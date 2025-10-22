ChatGPT Atlas est là : voici comment l’installer facilement

Vous aussi, vous voulez tester ce fameux navigateur d’OpenAI boosté à l’IA ? Découvrez comment installer ChatGPT Atlas et profiter dès maintenant de ses fonctions inédites.

Le 21 octobre, OpenAI a lancé son dernier né, ChatGPT Atlas. Ce navigateur web nouvelle génération est pensé pour marier la puissance de l’IA et la simplicité d’un surf intelligent. L’idée est de transformer notre façon de naviguer.

Beaucoup ont déjà eu la chance de le tester. Et vous, pas encore ? Il est temps d’y remédier. Heureusement, OpenAI n’a pas cherché à nous compliquer la vie. Quelques clics suffisent pour installer ChatGPT Atlas et découvrir tout son potentiel. Mais attention, tout le monde ne peut pas encore en profiter.

Installer ChatGPT Atlas : pourquoi se lancer ?

ChatGPT Atlas est bien plus qu’un simple navigateur web.On pourrait presque le qualifier d’assistant intelligent déguisé en navigateur.

Son atout majeur ? Une barre latérale propulsée par ChatGPT, capable d’interagir directement avec les pages que vous consultez. Fini le va-et-vient incessant entre vingt onglets et les copier-coller sans fin.

Vous pouvez lui demander de retrouver une information précise. Atlas saura aussi vous assister dans vos tâches quotidiennes. Mieux encore, le navigateur peut même prendre le contrôle de la souris pour remplir un formulaire ou compléter un panier en ligne à votre place.

Basé sur Chromium, il prend en charge les extensions Chrome. Cela en ajoutant une couche d’intelligence contextuelle. Le navigateur apprend aussi de votre historique.

ChatGPT Atlas is chromium based LMAO pic.twitter.com/qzNZxQlYJ5 — NIK (@ns123abc) October 21, 2025

Il saura retenir vos habitudes et personnaliser ses réponses. Vous pouvez donc profiter d’une expérience web plus fluide, plus efficace et, surtout, plus humaine.

Obtenez Atlas en quelques clics

Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel d’OpenAI. Téléchargez ensuite le fichier ChatGPT Atlas.dmg. il se retrouvera automatiquement dans votre dossier Téléchargements.

Pour lancer Atlas, ouvrez-le depuis le LaunchPad ou le dossier Applications. Un message de sécurité peut apparaître. Dans ce cas, cliquez simplement sur Ouvrir. Il n’y a aucun risque, car l’application est sûre et signée par OpenAI.

Au premier lancement, le navigateur vous demandera de vous connecter avec votre compte OpenAI. Si vous n’en avez pas encore, créez-en un ou utilisez votre compte Google.

Lors de la première configuration, vous aurez la possibilité d’importer vos favoris, votre historique et vos mots de passe depuis Safari ou Chrome. Une excellente façon de ne rien perdre et de repartir sur de bonnes bases.

Cerise sur le gâteau, si vous choisissez de définir Atlas comme navigateur par défaut, OpenAI vous offre 7 jours d’utilisation débridée de ChatGPT. Cela signifie que vous aurez plus de messages, plus de fichiers, donc plus de liberté.

Pour le moment, ChatGPT Atlas est exclusivement disponible sur macOS. Les utilisateurs Windows, iOS et Android devront patienter un peu. OpenAI promet toutefois que les versions pour ces systèmes arriveront bientôt.

