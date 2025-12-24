Comment ChatGPT pourrait transformer la publicité en ligne 

Les publicités en ligne sont de plus en plus personnalisées, au point de parfois surprendre même les experts. Une simple consultation de vêtements pour enfants peut générer un e-mail de relance quelques heures plus tard.

Cette évolution est liée à la capacité de l’IA à analyser nos interactions et nos habitudes pour créer des contenus publicitaires adaptés. Et OpenAI pourrait l’exploiter pour intégrer la publicité directement dans ChatGPT.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Avec 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires, le potentiel de toucher un large public est énorme. En plus, ChatGPT utilise déjà des données issues de vos recherches et applications connectées pour proposer des recommandations ciblées.

Un potentiel énorme

En octobre 2025 déjà, ChatGPT a introduit Atlas, un navigateur capable d’automatiser certaines étapes d’achat. Si vous recherchez du matériel pour la plage, il peut vous proposer de créer une liste de produits essentiels. Le tout se fait de façon fluide.

Le « mode agent » permet de continuer une navigation interrompue en posant des questions précises. Vous pouvez demander à l’IA de retrouver un article consulté et de l’ajouter à votre panier. Cette fonctionnalité s’appuie sur un historique de navigation enregistré pour offrir une continuité transparente.

Le partenariat avec Shopify et Etsy a introduit le « paiement instantané » aux États-Unis. Les utilisateurs peuvent finaliser leurs achats directement sur la plateforme, sans ouvrir un autre site.

Les vendeurs reversent une petite commission à OpenAI, générant une source de revenus. Ce qui transforme ChatGPT en intermédiaire discret entre utilisateurs et marques.

Pour autant, tout n’est pas rose

En effet, seul 2 % des recherches sur ChatGPT concernent réellement des achats. Les revenus publicitaires apparaissent donc comme une suite logique pour l’entreprise.

OpenAI teste différentes manières d’intégrer la publicité, tout en recrutant des experts issus de Meta et Google. L’enjeu est de rendre cette intégration aussi naturelle et engageante que possible pour l’utilisateur.

Certaines fonctionnalités d’achat ont déjà été retirées temporairement à cause de critiques. Les utilisateurs évoquaient une impression de pression commerciale trop directe.

OpenAI revoit donc actuellement l’expérience pour éviter un sentiment d’intrusion. La réflexion porte sur la manière d’intégrer l’IA sans altérer la satisfaction des utilisateurs.

Cela dit, le reciblage agressif est mal perçu, et ChatGPT pourrait éviter cet écueil. Les recommandations automatisées doivent s’intégrer subtilement au parcours utilisateur. Les grandes marques y voient un intérêt stratégique pour renforcer l’engagement sans paraître intrusives.

La publicité intégrée à ChatGPT pourrait être très subtile. Les suggestions apparaîtront dans les conversations ou via des notifications légères. Les utilisateurs percevront rarement la différence entre résultat et recommandation.

Cette approche est d’ailleurs déjà pratiquée sur des plateformes asiatiques comme WeChat, où tout est centralisé. Les plateformes occidentales tentent de rattraper ce modèle, combinant messagerie, réseau social et commerce.

La collecte de données sera massive, permettant de mieux comprendre les habitudes et préférences. OpenAI pourrait exploiter ces informations pour proposer des offres personnalisées et plus efficaces. Le risque est de rendre la publicité moins visible, mais plus omniprésente.

Pour les marques, c’est une opportunité unique. Elles pourront intégrer leurs produits dans l’expérience quotidienne de l’utilisateur. Les recommandations ne seront plus limitées aux pop-ups ou e-mails classiques. L’IA devient un intermédiaire capable d’anticiper les besoins.

Bien sûr, le public n’est pas forcément prêt à renoncer au contrôle sur ses achats. La transparence sera limitée, et certains utilisateurs pourraient se sentir manipulés. L’IA devra trouver le juste équilibre entre suggestion et liberté. L’efficacité dépendra autant de la finesse des algorithmes que de la confiance accordée par les utilisateurs.

Mais même si les tests actuels restent expérimentaux, le potentiel est immense. L’intégration de la publicité pourrait devenir une norme sur les assistants IA.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.