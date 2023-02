Pour la 1ère fois, une IA vient de piloter un avion pendant 17 heures

L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente dans notre quotidien, et voilà qu’elle a atteint un nouveau sommet. En effet, une IA pilote a réussi à effectuer un vol de 17 heures sans l’assistance d’un humain.

Ce vol historique marque une avancée majeure dans le développement de l’IA et de la technologie de pilotage autonome. Les progrès réalisés ces dernières années dans ce domaine pourraient bien ouvrir la voie à une révolution dans le transport aérien, offrant des vols plus sûrs et plus efficaces.

IA pilote : une technologie qui révolutionne l’aviation

L’industrie de l’aéronautique continue de repousser les limites de la technologie avec une avancée majeure. En effet, une IA a réussi à piloter le Lockheed Martin VISTA X-62A pendant plus de 17 heures lors d’une période de test en décembre dernier. C’est le tout premier appareil volant équipé d’une IA pilote qui imitait les mouvements et les décisions d’un pilote humain.

Lockheed Martin est une entreprise américaine spécialisée dans l’aérospatiale, la défense et la sécurité. Elle est l’un des plus importants fournisseurs d’équipements militaires au monde. L’entreprise est surtout connue pour des projets emblématiques tels que le chasseur F-35 Lightning II, le bombardier furtif B-2 Spirit et les satellites de télécommunications GPS.

Par ailleurs, le VISTA est un avion F-16D Block 30 Peace Marble II modifié et doté d’une avionique Block 40. Précédemment désigné NF-16D, en juin 2021, l’appareil été reconnu par l’armée de l’air américaine et considéré comme un atout national avec une redésignation officielle en VISTA X-62A.

L’IA pilote ouvre la voie aux avions autonomes de Lockheed Martin

Cette réalisation est une étape importante dans le développement de l’IA pilote qui pourrait révolutionner l’industrie aéronautique. Lockheed espère utiliser ce modèle pour tester de nouvelles conceptions d’avions autonomes. Ces derniers pourraient offrir des vols plus sûrs et plus efficaces.

« Le VISTA permettra de faire évoluer rapidement l’autonomie des plates-formes sans équipage et de fournir des capacités tactiquement pertinentes à nos combattants », a déclaré le Dr M. Christopher Cotting, directeur de la recherche de l’école de pilotes d’essai de l’US Air Force (USAF TPS). Cette avancée technologique pourrait également avoir un impact sur l’emploi des pilotes humains, car les avions autonomes pourraient remplacer les pilotes dans certaines tâches critiques.

Comment l’US Air Force utilise l’IA pour piloter des avions autonomes ?

La division Skunk Works de Lockheed a collaboré avec Calspan pour créer le programme VISTA. Celui-ci est destiné au formation de pilotes d’essai de l’US Air Force sur la base aérienne d’Edwards en Californie. Le programme VISTA a joué un rôle essentiel dans le développement de fonctionnalités avancées. Elles comprennent notamment l’affichage tête haute virtuel et le système de commande vocale pour le F-35 Lightning II.

Pour améliorer les performances du VISTA X-62A, l’USAF a ajouté les systèmes de contrôle autonome de la simulation (SACS) et l’algorithme de suivi de modèle (MFA) de Lockheed. Ces systèmes ont permis d’exploiter l’autonomie et l’IA de l’avion pour des essais en vol avancés. Leur intégration a rendu possible l’utilisation de l’IA pilote pour conduire l’avion pendant plus de 17 heures.