Runway repousse les limites  : cette IA transforme toutes vos pensées en vidéos

Runway vient de dévoiler un prototype qui redéfinit la création vidéo. Cet outil est conçu pour offrir aux créateurs d’autres moyens d’explorer et de donner vie à leurs idées.

Déjà reconnue pour ses innovations en IA, comme la génération de vidéos à partir de texte ou d’images grâce à son modèle Gen-3 Alpha, Runway continue de rendre la créativité plus rapide et accessible.

Utilisés dans des projets variés, des clips musicaux aux films, les technologies de Runway AI redéfinissent la narration moderne. Et cette fois encore, son outil « keyframing vidéo » pousse la création plus loin.

Finis les storyboardings rigides et les logiciels complexes ! Il permet de transformer des images en vidéos en les reliant comme sur une carte interactive.

Chaque image représente une étape d’un voyage visuel, et les transitions entre elles forment une narration fluide, où chaque élément s’intègre naturellement à l’ensemble.

Pour faire simple, l’outil de Runway repose sur un concept appelé « espace latent », une zone virtuelle où les données servent à générer de nouvelles idées visuelles. Chaque point dans cet espace correspond à une image ou une idée, que vous pouvez explorer et connecter librement pour donner vie à vos concepts.

Le processus commence par la création d’une carte d’idées, un graphique où chaque point représente une image. En reliant ces points par des lignes, on établit des transitions qui, ensemble, forment une vidéo.

Avant de générer le rendu final, vous pouvez visualiser cette carte animée. Cela facilite la construction d’une narration fluide et cohérente.

Ce n’est pas tout. Vous avez également la possibilité d’ajuster des éléments spécifiques d’une image tout en conservant son essence globale.

Envie d’un autre style ? Pas de problème : ajoutez une touche de dessin, de bande dessinée ou un effet artistique à l’aide de simples commandes textuelles. Ce système permet d’introduire des surprises et des variations sans compromettre l’histoire globale.

À qui est-il destiné ?

Cet outil est parfait pour les créateurs qui souhaitent explorer leurs idées sous différents angles et styles. Runway permet de tester des chemins multiples, de visualiser chaque possibilité, et de sauvegarder les résultats qui vous inspirent le plus.

C’est particulièrement utile pour les créatifs, dont la pensée suit rarement un chemin linéaire. Plus besoin de s’en tenir à un parcours rigide pour concrétiser vos idées. Désormais, vous pouvez explorer différentes directions, vous diversifier et créer votre propre aventure du début à la fin.

L’espace de travail flexible offre une totale liberté d’organisation. Regroupez vos idées similaires ou dispersez-les pour explorer diverses pistes. Vous avez le contrôle total sur ce que vous souhaitez créer.

Perso, ces promesses m’intéressent, pourvu que Runway les tiennent. Et vous ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires !

