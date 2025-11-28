Tout comprendre à la mémoire de ChatGPT Atlas (et comment garder le contrôle)

ChatGPT Atlas introduit une nouvelle façon de parcourir Internet. Plus fluide, plus intelligente, mais aussi plus sensible à la gestion de vos données. Comprendre sa mémoire, c’est reprendre le volant d’un outil puissant qui n’attend que vos instructions.

ChatGPT Atlas débarque comme un vrai navigateur avec IA intégrée nativement. C’est un moteur qui analyse vos pages, vous aide à avancer plus vite et s’appuie sur sa mémoire pour personnaliser chaque action. Résumés instantanés, aide contextuelle, automatisation de tâches… Atlas réunit navigation et IA dans un même espace. Mais que garde-t-elle en mémoire, et comment reprendre la main dessus ?

Qu’est-ce que ChatGPT Atlas, le navigateur web IA ?

Présenté par OpenAI le 21 octobre 2025, ChatGPT Atlas est un outil conçu autour d’une IA intégrée nativement. Elle défie directement les plateformes traditionnelles que vous utilisez, comme Chrome ou Safari. De plus, cette IA fournit une expérience familière car elle est basée sur le code source de Chromium.

ChatGPT Atlas fusionne ainsi votre navigation avec l’IA conversationnelle et actionnable. L’une de ses fonctionnalités phares est la capacité de dialoguer avec la page web en cours. Vous pouvez interroger l’IA pour obtenir des résumés, des explications détaillées ou des comparaisons d’informations. Et cela sans jamais avoir à quitter l’onglet affiché.

Plus puissant encore, Atlas est un agent conversationnel autonome. Il peut réaliser des automatisations de tâches complexes basées sur de simples instructions en langage naturel de votre part. Par exemple, remplir des formulaires ou effectuer des achats en ligne.

Ce navigateur web IA est doté d’une mémoire contextuelle qui enregistre et interprète votre historique et vos recherches. Cela transforme la navigation passée en une base de connaissances personnelle exploitable.

Soucieux de votre vie privée, OpenAI a également intégré à ChatGPT Atlas des options qui va garantir la confidentialité. Vous pouvez donc désactiver la visibilité ou l’enregistrement de l’activité par l’IA sur certains sites.

La mémoire de ChatGPT Atlas offre une assistance et une navigation personnalisées et continues. Ce système repose sur une approche contextuelle double.

Le cœur de ce système réside dans les « Browser Memories ». C’est une fonctionnalité qui, si elle est activée, permet à l’IA d’enregistrer les faits et aperçus clés (facts and insights) qui découlent de l’historique de navigation et des sites visités.

Ce stockage à long terme permet à ChatGPT d’adapter ses réponses, ses suggestions et ses actions futures en fonction de vos habitudes, préférences et projets récurrents. Cela garantit la continuité des tâches. L’agent peut donc reprendre une recherche ou un projet interrompu sans nécessiter une reformulation complète du contexte.

Par ailleurs, Atlas exploite la mémoire standard de ChatGPT via l’historique des conversations pour maintenir la cohérence des échanges. Vous pouvez même demander à l’IA de conserver des mémoires spécifiques et permanentes pour des informations importantes (comme des préférences de format ou des détails personnels).

De plus, l’intégration native de la barre latérale « Ask ChatGPT » permet une analyse contextuelle en temps réel du contenu visible de la page active. Cela permet à l’IA d’utiliser le contexte immédiat de l’onglet consulté (texte, données) en plus de sa mémoire à long terme, pour fournir des réponses pertinentes et immédiates sans quitter la page.

Quels types d’informations que ChatGPT Atlas peut retenir ?

Contrairement à un simple historique, Atlas retient le contexte sémantique et l’intention de votre navigation. Il capture et résume les détails utiles des pages web consultées afin d’améliorer l’intelligence des réponses de ChatGPT sur le champ. Par exemple, si vous effectuez des recherches pour un projet spécifique ou des achats, l’IA se souviendra des thèmes et des préférences explorés pour vous guider de manière plus pertinente.

Atlas gère également les données de navigation standard comme les autres navigateurs. Cela inclut l’historique, les mots de passe, les données de formulaire et les marque-pages. De plus, grâce à son intégration native, votre activité de navigation peut enrichir les préférences de conversation générales (ChatGPT Memories). Notamment, votre style d’écriture ou des informations personnelles récurrentes, pour assurer une continuité entre le chat et la navigation.

Vous maintenez un contrôle total sur cette mémoire, qu’elles proviennent de la navigation ou des conversations. Vous pouvez alors consulter, archiver ou supprimer des souvenirs individuels à tout moment. Notez toutefois que l’IA ne stocke pas des copies intégrales des pages web, mais uniquement des résumés contextuels pertinents.

Pour maîtriser les mémoires de ChatGPT Atlas, vous pouvez désactiver la fonction de création de nouvelles mémoires dans les Paramètres du navigateur. C’est sous la section dédiée à la navigation web.

Une section Personnalisation vous permet aussi de consulter, rechercher et supprimer des mémoires spécifiques. De plus, un outil dans la barre d’adresse vous permet de définir la visibilité de la page. Cela empêche ChatGPT de lire et de mémoriser le contenu d’un site web en particulier.

Le bouton Supprimer votre historique de navigation efface automatiquement toutes les « Browser Memories » associées. Un mode Incognito est aussi disponible pour qu’aucune trace (historique, cookies ou mémoires) n’est conservée pour la session.

Les ChatGPT Memories, qui façonnent la personnalité de l’IA lors des conversations, sont également sous votre supervision. Dans les paramètres de Personnalisation, vous pouvez visualiser, modifier ou supprimer des informations enregistrées par l’IA lors de vos discussions.

Ou encore, vous pouvez simplement demander à ChatGPT d’oublier une information spécifique lors de la conversation. Par exemple, « Oublie ce détail sur mon travail ». L’option « Temporary Chat » (Chat Temporaire) vous permet aussi d’avoir une discussion sans que l’IA n’utilise sa mémoire ou n’enregistre de nouvelles informations.

Astuces pour bien utiliser la mémoire d’Atlas

Lorsque vous entamez une recherche ou un projet sur ChatGPT Atlas, concentrez votre session de navigation sur ce sujet unique. En créant des sessions thématiques (par exemple, « Recherche de voyage au Japon »), vous permettez à Atlas de former des clusters de mémoires cohérents. L’IA pourra ainsi puiser dans un contexte ciblé et éviter de mélanger des sujets. Cela va rendre ses suggestions immédiatement plus pertinentes.

En outre, traitez l’IA comme un collaborateur actif. Si Atlas retient une information importante, confirmez-le. Inversement, si elle enregistre un détail incorrect ou non pertinent, demandez-lui explicitement : « Oublie cette information sur [X], concentre-toi plutôt sur [Y]. » Ce feedback direct, intégré au chat, améliore l’apprentissage et la qualité de l’assistance future.

Ne laissez pas Atlas mémoriser passivement tout ce que vous visitez. Utilisez l’option de visibilité de la page (souvent dans la barre d’adresse) pour bloquer les pages de faible valeur ou trop personnelles (comme les transactions bancaires ou les forums privés). Cela garantit que la mémoire est dédiée aux informations de haute importance pour vos objectifs.

Nous savons aussi que la mémoire est utile, mais l’encombrement nuit à la vitesse. Prenez l’habitude de consulter vos mémoires de navigation (via les Paramètres) pour archiver ou supprimer les projets terminés ou les informations obsolètes. Une mémoire bien entretenue est synonyme d’une assistance IA plus rapide et plus précise, car elle n’a pas à trier un historique encombrant et périmé.

FAQ

Qu’est-ce que ChatGPT Atlas ? C’est un navigateur web lancé par OpenAI (le 21 octobre 2025) qui intègre nativement une IA conversationnelle et actionnable, basée sur le code source de Chromium, pour une navigation plus intelligente. Quelles sont les fonctionnalités clés d’Atlas ? Il offre des résumés instantanés, une aide contextuelle, et la capacité d’automatiser des tâches complexes (comme remplir des formulaires) simplement via des instructions en langage naturel. Comment fonctionne sa mémoire ? Elle repose sur deux éléments : les « Browser Memories » qui stockent les faits et aperçus clés de votre navigation pour une assistance personnalisée, et la mémoire standard de ChatGPT pour la cohérence des échanges. Comment peut-on contrôler les informations mémorisées ? L’utilisateur a un contrôle total : il peut consulter, archiver ou supprimer des mémoires spécifiques, désactiver la fonction de création de nouvelles mémoires, ou utiliser le mode Incognito.

