Harmattan AI lève 200 millions et devient licorne française de l’IA militaire

Harmattan AI, jeune société française spécialisée dans les technologies de défense, vient de lever 200 millions de dollars en série B. Ce tour de table, mené par Dassault Aviation, propulse l’entreprise au statut de licorne, avec une valorisation de 1,4 milliard de dollars.

Selon Mouad M’Ghari, PDG et cofondateur, cette levée marque le début d’une nouvelle phase de développement. Elle s’ajoute aux 42 millions de dollars levés précédemment. C’est-à-dire, lors d’un tour initial mené par Atlantic et d’une série A conduite par FirstMark, avec Motier Ventures et Sisyphus Ventures.

Martin de Gourcuff, directeur technique et cofondateur, a pris un ton plus politique. Il explique que Harmattan AI vise à protéger les valeurs démocratiques face à un ordre mondial instable et à rétablir un équilibre stratégique, car « le pouvoir sans loi n’est que pure violence ».

Tout savoir sur Harmattan AI

Pour ceux qui ne le savent pas, Harmattan AI a été fondée en 2024. L’entreprise développe des logiciels d’autonomie et des systèmes de mission pour avions et drones militaires. En moins de deux ans, elle a déjà attiré l’attention des ministères de la Défense français et britannique.

Autrefois qualifiée d’« Anduril européen », l’entreprise souhaitait rivaliser avec les acteurs historiques de la défense, appelés « primes ». Aujourd’hui, elle se montre ouverte aux partenariats avec ces mêmes industriels, tout en conservant son innovation.

Dans son dernier communiqué, Harmattan AI explique qu’elle accompagnera Dassault Aviation. Savez-vous pourquoi ? Pour doter les prochains Rafale et drones de capacités d’IA embarquées. L’accent sera mis sur des systèmes à la fois souverains et capables d’évoluer avec les besoins opérationnels.

Pour tout vous dire, le conflit en Ukraine a montré l’importance stratégique des drones et de la guerre électronique. Cela a créé un contexte favorable pour des jeunes entreprises à même d’apporter des solutions rapides et adaptées.

Harmattan AI a ainsi récemment signé un partenariat avec le fabricant ukrainien Skyeton pour renforcer ses capacités. Grâce au nouveau financement, elle pourra élargir son offre et augmenter la production de plateformes dédiées à l’interception de drones, à la guerre électronique et à l’ISR.

Le président Emmanuel Macron a salué l’annonce sur les réseaux sociaux, soulignant son intérêt pour l’autonomie stratégique et la supériorité technologique française. Cela dit, même si cette initiative profite à la France, Harmattan AI prévoit de déployer sa technologie à l’international.

L’entreprise participera prochainement au World Defense Show à Riyad et développe ses équipes aux États-Unis. Déjà, un contrat de plusieurs millions de dollars avec un gouvernement de l’OTAN confirme la confiance accordée à ses drones IA.

