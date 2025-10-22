ChatGPT Atlas débarque enfin… et Google tremble déjà !

Le 21 octobre 2025, OpenAI a lancé en grande pompe ChatGPT Atlas. Ce navigateur intelligent intègre nativement ChatGPT, permettant une navigation web contextuelle, fluide et automatisée grâce à un mode agent intégré.

Pensé comme un véritable copilote numérique, ChatGPT Atlas comprend l’utilisateur, anticipe ses besoins et agit à ses côtés. Depuis n’importe quel onglet, on peut lancer une requête, obtenir une réponse ou déclencher une action, sans quitter sa page. Atlas suit le contexte, s’adapte à la tâche en cours et répond instantanément.

Un navigateur IA contextuel avec mode agent

ChatGPT Atlas repose sur une mémoire intégrée. Ce navigateur d’OpenAI retient les sites visités et les actions passées pour proposer des suggestions sur mesure. Il compile automatiquement les informations utiles et simplifie la recherche au quotidien.

Mais la vraie révolution, c’est son mode agent — déjà disponible en avant-première pour les utilisateurs Plus, Pro et Business. Cette fonction permet à l’IA d’agir directement dans le navigateur : passer une commande en ligne, analyser la concurrence ou même rédiger un briefing complet. Bref, ChatGPT Atlas fait tout ce qu’un navigateur peut faire… avec en prime les superpouvoirs de l’IA.

L’application est déjà accessible sur macOS pour tous les comptes ChatGPT, gratuits ou payants. Tandis que les versions Windows, iOS et Android suivront bientôt. La migration se veut fluide ; l’utilisateur peut importer ses signets, mots de passe et historique sans friction.

OpenAI promet un rythme de mise à jour soutenu. Au programme : gestion multiprofils, outils avancés pour développeurs et intégrations web optimisées. Les éditeurs de sites pourront aussi ajouter des balises ARIA afin d’améliorer la compatibilité de leurs pages avec l’agent ChatGPT.

Un copilote sous haute surveillance

OpenAI rappelle que le mode agent de ChatGPT Atlas reste expérimental. Des erreurs peuvent survenir sur des tâches complexes. En outre, certaines actions sensibles — comme les opérations bancaires — déclenchent une pause automatique pour validation manuelle.

L’entreprise assure avoir intégré des garde-fous stricts. L’agent ne peut ni exécuter de code, ni télécharger de fichiers, ni installer d’extensions.

Atlas n’a pas non plus accès aux autres applications de l’ordinateur. Ces limites protègent les données personnelles et bloquent tout usage malveillant.

OpenAI met aussi en garde contre d’éventuelles instructions cachées dans certaines pages web ou e-mails pouvant perturber le comportement de l’agent. Pour y remédier, ChatGPT Atlas inclut un mode déconnecté, limitant l’accès aux informations locales.

Côté confidentialité, la firme californienne joue la transparence. Les mémoires du navigateur sont optionnelles et stockées en local.

L’utilisateur peut les consulter, les archiver ou les supprimer à tout moment. Par défaut, les données de navigation n’entraînent pas les modèles d’OpenAI, sauf si vous l’autorisez explicitement.

Enfin, ChatGPT Atlas propose un mode incognito et de nouveaux réglages de confidentialité, incluant des contrôles parentaux. Les parents peuvent désactiver les mémoires ou le mode agent pour garantir une expérience sûre, personnalisée et sans surprise.

