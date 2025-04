OpenAI prépare un réseau social en secret : l’IA va-t-elle aussi remplacer vos amis ?

Selon des informations en fuite, OpenAI développe son propre réseau social dans le plus grand des secrets ! Un projet qui peut sembler étonnant et éloigné de son domaine d’activité, mais qui pourrait en réalité l’aider à créer des IA encore plus puissantes… découvrez tout ce qu’il faut savoir !

Avec ChatGPT et ses autres outils IA comme l’agent Operator, OpenAI a bouleversé le monde du travail. Selon une étude publiée par Centre Inffo le 17 avril 2025, 53% des Français en activité utilisent déjà cette technologie.

Et ce n’est qu’un début. À l’avenir, l’automatisation va tout simplement faire disparaître de nombreux métiers. Selon Goldman Sachs, 300 millions d’emplois dans le monde pourraient être remplacés par l’IA dans un avenir proche.

Toutefois, OpenAI ne compte pas s’arrêter là. Non content de menacer votre vie professionnelle, le géant de l’intelligence artificielle pourrait aussi s’en prendre à votre vie sociale !

OpenAI is building a secret AI-powered social app



It’s not just about sharing content—it’s about owning the data pipeline. Here’s what we know so far 🧵👇 pic.twitter.com/Nb5iUhizKZ ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 16, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 16, 2025

Selon le site web The Verge, la firme américaine développe secrètement son propre réseau social. Faut-il s’attendre à un réseau social dystopique, principalement peuplé par des agents IA prétendant être vos amis pour combler votre solitude dans un monde toujours plus virtuel ?

Fort heureusement, ce n’est a priori pas le cas. Selon un prototype interne, la plateforme ressemblerait vaguement à X (anciennement appelé Twitter).

En effet, ce réseau est détenu par le sulfureux Elon Musk. Or, il est le principal rival de Sam Altman, CEO d’OpenAI, et a lui-même créé sa startup xAI dont l’IA Grok est incorporée à X.

OpenAI veut défier xAI et Meta sur le terrain des réseaux sociaux

En lançant sa propre alternative, OpenAI pourrait chercher à tacler Musk et à le concurrencer sur le terrain des réseaux sociaux.

Ainsi, on retrouverait notamment le générateur d’images déjà intégré à ChatGPT. Au cours des dernières semaines, cet outil a créé des tendances virales sur les réseaux comme les images en style Ghibli ou les figurines « Starter Pack ».

SCOOP: OpenAI is working on its own X-like social network, according to multiple sources familiar with the matter. While the project is still in early stages, we’re told there’s an internal prototype focused on ChatGPT’s image generation that has a social feed. pic.twitter.com/xFvUD3Ovqp — Kylie Robison (@kyliebytes)

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2025

De la même façon, différentes fonctionnalités exploitant l’intelligence artificielle pourraient être incorporées à la plateforme pour permettre aux utilisateurs de créer du contenu amusant tels que des memes, des textes ou encore des vidéos avec Sora.

Comme sur X où Grok peut être sollicité pour expliquer les publications ou répondre aux questions des utilisateurs, ChatGPT pourrait aussi être invoqué de façon simple et rapide.

Selon un employé d’un laboratoire IA interrogé par The Verge, « l’intégration de Grok avec X a rendu tout le monde jaloux, surtout la façon dont les gens créent des tweets viraux en lui faisant dire des choses stupides ».

Cette intégration a permis à Elon Musk de prendre le dessus sur le secteur des réseaux, mais la supériorité de ChatGPT (notamment avec les derniers modèles comme o3 et GPT-4.1) pourrait bien faire de l’ombre à X si un réseau OpenAI voit le jour.

Dernièrement, Meta a également essayé d’incorporer l’IA dans ses plateformes comme Facebook et Instagram. Cependant, la firme de Mark Zuckerberg a rencontré un succès plus mitigé.

Elle a même créé la polémique en menant des expériences avec de faux utilisateurs entièrement générés par l’IA. Cette approche ne semble pas plaire aux internautes.

Comme avec son projet de métavers, Meta se heurte à la réticence d’une majorité de personnes à l’idée d’un monde entièrement numérique…

Une nouvelle source de données pour entraîner l’IA

Toujours selon The Verge, Sam Altman a secrètement demandé leur avis sur le projet à des personnes extérieures à l’entreprise.

En février 2025, le CEO d’OpenAI avait d’ailleurs publié un tweet disant « peut-être que nous ferons une application sociale ». Il s’avère à présent que ce n’était pas une plaisanterie…

ok fine maybe we'll do a social app https://t.co/663VkHN4qB — Sam Altman (@sama) ?ref_src=twsrc%5Etfw">February 27, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">February 27, 2025

Si la startup parvient à réunir une vaste base d’utilisateurs, ceci lui permettrait également d’accéder à un vaste flux de données d’utilisateurs en temps réel qu’elle pourrait expliquer.

Il s’agit d’un avantage dont bénéficient actuellement ses rivaux X et Meta. Même si ChatGPT est le chatbot le plus populaire et l’application mobile la plus téléchargée, cette source de données lui permettrait de consolider sa domination.

En effet, il est de plus en plus difficile pour les entreprises de trouver de nouvelles données d’entraînement pour leurs modèles. Les IA actuelles ont déjà digéré la plupart des livres, des sites web et de toutes les autres sources de connaissances humaines…

Quoi qu’il en soit, ce projet n’en est encore qu’à ses balbutiements. On ignore notamment si le réseau social sera intégré à l’application ChatGPT, ou s’il s’agira d’une plateforme indépendante.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée pour OpenAI de s’aventurer dans le domaine des réseaux sociaux ? Partagez votre avis en commentaire !

