Comment mettre des sous-titres sur une vidéo avec IA : guide complet et gratuit ?

Les réels Instagram, YouTube et les vidéos TikTok constituent les contenus les plus visionnés et engageants sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, 85 % de ces vidéos sont consommées sans le son, notamment en raison du visionnage dans les lieux publics ou au travail. Ainsi, mettre des sous-titres sur une vidéo devient un atout essentiel pour maximiser l’engagement sur votre contenu.

Avec l’essor des technologies IA, il est aujourd’hui plus facile que jamais de générer automatiquement la traduction automatique de sous-titres et d’ajouter une traduction de sous-titres vidéo à vos vidéos. Dans la suite de ce guide, nous vous expliquerons comment mettre des sous-titres sur une vidéo rapidement et efficacement.

Pourquoi ajouter des sous-titres à vos vidéos ?

Les sous-titres sont d’une importance capitale pour tout créateur de contenu. De nombreuses raisons peuvent motiver l’usage d’outils IA pour sous-titre vidéo gratuit. Les sous-titres rendent votre vidéo accessible : grâce à eux, les personnes en perte d’audition et celles atteintes du spectre de l’autisme peuvent profiter pleinement de votre contenu.

Il en est de même pour les spectateurs dont la première langue n’est pas celle de la vidéo. Regarder les vidéos avec sous-titres enrichit l’expérience de visionnage.

En dehors de cela, mettre des sous-titres sur une vidéo avec IA permet également de :

améliorer le classement de votre vidéo dans les recherches Google ;



augmenter le temps moyen que les spectateurs passent à regarder votre vidéo ;



renforcer la compréhension, la mémoire et l’attention des spectateurs.



De tout ce qui précède, il ressort que les sous-titres sont essentiels. Grâce à des outils modernes, l’intégration des traduction sous titre et des traduction sous titre vidéo dans vos contenus est aujourd’hui simple et rapide.

Les méthodes pour mettre des sous-titres sur une vidéo

Avec différentes méthodes, vous pouvez ajouter des sous-titres sur une vidéo. Chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients. Par ailleurs, des outils bien dédiés existent et sont couramment utilisés pour mettre en œuvre ces différentes méthodes.

Ajouter des sous-titres manuellement

Mettre des sous-titres sur une vidéo de façon manuelle est une méthode traditionnelle. Elle consiste à entrer manuellement les sous-titres en faisant la saisie. Ajouter des sous-titres manuellement convient parfaitement lorsque vous êtes en présence de courtes vidéos. Vous pouvez faire usage de cette méthode aussi lorsque vous souhaitez contrôler de façon précise le timing. Voici quelques avantages de cette méthode :

Elle est totalement gratuite ;

Vous avez la possibilité de personnaliser du style ;

Vous pouvez également synchroniser les sous-titres par vous-mêmes.

Toutefois, cette méthode a des limites qui méritent d’être exposées :

Ajouter des sous-titres manuellement est chronophage ;

Pour des vidéos plus longues, la tâche peut s’avérer fastidieuse.

Au nombre des outils pour mettre en œuvre cette méthode, nous avons Aegisub qui est un logiciel open source et VLC Media Player qui permet d’ajouter des sous-titres simples. Windows Movie Maker ou iMovie sont aussi des outils pour ajouter des sous-titres manuellement adaptés pour les débutants.

Utiliser une application pour mettre des sous-titres sur une vidéo

Avec une application pour mettre des sous-titres sur une vidéo, la tâche est moins contraignante. Cette méthode consiste à utiliser un logiciel ou une application pour ajouter directement des sous-titres. C’est l’idéal pour une production rapide et gagner en temps. De nombreux arguments militent en faveur de ces applications. Au nombre desquels, nous avons :

un interface conviviale

utilisation simple et plus rapide que la saisie manuelle.

En termes de limites, ces applications peuvent :

ajouter un filigrane en mode gratuit ;

avoir des fonctionnalités avancées très limitées.

Les outils concurrents sur le marché tels que Edimakor, Kapwing, VEED.io et Clideo répondent facilement à vos besoins basiques. Néanmoins, seul Edimakor offre des fonctionnalités avancées comme la génération automatique de sous-titres. Pour le reste, ils sont assez limités sur cet aspect.

Générer automatiquement des sous-titres avec IA

Avec l’essor de l’Intelligence Artificielle, de nombreuses tâches ont été automatisées telles que la génération automatique des sous-titres. L’IA est utilisée pour reconnaître la voix et générer automatiquement la timeline des sous-titres. Mettre des sous titres sur une vidéo ia permet de gagner beaucoup de temps.

C’est une méthode qui présente l’avantage :

d’être rapide et très précise ;

d’offrir la possibilité de créer des sous-titres multilingues de façon automatique.

Cette technologie permet également la traduction automatique de sous-titres, idéale pour créer rapidement une traduction de sous-titres vidéo et toucher une audience internationale sans effort manuel.

Cependant, vous pouvez être confronté à quelques difficultés :

les versions gratuites de certains outils IA peuvent avoir des limitations sur le nombre de mots ;

certains outils proposent des fonctionnalités d’édition moins flexibles.

Vous pouvez vous essayer à la chose avec des outils IA tels que Sonix.ai, Happy Scribe, VEED.io, etc. Bien que ces outils puissent répondre à vos besoins, pour une solution complète, rapide, sans filigrane et avec export direct vers les réseaux sociaux, découvrez notre recommandation dans le H2 suivant : Edimakor.

La meilleure application pour mettre des sous titres sur une vidéo

Le meilleur outil pour mettre des sous-titres sur une vidéo est Edimakor. Cette application se distingue comme une solution tout-en-un, conçue pour répondre aussi bien aux besoins des créateurs débutants qu’aux exigences des professionnels. Grâce à son intelligence artificielle avancée, Edimakor génère des sous-titres automatiques avec une précision de reconnaissance vocale nettement supérieure à celle des outils concurrents.

Contrairement à de nombreuses applications du marché, Edimakor excelle dans la reconnaissance des discours complexes, y compris les contenus mêlant plusieurs langues comme l’anglais et le français dans une même vidéo. L’outil prend en charge la reconnaissance de plus de 130 langues, garantissant des résultats fiables même dans des contextes multilingues. En matière de synchronisation et de précision des sous-titres, Edimakor surpasse clairement des solutions populaires comme CapCut ou VEED.io.

Son interface intuitive permet une prise en main rapide, sans compétences techniques avancées, ce qui constitue un avantage majeur par rapport à des logiciels comme Subtitle Edit. La personnalisation des sous-titres est particulièrement poussée : polices, couleurs, animations, effets dynamiques et styles de sous-titres bilingues ou multilingues, pour des rendus parfaitement adaptés aux formats TikTok, YouTube Shorts ou Instagram Reels.

La traduction multilingue intégrée d’Edimakor permet la traduction automatique de sous-titres et la traduction de sous-titres vidéo sans passer par des services externes. L’outil va encore plus loin grâce à ses fonctionnalités d’IA de traduction vidéo, de clonage vocal intelligent et à une bibliothèque de plus de 1 000 voix IA dédiées au doublage vidéo.

Enfin, grâce à la prise en charge de formats d’importation variés et de plusieurs formats d’export (MP4, SRT, VTT, ASS), ainsi qu’aux sous-titres dynamiques, Edimakor s’adapte parfaitement à toutes les plateformes de diffusion et s’impose comme l’une des solutions les plus complètes du marché pour créer des vidéos accessibles, engageantes et internationales.

Tutoriel étape par étape pour ajouter des sous-titres automatiquement

Voici comment mettre des sous titres sur une vidéo avec Edimakor :

Téléchargez et installez Edimakor

Ouvrez l’application et cliquez sur l’option « Auto-sous-titres » dans l’interface d’accueil

Glissez et déposez la vidéo en question ou cliquez sur le bouton « Importer fichiers » au niveau de la fenêtre contextuelle qui apparaîtra.

Configurez la langue et la portée. Sélectionnez « Auto Détection » pour que l’IA détecte automatiquement la langue parlée. Ensuite, choisissez entre deux options de portée selon votre besoin. En effet, l’option « Suivre le Clip Sélectionné » permet de générer des sous-titres uniquement pour le clip sélectionné sur la timeline. Par contre, l’option « Ligne de temps principale » le réalise pour l’ensemble du projet du début à la fin.

Cliquez sur le bouton « Langue cible » et choisissez une langue de traduction pour activer la traduction automatique des sous-titres selon vos besoins.

Utilisez les outils IA innovants comme « Auto Emoji » pour ajouter automatiquement des émojis pertinents et contextuels à vos sous-titres. Par suite, cochez l’option « Souligner » pour mettre en évidence automatiquement certains mots clés pour plus d’impact.

Choisissez un style de sous-titres en sélectionnant parmi les styles prédéfinis professionnels. Lancez la génération en cliquant sur le bouton « Sous-titres auto ».

Patientez un instant et obtenez le résultat. Vous pouvez ensuite réajuster à votre guise avant d’exporter.

Avec ce guide, vous pouvez désormais facilement mettre des sous-titres sur une vidéo gratuite avec Edimakor.

Conseils pour des sous-titres efficaces

Quel que soit l’outil que vous choisissez d’utiliser, il y a certaines bonnes pratiques qu’il faut observer pour maximiser l’impact de vos sous-titres sur les réseaux sociaux. Voici une liste non exhaustive :

Gardez-les courts : 1 à 2 lignes maximum (15-20 mots), lus en 2-3 secondes pour suivre le rythme rapide des scrolls.

: 1 à 2 lignes maximum (15-20 mots), lus en 2-3 secondes pour suivre le rythme rapide des scrolls. Priorisez la lisibilité : Police simple (Arial/Verdana), taille 24-40 pt, contraste fort (blanc sur noir avec contour), fond semi-transparent si besoin.

: Police simple (Arial/Verdana), taille 24-40 pt, contraste fort (blanc sur noir avec contour), fond semi-transparent si besoin. Positionnez intelligemment : En bas d’écran, centré ou décalé, sans masquer visages ou éléments clés ; adaptez à TikTok/Instagram (bas-centre).

: En bas d’écran, centré ou décalé, sans masquer visages ou éléments clés ; adaptez à TikTok/Instagram (bas-centre). Soyez fidèle et inclusif : Reproduisez ton, ponctuation et sons ([musique], [rires]) ; uniformité pour SEO et accessibilité.

: Reproduisez ton, ponctuation et sons ([musique], [rires]) ; uniformité pour SEO et accessibilité. Ajoutez du style : Animations subtiles, couleurs brandées, mais sans excès pour rester professionnel et mobile-friendly.

En suivant ces conseils, vous pourrez facilement accrocher vos followers.

Conclusion

Mettre des sous titres sur une vidéo n’est plus une option, mais une nécessité pour maximiser votre portée et votre engagement sur les réseaux sociaux. Que vous optiez pour la saisie manuelle, une application dédiée ou l’IA, chaque méthode a ses avantages. Edimakor se démarque comme la solution la plus complète, combinant génération automatique par IA, traduction multilingue et personnalisation avancée. Avec son interface intuitif et ses outils innovants, créer des sous-titres professionnels devient accessible à tous, en quelques clics seulement.

