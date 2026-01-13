ChatGPT Health se renforce avec le rachat de la startup santé Torch

OpenAI vient de mettre la main sur Torch. Il s’agit d’une jeune pousse du secteur médical. Elle est connue pour sa capacité à regrouper résultats d’analyses, traitements prescrits et comptes rendus de consultations au sein d’un même espace numérique.

Cette opération accompagne le développement de ChatGPT Health, la déclinaison santé de l’assistant conversationnel d’OpenAI. Selon The Information, le montant de la transaction avoisinerait les 100 millions de dollars.

Les détails de l’acquisition

Dans le cadre de ce rachat, l’intégralité de l’équipe Torch rejoint OpenAI. Ilya Abyzov, Eugene Huang, James Hamlin et Ryan Oman poursuivent ainsi leur travail sous la bannière de la société californienne. L’annonce a été rendue publique lundi via les réseaux sociaux d’OpenAI. Ce qui confirme l’intégration des compétences techniques et de la vision portée par la start-up.

Sur son site, Torch explique avoir bâti sa technologie autour d’une mémoire médicale pensée pour l’intelligence artificielle. Sa plateforme regroupe des dossiers jusque-là dispersés afin de proposer une lecture globale des informations de santé. Le système vise à relier les données entre elles et à éviter la perte d’éléments utiles au suivi médical.

Lancée il y a seulement un an, l’application Torch centralise déjà des données issues d’hôpitaux, de laboratoires, d’objets connectés et de sociétés de tests grand public. Les utilisateurs disposent ainsi d’un point d’accès unique pour consulter leur historique de santé.

Quoi qu’il en soit, cette acquisition intervient peu après la présentation de ChatGPT Health. Cette nouvelle fonction relie le chatbot d’OpenAI aux dossiers médicaux et aux applications de bien-être afin d’affiner ses réponses.

Les usages liés à la santé sont déjà massifs. OpenAI indique qu’un utilisateur sur quatre pose chaque semaine une question médicale sur ChatGPT. Soit plus de 800 millions de personnes. D’ailleurs, chaque jour, plus de 40 millions d’utilisateurs sollicitent l’outil pour des sujets de santé.

