusent ces entreprises d’avoir utilisé leur travail sans consentement.

Par ailleurs, pour profiter de Gen-4, il faudra mettre la main au portefeuille. L’outil est réservé aux abonnés payants, avec des forfaits allant de 15 $ à 95 $ par mois. Pour un accès illimité, il faudra encore plus.

